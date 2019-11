Sandnes Ulfs siste kamp på gamle stadion avlyst

1. divisjonskampen i fotball mellom Sandnes Ulf og Strømmen lot seg ikke gjennomføre lørdag. Banen var for hard. Kampen er avgjørende i nedrykksstriden.

Oppgjøret i Sandnes skulle etter planen startet klokken 15.30, men like før kampstart ble det besluttet at banen var for hard som følge av frost. Kampstart ble dermed i første omgang utsatt med en time.

I mellomtiden skulle banen saltes i håp om at det skulle hjelpe, men klokken 16 besluttet dommer Svein Tore Sinnes at kampen ikke kunne spilles.

– Det er en riktig vurdering av dommeren, basert på at det ikke hadde vært forsvarlig å slippe spillerne ut på banen. Men det er kjedelig, vi hadde lyst til å spille kampen, sier Strømmen-trener Ole Martin Nesselquist til NTB.

Når oppgjøret blir spilt, er dermed helt i det blå.

At kampen ikke kunne bli spilt samtidig med øvrige kamper i den avsluttende runden i 1. divisjon er dramatisk med tanke på nedrykksstriden. Strømmen lå før runden på 14.-plass, ett poeng foran Notodden på kvalifiseringsplass.

– Det er en veldig rar situasjon, men vi har håndtert den så godt vi kunne. Så får heller NFF og Sandnes Ulf snakke sammen og finne ut hva som skjer, sier Strømmen-trener Nesselquist.

Notodden møter Start lørdag.