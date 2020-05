Regjeringen åpner for toppfotball

Følg RA Sporten på Facebook !

Regjeringen åpner for at toppfotballklubbene får begynne treninger igjen i midten av mai og spille kamper igjen fra midten av juni, etter det NTB forstår.

Norges Fotballforbund (NFF) har gitt uttrykk for at det er ønskelig med treninger fra 10. mai og kamper fra 15. juni.

Regjeringen satt torsdag ettermiddag i regjeringskonferanse for å vedta et veikart for gjenåpningen av Norge. Beslutningene blir kunngjort på en pressekonferanse klokken 18.

Norges idrettsforbund (NIF) og Norges Fotballforbund (NFF) har i lengre tid presset på for å å få i gang elitefotballen. Begrunnelsen har vært at aktivitet og inntekter fra elitefotballen er en forutsetning for at også breddeidretten skal ha levelige kår.

NIF og NFF har utarbeidet det de kaller en protokoll for gjenommføring av trening og kamper som tar hensyn til smittevernreglene som gjelder. Den er av helsemyndighetene vurdert som smittevernfaglig forsvarlig.

Fotballsesongen skulle ha startet første uken i april, og kommende helg skulle 7. serierunde vært spilt. Til tross for at koronasituasjonen har ført til en betydelig utsettelse, er det NFFs mål å gjennomføre sesongen i de viktigste ligaene innen utgangen av 2020.

