Før kampen:

For første gang i Øster Hus Arenas korte historie tapte Sandnes Ulf en hjemmekamp. Da tapte de 1-2 mot et HamKam-lag som ikke hadde vunnet en eneste kamp før det.

Landro gjør to endringer på laget som tapte mot HamKam. Kapidzic kommer inn for Landu-Landu og Ari Morh Jonsson kommer inn for Reppersgård Hansen.

Tidligere denne sesongen gikk Sandnes Ulf-trener, Steffen Landro, hardt ut og sa at han vil gjøre arenaen til et fort. Og allerede i kveld får de muligheten til å slå tilbake på hjemmebane.

Raufoss er kveldens motstander. De ligger på 12. plass med ti poeng. Laget fra Vestre Toten har ikke vunnet en kamp siden 6. juli.

Dermed skulle man tro at kveldens motstander er perfekt for et Sandnes-lag som må slå tilbake etter to strake tap.

Før kampen ligger Sandnes Ulf på sjetteplass på tabellen. Det er ett poeng bak Åsane på fjerdeplass.

Slik stiller lagene i kveld:

Sandnes Ulf (3-5-2): Pål Heigre - Espen Hammer Berger, Tord Salte, Adnan Hadzic - Claes Philip Kronberg, André Sødlund, Magnus Retsius Grødem, Johannes Andres Hummelvoll-Nunez, Ari Mohr Jonsson - Sanel Kapidzic, Kent Håvard Eriksen.

På benken: Markus Vassøy Nilsen, Kevin Michel Jablinksi, Christer Reppesgård Hansen, Horenus Zewdu Tadesse, Adrian Berntsen, Jasmin Bogdanovic, Sander Finjord Ringberg.

Raufoss (4-3-3): Ole Kristian Gjefle Lauvli - Stian Simenstad, Marius Svanberg Alm, Daniel Nicolai Fosso Fremstad, Solomon Owusu - Matias Belli Moldskred, Emil Varhaugvik Breivik, Lasse Berg Johnsen - Emile Noe Dadjo, Ryan Doghman, Håkon Bjørdal Leine.