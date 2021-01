Malin Holta er fort tapt for Sola. Toppscoreren drømmer om et nytt eventyr i utlandet og har ikke overholdt klubbens frist for å signere ny avtale. Denne går ut etter sesongen og hun kan nå snakke fritt med hvem hun vil. Her er Holta i skuddet mot Rælingen søndag. Foto: Espen Iversen