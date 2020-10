Følg RA Sporten på Facebook !

Sandnes Ulf - Strømmen 2-2

Andre omgang

98. min.: Og der blåser dommeren av kampen. Det ender 2-2 på Øster Hus Arena. Det siste kjøret kom ikke før på overtiden av Sandnes Ulf, som berget ett poeng etter to scoringer av Magnus Retsius Grødem.

97. min.: Utspark for Sandnes Ulf. Ballen ender hos Ringberg som får lagt inn, men ingen kommer på den.

96. min.: Hadzic spiller ballen helt inn til Kjellevold.

95. min.: Kjempemulighet for Ulf! Både Eriken og Grødem er centimetere unna å sette ballen i mål på et innlegg.

93. min.: MÅÅÅÅÅL! 2-2! Grødem utligner for Sandnes Ulf! Grødem header inn et godt innlegg av Ringberg. Det er Grødems tolvte scoring denne sesongen.

92. min.: Flere gode Sadnes Ulf muligheter på hjørnespark i overtiden. Klarer ikke å få ballen i mål.

90. min.: Det legges til syv minutter! Mer enn god nok til for Ulf.

89. min.: Hjørnespark til Sandnes Ulf. Keeper kommer ut og plukker Sødlund corner.

88. min.: Det bør bli lagt til en god del tilleggstid, så mange stopp det har vært i spillet her. Nærmest konstant piping fra hjemmepublikumet.

87. min.: Strømmen har fått kampbildet akkurat slik de vil ha det i andre omgang. Mye stopp i spillet, og de lyseblå får aldri skapt momentum.

85. min.: Johansson sitt skudd får en perfekt retningsforandring. Eriksen lusker på bakerste stolpe og får headet, men Kjellevold redder mesterlig!

84. min.: Landro gjør sine siste bytter. Reppesgård Hansen og Sleveland går ut, inn kommer Landu-Landu og Johansson.

84. min.: Grødem får behandling, kommer seg tilbake på banen igjen.

83. min.: Dette skule man ikke trodd for noen måneder siden. Sandnes Ulf ligger altså for øyeblikket fem poeng unna kvalifisering til nedrykk.

81. min.: Sandnes Ulf får frispark på egen halvdel.

79. min.: Keeperutspill for Strømmen. Hjemmelaget sliter med å produsere noe som helst for øyeblikket.

78. min.: Sødlund får akkurat ikke ballen med seg når Ulf kontrer. Kunne blitt farlig.

75. min.: Reppesgård Hansen slår ballen bak mål.

74. min.: Strømmen foretar et bytte. Sellin går ut og Tvedte kommer inn.

74. min.: Pause i spillet når en Strømmen-spiller ligger nede.

73. min.: Hammer Berger sklir når han har full kontroll på egen halvdel. En Strømmen-spiller stjeler ballen og spiller den fint videre. Bortelaget får avsluttet, men Falch redder.

71. min.: Sandnes Ulf har mistet deler av trykket de hadde de første 20 minuttene av andre omgang.

69. min.: Ringberg kommer til innlegg umiddelbart, men Kjellevold plukker det enkelt.

68. min.: Der blir trippelbytte et faktum. Kronberg, Sande og Nunez blir byttet ut. Inn kommer Sødlund, Ekeland og Ringberg.

67. min.: Frisparket er hardt, men går utenfor mål.

66. min.: Strømmen får et korrekt frispark på kanten av 16-meteren.

65. min.: Et trippelbytte for hjemmelaget ser ut ti å være planen til Sadnes Ulf for å snu dette. Hvem skal ut?

63. min.: Strømmen gjør et dobbeltbytte. Kaland og Olsen kommer inn for Sandmoen og Chaib.

61. min.: Det ser ut til at Landro skal gjøre endringer på laget. Hjemmelaget presser på, men får ikke ballen i mål.

59. min.: Tvinger bortelaget til å gjøre enkle feil nå.

58. min.: Der er de lyseblå som har tatt kommandoen etter at Strømmen gikk i ledelsen.

57. min.: Nunez slår ballen mot bakerste, men Kjellevold plukker innlegget.

55. min.: Nok et Sandnes Ulf mål blir annulert! Denne gangen er Mads Berg Sande i offside når han setter ballen i mål.

54. min.: Kampen er i gang igjen.

53. min.: Spilleren er oppe på beina igjen.

50. min.: Magnus Grødem tror han har utlignet for Sandnes Ulf, men dommeren har blåst for hodeskade.

49. min.: Mål! 1-2. Bjørlo scorer. Hadzic blir sendt i pølseboden, og Bjørlo får satt en retur enkelt i mål.

47. min.: Rotete åpning av Sandnes Ulf.

46. min.: Vi er i gang igjen! Avsparket må bli tatt to ganger.

Første omgang

46. min.: Og der går lagene til pause på stillingen 1-1. Ingen fantastisk omgang av de lyseblå, som har kommet til to-tre brukbare avslutninger utenom scoringen.

46. min.: Det er lagt til ett minutt, og vi er inne i overtidsminuttet allerede.

45. min.: Sandmoen skyter, men langt over Sandnes Ulfs mål.

44. min.: Lite som skjer nå. Strømmen har ball.

42. min.: En omgang som har bølget litt fram og tilbake går mot slutten. Sandnes Ulf har ballen.

41. min.: Sjølstad skyter fra umulig posisjon. Keeperutspark for hjemmelaget.

40. min.: Strømmen får et hjørnespark som Sandnes Ulf klarer.

38. min.: Reppesgård får et korrekt gult kort når han river ned en av bortelagets spillere som har en motorvei for seg selv mot mål. Nok en svak inngripen av midtstopperen.

37. min.: Hadzic med nok en bra pasning i bakrom mot Eriksen. Sistnevnte er i offside.

35. min.: Sleveland med en godt langskudd som Kjellevold må vippe over tverren. Hjørnesparket blir en halvsjanse hvor Eriksen header ballen mot Reppesgård Hansen, men ballen går bak mål.

34. min.: Grødem stusser Hadzics frispark over mål.

33. min.: Berg Sande får frispark på Strømmens halvdel etter å ha passert flere Strømmen-spillere.

32. min.: Etter en god åpning på kampen er det Strømmen som har tatt over banespillet etter utligningen.

30. min.: Strømmen-spillerne skriker på straffespark når en av spillerne går i bakken. Dommeren vinker spillet videre, men nå kjører bortelaget her!

29. min.: Reppersgård Hansen med en svak pasning. Strømmen får frispark på egen halvdel.

28. min.: Nok en bra Strømmen-sjanse, men Falch kommer ut og gjør seg stor. Holder ballen også.

27. min.: Hadzic sklir, men Espen Hammer Berger rydder opp.

25. min.: Kammpen har roet seg igjen etter to mål og flere sjanser.

23. min.: Nok en god Strømmen-sjanse når det legges førtifem grader ut, men avslutningen går over mål.

20. min.: Mål! 1-1. Strømmen svarer umiddelbart med en scoring som stiller store spørsmålstegn til forsvarsspillet.

18. min.: MÅÅÅL! 1-0! Magnus Grødem scorer etter et strålende angrep av Sandnes Ulf. Ari Mohr Jonsson med en flott målgivende.

17. min.: Eriksen får frispark på midten.

16. min.: Kronberg vinner et hjørnespark. Hadzic gjør seg klar, men Strømmen får frispark etter en duell i feltet.

15. min.: Sandnes Ulf oppe på Strømmens halvdel igjen nå, etter litt press fra bortelaget.

14. min.: Strømmen får hjørnespark, men det ender i ingenting.

13. min.: Johannes Nunez mister ballen på Strømmens halvdel. Da kommer bortelaget på en god kontring, men avslutning til Chaib er for svak.

12. min.: Strømmen med frispark i god posisjon. Aslak Falch redder enkelt skuddet til Kurucay.

11. min.: Reppersgård Hansen vender spillet strålende til Jonsson som fosser fram på kanten av 16-meteren. Han slår førtifem grader ut, men avslutningen er ikke god nok.

9. min.: Sandnes Ulf tvinger Strømmen lavt i banen nå. De lyseblå er på Strømmen-spillerne umiddelbart.

8. min.: Jonsson slår et bra innlegg med venstrebeinet som finner Eriksen inne i feltet. Headingen hans blir for svak.

6. min.: Hadzic med en strøken langpasing som finner Krongberg på høyrekanten. Sandnes Ulf får hjørnerspark, hvor de er nære scoring. Hjemmelaget får ny corner, men den blir bokset enkelt ut.

5. min.: Mads Berg Sande vinner ballen fint på egen halvdel, og får frispark.

4. min.: Krongberg slår inn i feltet, men det blir klarert enkelt. Eriksen får etter hvert ballen og får avlsuttet, men skuddet går utenfor mål.

2. min.: Bjørlo forsøker å finne Nordås i bakrom, men ballen går triller ut.

2. min.: Kronberg lager frispark på Strømmens havldel.

1. min.: Sandnes Ulf presser Strømmen høyt umiddelbart.

1. min.: Kampen er i gang!

Før kampen

Etter en svak høst har Sandnes Ulf havnet helt ned på niendeplass.

De kommer nylig fra et 4-2 tap mot LSK, hvor flere nøkkelspillere, blant annet Magnus Retsius Grødem, ble benket.

Landro gjør hele seks endringer på laget som tapte for Lillestrøm. Blant annet er Grødem

I kveld møter de et Strømmen-lag som kommer fra to strake seiere.

Slik stiller lagene:

Sandnes Ulf (5-3-2): Aslak Falch - Espen Hammer Berger, Christian Reppesgård Hansen, Adnan Hadzic, Claes Kronberg, Ari Mohr Jonsson - Mads Berg Sande, Chris Thodal Sleveland, Johannes Andres Hummelvoll-Nunez - Magnus Retsius Grødem.

Strømmen (4-3-3): Simen Kjellevold - Kristian Jahr, Sverre Bjørkkjær, Martin Andre Sjølstad, Hasan Kurucay - Torje Naustdal, Morten Bjørlo, Brede Sandmoen, Youssef Chaib, Lasse Selvåg Nordås, Kjell Rune Sellin.

