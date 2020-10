Rekken uten tap brutt for Viking i derbyet

Følg RA Sporten på Facebook !

2. omgang:

96 min.: Slutt. Dermed er rekken til Viking brutt.

95 min.: Auklend ser ut for å bli dyttet ned i feltet, men dommer la være å peke på straffemerket. Den var kontroversiell!

95 min.: Pallesen Knutsen får gult. Meier ballen bort.

92 min.: Ny corner til Viking. Kjempesjanse til Auklend! Får ballen i feltet og brenner til på halvspretten! Feberredning av keeper. Det kan ha vært sjansen...

91 min.: Bytyqi prøver et skudd fra skrått. Får corner. Den blir også rotet bort. Som så mange i dag.

90 min.: Det er lagt til 6 minutter.

88 min.: Viking presser fram en corner etter et Zymer-innlegg. Vevatne får avsluttet, men utenfor.

86 min.: Fortsatt ikke mye som ligner en sluttspurt fra Viking. De har sikkert ballen 65 prosent, men får ingenting ut av det.

84 min.: Stølås får det gule for å hale ut tiden på et kast.

82 min.: Haugesund skifter. Grindheim og Kone inn. Wadji og Leite ut.

80 min.: Corner igjen. Zymer drar av en mann, men takles. Viking søler bort nok en corner.

78 min.: Corner Viking. Heades enkelt unna. Det har skjedd for ofte i kveld.

77 min.. Sandberg ut og Sparre Klitten inn hos FKH.

76 min.: Det vil seg ikke for Viking i dag. De skaper knapt sjanser. Pausen på tre uker sitter nok i. Flyten mangler. De skal prise seg lykkelige om de klarer å utligne slik dette ser ut.

75 min.: Gult til Bruno Leite hos FKH.

73 min.: Auklend med en smått genial pasning til Fridjonsson, men han får ikke nie yt av den. Så dår Auklend det gule. Alt for sen inn i en takling. Høiland får også gult for å gå i trynet på Hansen.

71 min.: Bjørshol avblåses for angrep på keeper.

70 min.. OK sjanse til FKH på en heading, men Austbø har grei kontroll.

69 min.: Det nye firkløveret har ikke klart å snu det enda. Går dette blir det stjerne i boken til Berntsen. Firpelbyttets far! Det hadde ikke vært mulig i fjor.

65 min.: Og der kommer det! Full omstokk fra Berntsen. Firpelbytte! Den var ny! Auklend, Fridjonsson, Høiland og Løkberg inn. Ut går Berisha, Bell, Torsteinbø og de Lanlay.

64 min.:Viking bør nok snart vurdere grep her fra benken. De sliter med å få hull på FKH.

61 min.: Bytyqi trekker innover og spiller Bjørshol. Han brenner til. Ballen via en FKH-spiller og til corner. Den blir det niks og null ut av.

60 min.: Haugesund ligger ekstremt dypt nå. Ikke mye rom å angripe i for Viking.

57 min.: Yanni finner Bjørshol. Slår et hardt innlegg som heades til corner. Den stusses ut til kast motsatt.

53 min.: Berisha tvinger fram en corner. Viking får avsluttet ved Torsteinbø, men utenfor.

50 min.: Farlig skudd fra skrått hold fra FKH. Iven Austbø må slå til corner. Blir ikke noe ut av den.

49 min.: Berisha først på en luftduell. Hansen skaller rett i ham etterpå. Får fryktelig vondt. Dommerne lar det bare passere.

46 min.: FKH presser fram en corner etter et langt kast.Austbø bokser den ut til kast motsatt.

46 min.: Da er kampen i gang igjen. Ingen skifter foreløpig.

1. omgang:

46 min.: Pause. Vikings rekke uten tap ryker om de ikke blir langt mer pragmatiske etter hvilen. FKH bryter dem for ofte i farlige poisjoner på egen halvdel. Fortjent at bortelaget leder.

45 min.: Lagt til ett minutt.

44 min.: Grusom feilpass fra Andresson gir en stor sjanse til FKH. Nå må Viking vurdere å slå flere ganger langt. De brytes alt for ofte.

43 min.: Corner FKH. Heades over.

42 min.: Heggheim prøver seg fra 17 meter, men treffer knapt ballen i god posisjon.

40 min.: FKH har brutt Viking høyt litt for mange ganger. Viking spiller på litt høy risiko med Bell noen ganger.

37 min.: Farlig overgang FKH. Kunne blitt mål om Wadji hadde klart å crosse til Velde. Ballbanen ble heldigvis brutt for Vikings del.

35 min.: Corner til Viking etter skudd fra Torsteinbø. Kom etter bra klikk-klakk spill mellom Veton og Zymer. Dårlig slått av de Lanlay. Over alt og til utspark.

33 min.: Gult kort til Wadji for en høy fot og angrep på Austbø.

32 min.: De Lanlay viser seg fram skikkelig for første gang i kveld med et bra initiativ offensivt.

31 min.: Wadji på beina og oppe på nok en farlig visitt.

29 min.: Wadji blir liggende nede og må ha litt behandling.

27 min.: God sjanse til Velde! Vender opp inne i feltet og skyter. Corner. Den slås over alt og til utspark.

26 min.: Corner Viking. Klareres, mens slås inn igjen. Berisha møter med et saksespark som går utenfor og over.

24 min.: Mååååål! 0-1! Ibrahima Wadji! Spilles nydelig opp i mellomrommet, runder Andresson, og scorer sikkert alene med Austbø. Meget bra gjort.

23 min.: Joe Bell mister ball i farlig posisjon, men blir elegant reddet av Bjørshol.

21 min.: FKH har lagt seg litt dypt. Viking triller ball.

19 min.: Ingen stor kamp av Viking så langt, men tendensene i overgangsspillet er der.

17 min.. Farlig innlegg fra Berisha, men FKHs midtforsvar får den bort.

15 min.: Zlatko Tripic-sangen ljomer ut i kveldsluften fra Felt O. Nydelig gest!

13 min.: Berisha og Bytyqi setter full fart framover igjen. Sistnevnte nære ved på å finne førstnevnte med en frekk stikker.

11 min.: Corner FKH. Blir en overgang til Viking hvor de kommer Tre mot en. Dessverre får Torsteinbø et alt for hardt touch når bare keeper gjenstår. Enorm sjanse blåst!

10 min.: Wadji tas av Heggheim på vei inn i feltet og faller. Det minnet veldig om straffe, men dommer lar det går. Viking heldige.

9 min.: Bell skyter fra 18 meter lavt. Sandvik tar den greit. Litt for mye midt i mål. Bra forarbeid av Vevatne/Bytyqi/Andresson.

7 min.: Berisha og Bytyqi kjører overgang. Bytyqi felles. Blir ikke noe ut av frisparket.

5 min.: Eventyrlig trykk fra de 100 fra felt O - som er på plass. Får dette til å minne om en skikkelig kamp med vanlige rammer. Kudos!

4 min.: Halvfarlig overgang til FKH hvor Sandberg regisserte. Viking er litt i tauene her i starten.

2. min.: Corneren renses ut til kast. Kastet fører til litt kaos i feltet, men ballen ender til slutt opp i Iven Austbøs trygge klyper.

2 min.: Frispark til FKH ute på kanten. Farlig posisjon. Skrus innover. Vevatne header til corner.

1 min.: Kampen i gang på SR-Bank Arena. Forhåpentlig første og siste gang Rogalands-derbyet spilles foran 600 tilskuere her.

Før kampen:

Stjernespissen, som har levert varene så det holder den siste tiden, fikk påvist virus for et par uker siden. Hele Viking-stallen ble umiddelbart satt i karantene og to kamper ble avlyst.

Ingen angre enn Berisha var smittet. Han hadde fått det gjennom familie.

LES OGSÅ: Berntsen usikker før derbyet

Nå er han tilbake fra start. Bjarne Berntsen sa til RA mandag at han vurderte akkurat det - til tross for et mindre treningsgrunnlag enn de andre.

Berishas periode med smitte, som forløp uten symptomer, sørget også for at leggskaden han har slitt litt med er leget.

Kveldens kamp er den første på SR-Bank Arena hvor 600 tilskuere slipper inn.

Selv om det uansett er et uvanlig derby tror trener Berntsen det blir vanlig på banen.

LES OGSÅ: Dette mener Berntsen kreves av spillerkjøp for toppstrid i 2021

– Dette blir et vanlig Viking-FKH-oppgjør tror jeg. Dueller, fart framover, tett og jevnt. Marginer vil fort avgjøre, bemerker treneren.

Berntsen erkjenner likevel at han er usikker etter et kampopphold på 23 dager.

Viking stiller dette laget (4-3-3): Iven Austbø - Sondre Bjørshol, Axel Oskar Andresson, Henrik Heggheim, Viljar Vevatne - Fredrik Torsteinbø, Joe Bell, Ylldren Ibrahimaj - Zymer Bytyqi, Veton Berisha, Yann-Erik de Lanlay.

LES OGSÅ: Viking-spiller koronasmittet