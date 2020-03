Sandnes Ulf permitterer hele laget

Følg RA Sporten på Facebook!

Sandnes Ulf permitterer A-laget, trenere og assistenttrenere.

«Sandnes Ulf Toppfotball seg nødt til å gå til det tunge skritt å sende permitteringsvarsel til spillere og trenere tilknyttet Sandnes Ulf Toppfotball sitt A-lag. I permitteringsvarselet er det tatt sosiale hensyn, samt at nøkkelpersonell, som hovedtrener og assistenttrener A-lag, er varslet om permittering i 50 prosent».

Det skriver klubben på sin nettside onsdag.

Tirsdag kveld gikk klubben ut med at åtte ansatte permitteres. Nå er altså også samtlige spillere permittert.

– Dette er en av mine aller tyngste dager på jobb i Sandnes Ulf, sier en fortvilet daglig leder Tom Rune Espedal i pressemeldingen.

– Sport er selve kjernen i vår hverdag, og når vi er kommet til det skritt å sende permitteringsvarsel til de som er involvert i, og rundt A-laget, så forteller det alt om alvoret i situasjonen, sier Espedal videre.

– Ingen vei utenom

– Det er ingen vei utenom permitteringsvarselet, forklarer styreleder Terje Hopen

. – I likhet med de ansatte, som fikk varsel om permittering i går, ser vi oss nødt til å gjennomføre dette for spillere og personell på A-laget. Vi har hatt gode drøftinger med alle involverte og ser en stor vilje til å stå sammen i denne tøffe situasjonen. Både spillere og ledere har opptrådt solidariske overfor klubben og sine kolleger. De er opptatt av å ta vare på hverandre. Spillere, trenere og ansatte ser at det er tvingende nødvendig for at Sandnes Ulf Toppfotball skal bestå etter denne krisen. Det er nå slik at alle i klubben har mottatt permitteringsvarsel, sier Hopen.

– Det er med tungt hjerte vi går til dette skrittet. Vi har et ansvar for alle ansatte og vi må ikke glemme at det er mange som nå mister deler av sin inntekt, understreker Espedal.

Full lønn i 20 dager

– Heldigvis er det kommet tiltak fra regjeringen som sikrer alle full lønn i 20 dager. I tillegg regner vi med at det vil komme ytterligere tiltak for idretten i dagene som kommer. Det er også godt å se at klubbene og interesseorganisasjonene i Norge står sammen. Det er nå slik at alle i klubben har mottatt permitteringsvarsel. Nå må vi gjennomføre de tiltak vi kan for å hindre videre spredning av Covid-19 viruset, og så får vi bare håpe at denne situasjonen blir så kortvarig som overhodet mulig, avslutter Espedal.