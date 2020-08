Følg RA Sporten på Facebook !

Idrettsprofilen Petter Northug ble stoppet i fartskontroll torsdag kveld. Politiet fant senere kokain i hjemmet hans.

LES OGSÅ: Ingebrigtsen med europarekord

Det skriver Northug selv i et innlegg på Instagram :

«Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort.»

LES OGSÅ: Sandnes Ulf er ubeseiret hjemme