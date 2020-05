Premier League kan trosse spillerne

Følg RA Sporten på Facebook!

Avisen The Times melder at PL-ledelsen ønsker at klubbene i den engelske eliteserien skal starte fullkontakt-trening neste uke.

Dette er et steg som må tas før lagene igjen kan spille kamper. Det er delte meninger om dette også i spillerkorpset. Watfords Troy Deeney og noen få lagkamerater ønsker ikke å være med på treningene som pågår i dag. Det er ikke med full kontakt.

Chelseas Ngolo Kante ble innvilget treningsfri på ubestemt tid. I likhet med Deeney er han redd for å bli covid-19-smittet. Ifølge avisen The Sun skal Chelsea være villig til å se bort fra Kante hele resten av denne sesongen.

Det er planlagt en rekke videokonferanser også denne uken der PL, spillere, managere og helsepersonell skal diskutere veien videre for de 20 toppklubbene i England.

Det gjenstår 92 kamper i Premier League der Liverpool leder tabellen soleklart. Ligaen begynner å få dårlig tid dersom sesongen skal kunne sluttføres.

Uefa holder et styremøte 17. juni der det trolig kommer datoer for kamper i regi av dem. Kvalifiseringer til Champions League og europaligaen er nå satt til starten av juli. Det kan bli endret.

