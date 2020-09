Sandnes Ulf kjøper Grødem

Følg RA Sporten på Facebook!

Det betyr at klubben henter Grødem på permanent basis fra danske Vejle BK, skriver Sandnes Ulf på sin nettside tirsdag.

Magnus har vært toneangivende så langt i årets OBOS sesong, og fremheves av flere som én av divisjonens aller beste midtbanespillere. Han står med imponerende ni mål på 17 kamper.

– Signeringen av Magnus Grødem er signal fra klubben om våre ambisjoner. En spiller med hans kvaliteter vil være aktuell for mange klubber for øyeblikket, mener klubbleder Tom Rune Espedal.

Ser fram til store øyeblikk

– Vi setter pris på hans tiltro til klubbens mål og ambisjoner og vi ser frem til mange nye store øyeblikk sammen, sier en meget godt fornøyd Espedal.

– Signeringen av Magnus Grødem er gjort mulig med hjelp av en gruppe venner av Sandnes Ulf som har tro på klubbens målsetting og ikke minst klubbens posisjon i norsk fotball, forklarer lederen.

– I dag blir jeg lyseblå på permanent basis, forklarer hovedpersonen selv.

– Det synes jeg er utrolig bra. Ikke bare får jeg spille ut denne sesongen, men også i tre år til. Da kan jeg få vist mer av det jeg mener jeg har inne.

Tror på Landro

– Jeg har veldig tro på det prosjektet både klubben og Steffen Landro har på gang. Jeg har veldig lyst og være en del av det, smiler Grødem.

Hovedtrener Steffen Landro er selvsagt strålende fornøyd med å ha sikret seg unggutten for tre nye år.

– Dette er en stor dag for klubben. Det betyr mye for meg som trener og det betyr mye for Sandnes Ulf som klubb og det betyr mye for hele laget. Rets har levert fra dag én. Han har et ferdighetsnivå som gjør han til en publikumsyndling, samtidig som vi ser at han har mye mer på lager. Nå skal vi jobbe grundig og målrettet sammen, så kommer dette til å bli helt fantastisk for begge parter, sier Landro.

