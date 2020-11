Oilers vant bunnoppgjøret med 6-2

Følg RA Sporten på Facebook!

3. periode:

60 min.: Slutt! Oilers med en klar seier til slutt. Skudd 39-45.

59 min:. Mååååål! 2-6! Søberg fra Costello. Keeper helt utspilt! Endelig en grei 3. poenger for Oilers!

58 min.: 1.19 igjen. Narvik har fortsatt keeper i mål. Går veien dette.

57 min.: Narvik har hatt lite å by på i 3. periode. Oilers har spilt på seg selvtillit.

56 min.: Oilers spiller på det trygge nå. Prøver å ri dette greit ut.

54 min.: Narvik prøver seg. Holm holder.

53 min.: Narvik fulltallige.

52 min.: Rokseth kliner til igjen! Kissel nære på styring.

51 min.: Utvisning Narvik. Phasookwong med 2 minutter for interference.

51 min.. Mååååål! 2-5! Brady Brassart! Lirker inn en puck under Fröberg fra kloss hold. Viktig! Costello og Klavestad med assister. Dette kan vel ikke Oilers rote bort?

50 min.: 34-37 i skudd så langt.

49 min.: Farlighet til Narvik. Pucken spretter vanskelig for Holm, men han rydder opp.

48 min.: Narvik fulltallige! Slakt av Oilers! Slike sjanser må de ta!

47 min.: Narvik med fire på isen nå.

46 min.: Klofutar med utvinsning for Narvik. Oilers i fem mot tre i nesten to minutter her nå!

45 min.: Utvisning Narvik! Salituro for hekting. Ny sjanse i overtall for Oilers.

44 min.: Oilers holder greit ut undertallet. Solid.

42 min.: Brassart med 2 minutter. Slashing. Skal Oilers rote det til igjen? Undertall nå.

41 min.: Mååååål! 2-4! Kissel igjen! Sniperen! Setter den rett opp i krysset fra knestående. Morley med assisten! Nydelig åpning av Oilers.

41 min.: Farlighet direkte etter en styring fra Balcers.

41 min.: Vi er i gang igjen i Narvik. Oilers i overtall.

2. periode:

40 min.: Perioden slutt. Oilers skal passe seg før den siste ordinære perioden her. Ingenting avgjort.

39 min: Jessesen tar Talge. Utvisning med 19 sekunder igjen av perioden. Knetakling. 2 minutter.

39 min.: 28-28 i skudd.

38 min.: Spillemessig er dette en overraskende jevn affære. Helt greit at Narvik er inne i kampen igjen egentlig. DET er svakt av Oilers.

38 min.: Balcers og Kissel nære.

36 min.: Oilers lemper en puck på mål. Det blir halvfarlig med retur.

35 min.: Mååååål! 2-3! Ny spenning! Nicklas Jessesen setter den. Assist fra Byrkjeland. Helt fortjent etter voldsomt press i etterkant av overtallet til Oilers.

35 min.. Ny stor sjanse Narvik!

35 min.: Enorm sjanse Narvik! Sebastian Johansen misser på åpent mål nærmest!

34 min.: Narvik fulltallige. Svakt overtall av Oilers.

33 min.: Rokseth brenner til igjen. Kampens klart beste spiller så langt. Etter min mening. Han vil virkelig noe. Kjekt å se etter skulderskade og operasjon. Skyter på alt. Drar med de andre.

32 min.: To minutter på Salituri. Hekting. Avventende. Rokseth og Morley nære ved å fikse nummer fire rett før dommer blåste. Men nå overtall for Oilers.

32 min.: Holm gir en litt farlig retur.

31 min.: 23-18 i skudd så langt totalt i kveld.

30 min.. Måååål! 1-3! Narvik benytter muligheten direkte. Byrkjeland styrer inn et skudd bak Holm. Leman og Nordlund med assister.

30 min.: Brassart ryker på 2 minutter. Slashing. Billig!

28 min.. Mååååål! 0-3! Berg-Paulsen skyter stang inn fra litt skrått hold inne i droppsirkelen! Bang sa det!

27 min.: Oilers kommer gjennom tre mot en, men blåser sjansen. Fryktelig dårlig pass fra Søberg mot Costello.

26 min.: 5-4 i skudd til hjemmelaget så langt i perioden. Den tendensen fortsetter.

23 min.: Narvik fulltallige og rett opp på en stor sjanse! Grønstad nære, men Holm rydder til slutt opp.

22 min.: Rokseth dunker til igjen. Han har vært frisk!

21 min.: Grønstad med 2 minutter for slashing. Nytt overtall for Oilers.

21 min.: Oilers med noen kjappe avslutninger tidlig. Kissel med den ene like utenfor.

21 min.: Kampen i gang igjen i Nordkraft Arena.

1. periode:

20 min.: Pause! Oilers leder 2-0. Har ikke vært strålende på noen måte, men gjør jobben. Skuddstatistikk 13-10.

19 min.: Oilers kjører ganske bra på på slutten av peroden her.

18 min.: Mååååål! 0-2! Nydelig mål fra Kissel. Får pucken fra Morley på en backhandpass rett fra dropp og går rett på mål. Lirker pucken nydelig opp i krysset. Perle!

17 min.: Mye upresist så langt. Fra begge lag. Mange med frynsete selvtillit.

15 min:.: Vikingstad nære sitt første for sesongen! God pasning inn fra Paulsen.

15 min.: Rumble setter opp Balcers. God sjanse og god redning.

14 min.: Er 13-5 i skudd så langt. Eneste Oilers egentlig kan være fornøyde med her er at de leder.

14 min.: Halvfarlighet fra Narvik. Holm rydder opp.

12 min.: Narvik fulltallige. 8-5 i skudd nå.

11 min.: Kissel med en OK avslutning. Keeper tar den.

11 min.: Rokseth dundrer til igjen. Er det "Rocky" som skal redde Oilers? Han er villig med slagskuddene.

10 min.: Paulsen setter fart og blir stanset ureglementert. Ny utvisning for Narvik og overtall for Oilers. Ekberg som får den for tripping.

9 min.: Mååååål! 0-1! Endelig sitter den i overtall for Oilers. Rokseth dunker til fra distanse. Den sniker seg inn. Costello med assist.

8 min.: Kissel tester Fröberg, men det blir for enkelt.

8 min.: Utvisning Narvik! Mäkinen for hekting. Kanskje det kan snu nå? Oilers i overtall.

8 min.: 8-0 (!) i skudd til hjemmelaget så langt. Absolutt ingenting som tyder på at det har snudd for Oilers i pausen.

7 min.: Oilers fulltallige.

6 min.: Byrkjeland med en farlig avslutning like utenfor Holms kryss.

5 min.: Ny utvisning på Costello. Slashing. Ikke noe å protestere på. Dette har IKKE Oilers råd til.

4 min.: Christian Wetteland på isen nå for sitt første skift i Fjordkraft-ligaen.

3 min.: Oilers fulltallige.

2 min.: Narvik trykker veldig på i overtall, men Balcers får lempet unna med halvminuttet igjen i undertall for Oilers.

1 min.: Stor sjanse for Narvik og 2 minutter for hekting på Chad Costello.

1 min.: Oilers ler framme og lukter på Fröberg i Narvik-målet, men får aldri skutt.

1 min.: Kampen i gang i Nordkraft Arena!

Før kampen:

Egentlig skulle kampen i Narvik startet 18.30, men på grunn av et kansellert fly måtte kampen skyves noe.

Oilers har hatt en grufull start på sesongen og med tap innenfor ordinær tid vil Oilers ligge helt sist i Fjordkraft-ligaen. Ved poenglikhet er det nemlig innbyrdes oppgjør som skiller.

For å unngå dette har trener Todd Bjorkstrand tatt noe grep. Noe tvinger seg fram med ommy Kristiansen, Joey Martin, Ludvig Hoff, Jonas Wikstøl og André Bjelland Strandborg ute.

Blant annet har man funnet plass til den unge vingen Christian Wetterland i 4. rekken. Han har produsert solid for klubbens U21-lag og kan få debuten på øverste nivå her.

Kanskje mer overraskende er det at Chris Rumble er sjuendeback. Spilleren som kom fra DEL før denne sesongen hadde store forventinger knyttet til seg, men har på ingen måte innfridd så langt.

Det har heller ikke Henrik Holm i mål. Han er nå nummer 16 av 18 keepere i ligaen statistisk sett, men nå er han meget klar for å snu det.

– Vi må bare vinne mot Narvik. Hvordan det ser ut er helt irrelevant. I forhold til å ta igjen topplagene er det selvsagt «make or break nå». Vi må vinne neste alt framover. For å klare det er uansett prestasjonene det som betyr noe, sa Holm til RA onsdag.

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Ulriksen, Klavestad - Kissel, Balcers, Morley.

2. rekke: Sveum, Bryhnisveen - Søberg, Brassart, Costello.

3. rekke: Rokseth, Østby - Talge, Vikingstad, Berg-Paulsen.

4. rekke: Rumble - Hoff, Hurrød, Wetteland.