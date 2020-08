Følg RA Sporten på Facebook !

Det ble en mørk kveld for Steffen Landros menn mot Åsane.

Sogndal er oppe på 19 poeng på 3.-plass, mens Åsane er på 4.-plass med 17 poeng etter 4-1-seieren hjemme mot Sandnes Ulf. Henrik Udahl og Håkon Lorentzen scoret begge to for hjemmelaget. Sanel Kapidzic scoret målet for Sandnes Ulf, som nå er på 5.-plass.

Tromsø topper fortsatt tabellen etter åtte seirer, og to tap på ti serierunder. Tromsø har 24 poeng, mens Ranheim fortsatt er på 2.-plass med 21 poeng.

HamKam spilte 1-1 hjemme mot Grorud i den første kampen med Kjetil Rekdal som trener på Briskeby. Grorud tok ledelsen ved Martin Høyland etter 13 minutters spill, mens Kristian Onsrud utlignet.

Kampfakta:

OBOS-ligaen, fotball.

Åsane – Sandnes Ulf 4-1

200 tilskuere.

Mål: 1-0 Henrik Udahl (28), 2-0 Udahl (31), 3-0 Håkon Lorentzen (42), 3-1 Sanel Kapidzic (53), 4-1 Lorentzen (72).

Dommer: Daniel Higraff, Randaberg.

Gult kort: Magnus Grødem, Adnan Hadzic, Sandnes Ulf.

Lagene:

Åsane (4-2-3-1): Eirik Østgaard – Ole Didrik Blomberg, Sindre Austevoll, Eirik Wollen Steen (Martin Ueland fra 82.), Jonas Eide Vågen (David Wolfe fra 76.) – Kristoffer Valsvik, Simen Lassen – Senai Hagos (Didrik Fredriksen fra 82.), Håkon Lorentzen, Kristoffer Larsen (Kristoffer Stava fra 57.) – Henrik Udahl (Joakim Hammersland fra 76.).

Sandnes Ulf (3-2-3-2): Pål Vestly Heigre – Tord Salte, Espen Berger, Christian Landu Landu – Sander Finjord Ringberg (Kevin Jablinski fra 77.), Ári Mohr Jónsson (Claes Kronberg fra 77.) – Johannes Andres Nuñez, Adnan Hadzic, Magnus Grødem – Sanel Kapidzic, Kent Håvard Eriksen.