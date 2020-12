Skikkelig ordføreravskjed for Berntsen da Viking hentet opp VIF

Følg RA Sporten på Facebook!

2. omgang:

94 min.: Slutt! Bjarne Berntsen har ledet Viking for siste gang på Sr-Bank Arena. Det endte med 2-2.

93 min.: Skudd over fra de Lanlay.

92 min.: Vif får corner. Austbø bokser ut, men VIF biter seg fast. Skudd like over.

90 min.: Lagt til 4 minutter.

90 min.: Høiland inn og Veton Berisha ut for Viking.

90 min.: Ny stor sjanse til Viking! Fridjonsson på volley. Klaesson tar den.

88 min.: Måååååååååål! 2-2! Zymer Bytyqi kommer løs og setter den under keeper etter et innlegg. Viking har hentet inn VIF og kan fortsatt gi Bjarne en fest her!

86 min.: Ibrahimaj tvinger fram en ny corner. Den blir det ikke noe ut av.

85 min.: Corner Viking. Ender i et blokkert skudd fra Bell og en overgang - som løpes opp.

83 min.: Berisha header like utenfor! Nå er Viking på her. Kan de hente opp VIF?

82 min.: Vif skifter ut Sahraoui og setter inn talentet Odin Thiago Holm.

82 min.: Mååååååååål! 1-2.Veton Berisha er borti frisparket fra Bytyqi! Duppskudd! Klaesson helt lurt.

81 min.: Viking får frispark på 20-22 meter. Godt skuddhold.

78 min.: Vilhjalmsson ut og Kjartansson inn for Vif

74 min.: OK Sjanse til VIF. Skudd og farlig retur fra Austbø, men det renses unna.

72 min.: De Lanlay i stang etter en fantastisk vending! Skyter fra 16 meter. Ender i corner. Samtidig skifter ut Torsteinbø. Fridjonsson inn. Keeper Klaesson tar corneren.

70 min.: Berisha kommer fint til linjen, men innlegget hans plukkes opp av en VIF-stopper.

68 min.: Viking finner ikke hullene her. Spørs om ikke Berntsen må ta noen grep snart. To skfter er alt brukte,.

64 min.: Meget bra gjennvinning av Ibrahimaj, men Viking får ikke noe ut av det,.

60 min.: VIF ekstremt lave og disiplinerte i rammene sine nå. Venter på overganger. Men Viking er nærmere å få hull nå. Må fram.

59 min.: Innlegg fra Ibrahimaj skifter retning og spretter på tverrligger og ut! Nære!

55 min.: Skudd fra Bytyqi via et bein og til corner. Nå må snart Viking finne på noe her. Corneren klareres ut til Bytyqi. Viking vinner ballen igjen og det ender i et kast,

53 min.: Berntsen sur på linjen. Saggi bommer åpenbart på veien på et kast,

51 min.: Skudd fra Berisha blokkeres

49 min.: Mååååål! 0-2! Bjørdal får gli inn med ballen. Setter opp Dønnum som skyter i lengste. Austbø sjanseløs.

48 min.: Blir interessant å se om Viking finner flere hull hos VIF nå. Har vært vanskelig så langt. Kanskje Bell kan gi litt mer punch offensivt.

46 min.: Spillet i gang igjen. Viking tar ut Løkberg. Bell inn for Viking.

1. omgang:

46 min.: Pause.

46 min.: Mååååååål! 0-1! Der glipper det for Viking igjen. Dønnum stikkes gjennom og setter ballen mellom beina på Austbø fra litt skrått hold.

45 min:: Lagt til ett minutt.

45 min.: Viking sliter tidvis med å plukke opp Bjørdal på VIFs midtbane. Han er hele tiden farlig.

42 min.: Halvsjanse til VIF etter et frispark forårsaket av Torsteinbøs albue. Austbø med kontroll.

40 min.: Veton Berisha stanser en overgang på urelglementert vis. Gult kort.

37 min.: Så glipper det for Viking forsvaret! Dønnum kommer alene gjennom etter en langball. Skyter i tverrligger! Det var nære det! Kampens første store sjanse. Så spørs det om det kanskje var hands på Dønnum før avslutningen...

36 min.: Ballen detter ned hos Torsteinbø i boksen etter et innlegg. Skudd utenfor. Ballen gled av vristen.

35 min.: Meget bra kombinasjonsspill fra Viking. Tråkler seg gjennom og Berisha får ballen. Skudd fra 16 meter. Like utenfor krysset.

33 min.: Distanseskudd fra VIF. Austbø med full kontroll.

32 min.: Autbø bokser ut corner nummer to. Forstatt er disse to lagene veldig kompakte og det er nesten umulig å få hull på begge slik det har framstått til nå. Drillo elsker nok dette om han ser på. Der defensive er på meget høyt nivå.

31 min.: VIF får corner etter et halvfarlig innoverskrudd frispark. Corneren heades via et Viking-hode og til en ny en.

27 min.: Nydelig innlegg fra Vikstøl til Ibrahimaj. Han brenner til fra 18 meter, men Klaesson har kontroll.

26 min.: Torsteinbø felles like før Viking får vridd og funnet en åpning. Saggi blåser for tidlig av - og vet det.

23 min.. VIF har flyttet seg opp og presser. Kommer ned til farlig innleggsposisjon ved Bjørdal, men en strålende takling av Torsteinbø redder situasjonen. Bra defensivt av midtbanemannen til Viking.

20 min.: Vif får en overgang - som er farlig - men Torsteinbø før brutt. Han setter umiddelbart opp Bytyqi i en ny overgang. Han fosser fram og får skudd. Burde mulighens lagt inn tidligere til en framadstormende Berisha. Enkelt for keeper.

18 min.: Heading over fra VIF etter et innoverskrudd frispark.

17 min.: Rolf Daniel Vikstøl kommer inn for Andresson. Dermed går han ut på venstre back. Vevatne skyves inn som stopper.

14 min.: Andresson må sette seg ned med skade og dommer Rohit Saggi blåser av. Kneet med islendingen. Skifte signaliseres. Spillet i gang igjen. Viking med 10 mann nå.

13 min: Berisha når en "umulig" ball. Et farlig innlegg følger, men ingen der til å ta i mot.

11 min.: Corneren ender i et skudd fra 25 meter fra Heggheim. Over. Slik dette har startet er det fort en dødball, eller et langskudd, som kan bli løsningen.

10 min.: Viking nære å takle seg gjennom, men ender i et kast nede ved cornerflagget. Viking skaffer en corner i andre fase,.

9 min.: Begge lag nærmest pottetette defensivt så langt. Her er det liten avstand mellom lagdeler og gode evner til å pumpe det kompakt hos begge.

6 min.: Berisha løs fra litt skrått hold. Skuddet via keeper og til corner. Den søler Viking bort.

5 min.: VIF ligger ganske så dypt i banen nå. Lar Viking ha ballen - og jakter etter brudd og overganger.

3 min.: Litt sånn ta og føle på i starten her. Naturlig nok.

1 min.: Kampen er i gang. Bjarne Berntsens siste på SR-Bank Arena. Han fikk en skikkelig markering her før kampstart - blant annet stilte ordfører Kari Nessa Nordtun opp for å ønske ham farvel.

Før kampen:

Forutsetningene før oppgjøret er greie. Viking har en mikroskopisk mulighet til å nå 4. plassen - som kan gi europacup. Hovedproblemet er at lagene rundt Viking på tabellen har mange kamper til gode - spesielt Odd.

- I så måte tror jeg ikke de to poengene vi avga mot Sandefjord får noen som helst betydning. Da blir jeg veldig overrasket, sa trener Berntsen til RA tidligere i uken.

LES OGSÅ: Aller siste hjemmedans med Bjarne

Vålerenga kan på sin side nærmest sikre bronse med seier over Viking.

De mørleblå stiller med et så godt som toppet lag i oppgjøret som er årets siste.

Egentlig skal de avslutte borte mot Glimt 22. desember, men dersom de i teorien ikke kan blande seg inn i striden om 4. plass etter denne kampen har Viking og Glimt bedt NFF om å få framskyve møtet mellom lagene allerede til denne helgen.

LES OGSÅ: Dette tjener Viking-spillerne - lønnssystemet utfordres stadig

Viking stiller slik (4-3-3): Iven Austbø - Sondre Bjørshol, Axel Oskar Andresson, Henrik Heggheim, Viljar Vevatne - Fredrik Torsteinbø, Kristoffer Løkberg, Ylldren Ibrahimaj - Zymer Bytyqi, Veton Berisha, Yann-Erik de Lanlay.