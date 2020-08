Rung fortviler over nye klasseregler

– Jeg har hatt en fantastisk karriere med base fra Stavanger gjennom heler idrettskarrieren. Det har gitt resultater, men nå trengte jeg å hente stimuli fra nye treningsmiljø. Bergen gir muligheter til å trene på langbane, og sammen med andre landslagssvømmere på forbundets elitesenter i byen, sier Rung til NTB.

Mandag skulle det egentlig vært Paralympics-åpning i Tokyo, men lekene er som kjent utsatt i ett år som følge av koronaviruset. I tillegg ble EM i portugisiske Funchal avlyst.

Har vært tungt

Rung erkjenner at det har vært tungt med de avlyste og utsatte mesterskapene.

– Det har i perioder vært krevende å være toppidrettsutøver. Drivkraften til å gjennomføre det strenge treningsregimet ligger i målet om å konkurrere i internasjonale mesterskap i slutten av sesongen. Usikkerheten rundt kommende mesterskap gjør at jeg har behov for flere områder å trives med i hverdagen, sier hun og fortsetter:

– Derfor velger jeg nå å kombinere satsingen min med studier i klinisk ernæring på Universitetet i Bergen. Det er noe jeg har tenkt lenge på, og mener at tiden nå er inne.

30-åringen har fire OL-gull – to fra London i 2012 (200 meter fri og 50 meter butterfly) og to fra Rio i 2016 (100 meter bryst og 200 meter individuell medley). I tillegg har hun tre sølv og to bronsemedaljer. I VM-sammenheng har det blitt 12 gull, mens det har blitt 13 EM-gull.

Endringer

Skiftet med å flytte til Bergen gjør at hun håper å kjempe om ytterligere OL-medaljer om ett års tid, selv om det kan bli vanskelig.

– Jeg vil fortsette å trene som at OL i Tokyo 2021 går som planlagt, og skal være så godt forberedt som jeg kan. Jeg kommer likevel til å svømme mot tøffere konkurrenter etter at IPC Swimming foretok endringer i regelverket for klassifisering, sier hun.

Endringen førte til at Rung har blitt flyttet opp i en annen klasse. Nå skal hun konkurrere mot utøvere med mindre grad av nedsatt funksjonsevne og med forutsetninger til å gjøre startstup og fraspark i vendinger.

– Jeg har vært fortvilet over situasjonen og frustrert og lei meg over utøvernes manglende rettigheter til å kunne forsvare seg. Jeg vil bruke frustrasjonen som energi til å gjøre best mulig treningsarbeid slik at jeg ikke avskrives fra medaljekampen.

– Jeg har et godt team rundt meg, kanskje verdens beste, og vi skal gjøre det vi kan for at jeg fortsatt er med i kampen om en medalje i Tokyo, sier Sarah Louise Rung.