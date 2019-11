Sandnes Ulfs nye trener: – Vi er på samme kurs

Følg RA Sporten på Facebook !

33-åringen ble onsdag klokken 10.00 presentert som ny trener på en pressekonferanse på Sandnes stadion.

Han har signert kontrakt for to år med de lyseblå fra Sandnes.

– Jeg er ekstremt stolt over å få sjansen. Så opplever jeg at klubben og meg er på samme kurs. Vi vil opp og fram. Her får vi OBOS-ligaens fineste stadion. Nå er det opp til oss trenere, spillerne og hele byen å levere, sier Landro til RA og den fremmøtte pressen.

Landro har de siste årene, ut i fra forutsetningene, hatt en eventyrlig suksess med Nest-Sotra.

Klubben spilte i fjor kvalifisering til Eliteserien, mens de i år akkurat misset den grunnet poengtrekk grunnet svak klubbøkonomi.

Landro skal nå lede Sandnes Ulf inn i en ny tidsalder. Den nye ØsterHus Arena står klar fra første kvartal neste år og klubben vil følgelig øke sine inntekter kraftig. Interessen rundt klubben er ventet å følge etter.

Klubbleder Tom Rune Espedal beskriver onsdag som en veldig stor dag for klubben.

– Vi setter en ny kurs. Neste år skal vi levere sportslig. Det nytter ikke bare med ny stadion.

Faglig dyktig

Landro er kjent som faglig meget dyktig – samtidig som han er en skikkelig sirkusdirektør i massemedia. Blant annet har han ved flere anledninger hevdet at han sannsynligvis er landets beste trener, men ikke fått muligheten hos de store grunnet sin bakgrunn utenfor toppfotballen.

Landro har lenge vært førstevalget til Sandnes Ulf og det er flere uker siden RA først skrev at han på det nærmeste var klar for klubben.

Tom Rune Espedal forteller at klubben satt igjen med fem navn i det som var en bred prosess. Til slutt falt valget på Landro.

– God kampleder

Bodø/Glimts Åsmund Bjørkan skal ha vært kandidaten som til slutt ble vurdert opp mot ham etter det RA kjenner til.

33-åringen Landro etterfølger Bengt Sæternes i Sandnes Ulf. Tom Rune Espedal sier dette om hvorfor han ble valgt:

– Han har prestert resultater i en utfordrende hverdag. Lidenskapen hans er stor og så snakker han rett fra leveren. Landro er god til å snakke opp sine egne, han vil stille krav og er tydelig på spillestil. Til slutt er han også en veldig godt kampleder.

Mye av teamet rundt Landro er allerede på plass, men nå starter prosessen som blant annet inkluderer å finne en assistentrener.

– Vi har så vidt startet på det. En av de vi helt klart vil snakke med er dagens assistent Bojan Zajic, sier Landro.

Han har også mange valg foran seg når det kommer til spillerstall. Sandnes Ulf har veldig mange på utgående kontrakt. Samtidig er han tydelig på hva han ser etter.

– Førsteprioritet er et spillerne må være trenbare. De må kunne utvikle seg videre. Kan de det betyr det lite om de er 31 eller 32 år.