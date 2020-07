«Opprykksfesten utsettes trolig»

Følg RA Sporten på Facebook !

Det har gått et halvt år siden Sandnes Ulf startet sesongoppkjøringen. Steffen Landro kom til Sandnes Ulf med sterke ambisjoner. Han uttalte tidlig at han ville ta Sandnes-laget opp og fram. Der hadde de funnet hverandre. Et ambisiøst lag, og en minst like ambisiøs trener.

Med trenerens mål følger det selvsagt krav. Spillerne skal inn i et system. Landro er kjent for en tydelig 3-5-2. Med unntak av Christer Reppesgård Hansen og Ingvald Halgunset er det få av Ulf-spillerne som har vært borti formasjonen tidligere. Fysisk har spillerne også vært nødt å tilpasse seg. Vektnedgangen blant spillerne har vært enorm. Flere har gått ned nærmere ti prosent av egen kroppsvekt.

Alt ligger til rette for at Sandnes Ulf skal ha suksess. Norges kanskje fineste stadion er bygget, en tydelig trener med mål om eliteserien er ansatt, og spillerstallen har aldri vært bredere i Sandnes’ historie.

De lyseblå har 22 utespillere og tre målvakter i A-stallen. Det har likevel, på grunn av skader, ikke framstått slik under oppkjøringen. Uflaks og skader har preget det som har skjedd de siste månedene på Øster Hus Arena. Det hele toppet seg morgenen etter åpningskampen mot Viking, som måtte spilles for tomme tribuner. Da var det vannlekkasje fra vanningsanlegget, og hele garderobeetasjen var fylt med vann.

Den brede stallen må brukes, spesielt med det tette kampprogrammet som ligger foran Sandnes Ulf. Landro har alternativer på de fleste plasser, og et godt OBOS-ligalag til disposisjon.

Ulempen for Sandnes Ulf i 2020 vil være overgangen til et nytt spillesystem. Det vil bety mer enn skadene som finnes blant spillerne.

Treningskampene har ikke Landro sett på som annet enn trening. Det er lett å si dersom man taper alle kampene. Likevel velger jeg å tro ham denne sesongen.

Det handler om innkjøringen av 3-5-2. Laget vil få betalt for det de har ofret i treningskampene. Det vil komme godt med mot slutten av sesongen. I siste halvdel av serien tror Landro laget vil være suverent. Første halvdel vil avgjøre Sandnes Ulfs plassering.

Topp tre vil denne sesongen bestå av Lillestrøm, Tromsø og Ranheim. De spilte i eliteserien forrige sesong, og ingenting tilsier at de ikke skal kjempe om opprykksplassene. Sogndal, med Sandnes-gutten Axel Kryger, tror vi vil være det laget som er nærmest å utfordre eliteserieklubbene fra 2019. Kongsvinger har forsterket seg fra fjoråret. Blant annet er tidligere Ulf-keeper Saku-Pekka Sahlgren klar for sin første sesong i skogene.

Sandnes Ulf kommer til å kapre den siste plassen i kvalifiseringen. HamKam kommer til å gi de lyseblå kamp til siste slutt om den plassen.

En spiller Sandnes-publikumet vil sette stor pris på er Maxwell Effiom. Han kommer sannsynligvis til å bli en artist på topp for Sandnes Ulf denne sesongen. Han komponerer et godt angrep med Kent Håvard Eriksen. Forskjellene på dem gjør ham spennende som veteranens spissmakker.

Nå handler mye om å få spillere tilbake. Da kan Sandnes Ulf komponere et solid angrepslag. Publikum i Sandnes får uten tvil en spennende fotballsesong.

Selve opprykksfesten utsettes trolig til 2021.

RAs tabelltips:

OBOS-ligaen 2020

1. LSK

2. Tromsø

3. Ranheim

4. Sogndal

5. Kongsvinger

6. Sandnes Ulf

7. HamKam

8. Ull/Kisa

9. KFUM

10. Jerv

11. Raufoss

12. Øygarden

13. Grorud

14. Strømmen

15. Åsane

16. Stjørdals Blink