Oilers vant årets første treningskamp

3. periode:

60 min.: Slutt i Kristiansand! Oilers vinner 6-4. Tidvis bra fra de regjerende seriemesterne.

59 min.: Talge ryker ut med 7 sekunder igjen. 2 minutter.

59 min.: Storhamar tar ut keeper Jonas Strand.

58 min.: Storhamar tar timeout.

58 min.: Måååååål! 6-4 til Oilers! Kristiansen herjer! Jobber inn en puck bak målet. Helt maskin i innsatsen. Slår den flatt ut fra bak mål til en umarkert Brady Brassart. Han setter pucken i mål. Men det var nesten ferdigscoret fra Tommy. Dagens soleklare ener.

57 min.: Zettergren med skudd over. Klarer Oilers å holde unna her? Under massivt press nå.

56 min.: Storhamar kjører på nå. Oilers sliter med å komme ut av egen sone.

55 min.: To kjappe redninger fra Holm. Mostue og Ahlholm som prøver seg.

54 min.: Storhamar slår til icing.

53 min.: Kaptein Sveum nære utvisning. Slipper unna.

50 min.: Kanon i stang fra De la Rose!

49 min:. Det smelles godt til her på tross av at det er treningskamp.

47 min.. Sander Hurrød nære. Plukker opp en glipp fra Andersson.

46 min.: Måååååål! 5-4! Storhamar reduserer. Edvardsen igjen. Setter fart på og spiller ut Oilers.

45 min:. Oilers med fullt lag igjen. OK undertall.

44 min.: Thoresen står fri på bakre. Holm blokkerer.

43 min.. Hurrød ryker ut for holding. Oilers i undertall.

41 min.: Oilers fulltallige. Kristiansen tilbake på isen.

41 min: Da er siste periode i gang.

2. periode:

40 min.: Pause. Strålende 2. periode av Oilers! Vinner den 4-1. Lå under 3-1 og snudde til 5-3.

39 min.:: Tommy Kristiansen mener han blir felt av Jonas Strand, men dommerne lar det går. Så klasker han køllen i leggskinnet til keeperen. To minutter. slashing.

38 min.: Mååååål! 5-3 til Oilers! Robin Haglund får pucken i en overgang og gjør ingen feil! Det gjorde Jimmy Andersson som forærte ham pucken.

37 min.: Mååååååål! 4-3 til Oilers! Jeppe Meyer med en kanon i krysset. Strålende av unggutten.

37 min.: KrabbenTalge slashes på en overgang. Ole Einar Andersen får to minutter.

35 min.: Dahlstrøm og Ulriksen sendes begge i fryseboksen for roughing. 2 minutter. Bare litt gruff foran Holm.

35 min.: Morley mister pucken. Holm med en feberredning fra Edvardsen!

34 min.: Oilers fulltallige. Solid undertall.

32 min: Magnus Hoff spiser puck. Nydelig i treningskamp nummer en!

32 min.: Utvisning Oilers. Robin Haglund får 2 minutter for slashing.

32 min.: Strandborg med et skudd like utenfor.

31 min.: Kristiansen ser brennhet ut! Fire kilo lettere enn i fjor. Har jobbet beinhard med tidligere jiu-jitsu-mester Hans Petter Pettersen på egenhånd i sommer.

30 min.: Måååååål! 3-3! Tommy Kristiansen på kontoret igjen! Nydelig forarbeid av Morley og Brassart.

29 min.: Jeppe Meyer viser seg stadig fram. Den unge backen har virkelig grepet sjansen her.

28 min.: Utvisning Storhamar. Simen André Edvardsen. Tripping. Kan Oilers snu det?

27 min.. Måååååål! 3-2! Dan Kissel! Oilers misser først en dobbelsjanse, så maler de på videre. Så kommer den en smart avslutning fra Kissel fra kloss hold. Pass fra Morley.

26 min.: Jimmy Andersson drar til fra blå. Mye trafikk foran Holm, men keeperen til Oilers holder den. Dropp.

25 min.. Oilers fulltallige.

24 min.: Storhamar i overtall.

23 min.: Avventende utvisning Oilers. Tripping på Magnus Hoff. Ett minutt i fire mot fire. Så et minutt med overtall for Storhamar.

22 min.: Mååååål! 3-1 Storhamar. Jonathan Hafsmo presser inn en retur. Morley mister pucken i overtallet og Storhamar kontrer. Sløvt av Oilers!

22 min.: To minutter til Larrivee. Han er alt annet enn enig! Veteranen ryker ut for hekting.

21 min.: Spillet i gang igjen i Kristiansand.

1. periode:

20 min.. Pause. Storhamar best i første periode. Litt uryddig fra et redusert Oilers-mannskap.

17 min.: Måååål! 2-1 til Storhamar. Simen André Edvardsen. Får en lett oppgave etter en nydelig pass ut fra bak målet til Holm.

16 min.: Mååååål! 1-1! Tommy Kristiansen. Skudd fra litt skrått fra Morley. Spretter opp i brystet på Kristiansen på returen og inn i mål..

15 min.: Utvisning på Ahlholm. Hekting. Oilers i overtall.

14 min.: God redning fra Holm fra Lundell Noor.

12 min.: Kissel med en avslutning like utenfor.

11 min.: Oilers fulltallige igjen.

10 min.: Nye store sjanser til Storhamar. Nære 2-0.

10 min.: Oilers fortsatt i undertall i 1.20 ettersom målet kom i 5 mot 3.

9 min.: Mååååål! 1-0 til Storhamar. Martin Rønnild får det enkelt etter en retur fra Holm.

9 min.: Oilers har nesten holdt ut, så ryker Brassart ut for en karamell av en takling. Rundt 30 sekunder med fem mot tre.

7 min.: Østby ryker ut i 2 minutter. Undertall for Oilers.

7 min.. Pucken ender i taket. Dropp. Ymse kvalitet på dette. Tydelig at det er tidlig i oppkjøringen. Oilers har dessuten kjørt hardt med mye skating på trening.

6 min.: Storhamar fulltallige. Oilers sitt overtall ikke i nærheten av den standarden en vil se i sesongen.

4 min.: Utvisning Storhamar. Holding på Mostue. Oilers i overtall.

2 min.. Godt skudd fra Ulriksen. Treffer masken til keeper.

2 min.: Distanseskudd fra Storhamar. Holm i aksjon for første gang i denne oppkjøringen.

1 min.: Kampen i Kristiansand er i gang!

Før kampen:

7. mars satte Oilers poengrekord og avsluttet seriespillet. Så var det slutt. Selve gulroten i sesongen, sluttspillet, ble avlyst. Spillerne ble permitterte og ishallene stengte.

I den første treningskampen før sesongen 2020/2021 er Storhamar motstander. Kampen er en del av en miniturnering i Kristiansand. Lørdag møter Oilers Sparta klokken 17.00.

I forkant av kampene har assistentrener Juha Kaunismäki uttalt til RA at laget vil toppe rekkene så godt som det lar seg gjøre. De vil også kikke på overtall og undertall.

Han var også klar i talen på hva som er viktig i helgen:

- Innsats! Det er det som er grunnmuren i spillet vårt, sa han til RA.

Oilers mangler flere spillere til kampene i helgen. Blant annet de to siste utenlandsimportene - som ble signerte denne uken.

NB! Vi følger kampen live på nett ut i fra TV-bildene til Aftenbladet fra turneringen i Kristiansand.

Oilers stiller slik mot Storhamar med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Østby, Klavestad - Søberg, Kissel, Morley.

2. rekke: Sveum, Meyer - L. Hoff, Brassart, Hurrød.

3. rekke: Ulriksen, Aarthun - M. Hoff, Talge, Kristiansen.

4. rekke: Strandborg, Haglund, Wetteland.

