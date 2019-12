Den 20 år gamle midtbanemannen Sander Ringberg er klar for Sandnes Ulf.

Unggutten spilte denne sesongen 26 kamper og scoret to ganger for nedrykkslaget Tromsdalen.

Sandnes Ulf melder på eget nettsted at han har signert for tre sesonger.

– Han var aktuell for oss tidligere i høst, og vi er derfor glade for han spiller for oss fra 2020-sesongen, sier daglig leder Tom Rune Espedal til Sandnesulf.no.

Klubben signerte for øvrig mandag Olli Harder som ny assistent for Steffen Landro.

Han kommer fra jobben som trener for Klepp-kvinnene.