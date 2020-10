Følg RA Sporten på Facebook !

Andre omgang:

95. min.: Dommeren blåser av kampen på stillingen 1-1, og lagene deler hvert sitt poeng på Øster Hus Arena.

94. min.: Det går mot poengdeling, ingen sjanser i overtiden.

92. min.: Hjørnespark til Åsane. Sender opp mye folk, men det blir blåst for offside.

91. min.: Ringberg hamrer ballen nesten over stadion. Ulf presser for en andre scoring.

90. min.: Det er lagt til fem minutter.

89. min.: Sandnes Ulf får frispark midt på banen.

88. min.: Åsane stopper nok en Sandnes Ulf-kontring med ulovlige midler.

87. min.: Ringberg kommer inn for Reppesgård Hansen. Offensivt av Landro som ønsker å vinne denne kampen.

87. min.: Åsane hindrer en god kontringsmulighet for Sandnes Ulf.

85. min.: Nok en kjempemulighet for Sandnes Ulf! Ekeland er en rask hånd fra keeperen ifra å sende Sandnes Ulf i ledelsen. I forkant av muligheten bommer Eriksen alene med keeper.

84. min.: Aslak Falch har spilt en god kamp. Denne gangen kommer han ut og stjeler ballen fra Åsanes spiss.

82. min.: Eriksen går for hardt inn i duellen med Sigurd Kvile.

80. min.: Nok en god kontringsmulighet for Ulf. Denne gangen får Ekeland avsluttet, men skuddet blir blokkert.

79. min.: Kjempesjanse for Ulf! Hummelvoll-Nunez drar seg flott forbi på venstrekanten. Han legger inn og Sande får hodet på den, men headingen går like utenfor. Der skal Sandnes Ulf opp i ledelsen!

78. min.: Der kommer byttet Landu-Landu og Hummelvoll-Nunez kommer inn for Grødem og Sleveland.

77. min.: Sandnes Ulf får kontret, men Krongberg slår et forferdelig innlegg.

76. min.: Åsane er ufarlige på et hjørnespark.

75. min.: Landu-Landu og Hummelvoll-Nunez får beksjed om å gjøre seg klare.

73. min.: Helland Lassen fyrer av, men skuddet er helt ufarlig.

72. min.: Gult kort til Jonsson.

71. min.: Nilsen Tangen med et innlegg som Falch holder enkelt.

70. min.: Skal dette resultatet stå seg har Sandnes Ulf tatt fem poeng siden 9. september.

69. min.: Vi er i gang igjen, keeperen har kommet seg på beina igjen.

66. min.: Grødem med en grisestygg takling lenge etter han skjønner at han ikke rekker ballen. Keeper ligger nede og vrir seg.

65. min.: Aslak Falch plukker et frispark enkelt.

65. min.: Jonsson spiller ballen rett ut og Åsane får innkast høyt i banen.

63. min.: Ekeland vinner ballen fint og spiller Grødem. Han avanserer framover og blir tatt, men dommeren lar spillet gå.

61. min.: Ikke allverdens som skjer på Øster Hus for øyeblikket. Åsane triller ball.

59. min.: Det er Sandnes Ulf som har startet det første kvarteret av andre omgang best.

58. min.: Hjørnesparket blir klarert etter hvert.

57. min.: To store sjanser for Sandnes Ulf, begge kommer på innlegg. Eriksen header ballen men keeper redder. Hjørnespark.

56. min.: Nilsen Tangen er rasende når han ikke får frispark når han nesten snapper en dårlig pasing av Hammer Berger.

55. min.: En mer jevn åpning på denne andre omgangen, enn det første var. Sandnes Ulf har mer ball.

53. min.: Grødem finner nesten Kronberg som er en tå unna å være alene med keeper!

52. min.: Jonsson spiller til Grødem på vingen, men sistnevnte er i offside.

51. min.: Udahl brenner straffen!

49. min.: Ari Mohr Jonsson lager hjørnespark. Det ender i straffe til Åsane!

47. min.: Jostein Ekeland går rett inn og smeller til i to dueller.

46. min.: Vi er i gang igjen på Øster Hus Arena. Ekeland har kommet inn for sin hjemmedebut! Svenske Johansson har gått ut.

Første omgang:

48. min.: Der blåser dommer av til pause.

47. min.: Åsane triller ball slik de har gjort hele omgangen.

46. min.: Det er lagt til tre minutter.

45. min.: Grødem slutter demonstrativt å spille da han mener han burde fått frispark. Det gir ikke dommer.

44. min.: Der ruller Ulf opp et godt angrep. Eriksen finner Kronberg helt alene på høyresiden. Han spiller ut til Johansson, som igjen legger inn mot Grødem. Han får hodet på den, men ballen går utenfor mål.

42. min.: Sleveland får gult kort for en stygg takling på Harald Nilsen Tangen. Heldigvis er unggutten på beina igjen.

41. min.: Johansson har ikke gitt det beste førsetinntrykket til hjemmepublikumet.

40. min.: Beundringsverdig å se hvor rolige bortelaget er med ballen inne i egen sekstenmeter. Spiller seg flott ut.

39. min.: Espen Hammer Berger skjønner at det er farligheter på gang, og får averget når Åsanes spiller blir spilt gjennom.

38. min.: Johansson mister ball og lager frispark høyt i banen.

37. min.: Eriksen klarerer denne gangen.

36. min.: Åsane med nytt hjørnespark.

35. min.: Eriksen drar av en Åsane-spiller og legger på bakerste stolpe. Der er det derimot ingen Ulf-spillere.

35. min.: Nå må Sandnes Ulf opp og fram igjen.

34. min.: Sleveland med en suser fra 25 meter. Skuddet er hardt, men går like utenfor!

32. min.: Mål. 1-1. Åsane utligner på corneren. Sindre Austevoll får gå helt alene opp og hæler ballen i mål.

32. min.: Hjørnespark Åsane.

30. min.: Ikke så mye som skjer annet enn at Sandnes Ulf blir springene mellom nå.

29. min.: Åsane har ekstremt mange trekk i laget nå, men finner ingen åpninger.

27. min.: Wolfe med et godt innlegg for Åsane, men den blir akkurat for lang for spissen.

26. min.: Åsane bytter inn Jonas Vågen for Emil Kalsaas.

25. min.: Kampen er i gang igjen.

24. min.: Da passer det godt med en oppsummering så langt. Sandnes Ulf har stålkontroll bakover, og slepper Åsane stil svært få sjanser. Bortelaget har ballen mest, men Ulf er farligst framover.

23. min.: Åsane-spiller ligger nede og vrir seg. Stopp i spillet. Spillerne signaliserer bytte.

22. min.: Åsane med mange trekk i laget nå.

20. min.: Svensken fiser fram et fint finteregister, men gjennombruddspasningen til Grødem blir for lang.

18. min.: Flott gjennombruddspasning av Sande som spiller Grødem gjennom. En Åsane-spiller kommer inn i siste liten og får averget.

16. min.: Der er det like før Eriksen gjør det store igjen. Keeper roter med ballen når han kommer ut, og Eriksen får nesten avsluttet.

14. min.: Ball i tverrleggeren for Åsane! Nilsen Tangen runder Krongberg og spiller en Åsane-spiller i god posisjon. Bortelaget får skutt, men skuddet går altså i treverket.

14. min.: Kronberg takler Harald Nilsen Tangen, og Åsane får frispark i fin posisjon. Eriksen klarerer innlegget.

13. min.: Det kan se ut som Grødem ligger alene på topp, med Johansson og Eriksen bak seg på sidene.

12. min.: Espen Hammer Berger slår ballen bort. Åsane tar over.

11. min.: Sandnes Ulf har åpnet kampen bra. Er svært kompakte bak, og produserer sjanser offensivt.

10. min.: Johansson viser seg fram for første gang, men blir for ivrig og lager frispark.

9. min.: Eriksen prøver å finne Retsius i bakrom, men Rets er ikke med på notene.

7. min.: Sandnes Ulf holder ballen i laget nå. Det blir viktig i løpet av kampen, når de møter et Åsane-lag som er svært opptatt av å bygge opp spillet lenge.

5. min.: Sandnes Ulf scoret på sin første sjanse i kampen. Meget sterkt prestasjon av Eriksen som gjør alt selv.

4. min.: MÅÅÅÅÅL! 1-0! Drømmeåpning for Sandnes Ulf. Kent Håvard Eriksen snapper ballen fra en midtstopper og legger ballen perfekt nede i det høyre hjørnet.

3. min.: Åsane setter ballen i mål, men det blir vinket for offside. Ingen protester.

2. min.: Det er Åsane som holder ballen i laget fra start. Et meget pasningsorientert lag som gjester Sandnes Ulf i dag.

1. min.: Kampen er i gang på Øster Hus Arena!

Før kampen:

Vi er inne i den siste tredjedelen av sesongen i Obos-ligaen.

Etter en strålende start på sesongen har laget prestert langt mer ujevnt i høst. På de siste ti kampene har de lyseblå tatt elleve poeng, hvor kun fire av de har komt siden 9. september.

På siste dag av overgangsmarkedet hentet Sandnes Ulf den svenske spissen Alexander Johansson. Han starter dagens kamp.

Dagens motstander for Sandnes Ulf er Åsane på Øster Hus Arena. Der har Steffen Landros mannskap muligheten til å komme á poeng med Åsane. Bortelaget ligger på femteplass med 31 poeng, en plassering over Sandnes Ulf.

I dag kommer det 600 tilskuere for første gang på Øster Hus Arena, ettersom regjeringen åpnet for mer publikum på kamp.

Sandnes Ulf kommer fra et fortjent 2-0 tap borte mot HamKam.

I forrige kamp reiste Åsane seg etter tre strake tap, da de slo Stjørdals-Blink 2-1. Med en seier på de siste fire kampene bør det likevel være gode muligheter for en seier til de lyseblå i dagens kamp.

Sandnes Ulf (5-3-2): Aslak Falch - Claes Krongberg, Tord Salte, Espen Hammer Berger, Christer Reppesgård Hansen, Ari Mohr Jonsson - Mads Berg Sande, Magnus Retsius Grødem, Chris Todal Sleveland - Alexander Johansson, Kent Håvard Eriksen.

På benken: Sander Lønning, Christian Landu-Landu, Jostein Ekeland, Matteo Vallotto, Johannes Nunez, Jasmin Bogdanovic, Sander Ringberg.

