Sola håndball har sikret tjenestene til keepertalentet Johanna Fossum, som har signert en toårskontrakt med klubben.

«Fossum er et av Norges største keepertalent, og har sist sesong spilt både Bring, Lerøy, J18 og 3. divisjonskamper for Sola», skriver klubben i en pressemelding på sin egen nettside.

Det lokale keepertalentet har deltatt på A-lagstreninger, og har hatt innhopp i REMA 1000-ligaen.

Hun har tidligere spilt for Havdur og Sandnes.

Nå går turen til Åsenhallen for 16-åringen.

Har spilt EM

Fossum har også internasjonal erfaring. Hun er en del av LK02 landslaget, og har blant annet spilt EM i Slovenia, samt er fast keeper på alle landslagssamlingene med LK02.

«Johanna er selv veldig fornøyd med at elitekontrakt er i boks. Hun trives godt i klubben, og ser spesielt frem til å få muligheten til å videreutvikle seg som keeper, og være med i A-lagstroppen», skriver klubben

– Jeg er veldig glad for å ha signert min første elitekontrakt. Ingen tvil om at jeg ser frem til å få muligheten til å få trene og spille på et så høyt nivå – og være en fast del av laget. Målet for neste sesong er å videreutvikle meg som håndballspiller, og håper på å få spilletid på en kamp i REMA 1000 ligaen, sier Fossum.