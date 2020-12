Oilers tapte tett duell mot Lillehammer

Følg RA Sporten på Facebook!

Straffer:

Dermed vinner Lillehammer. 2 poeng til bortelaget. Ett til Oilers.

11. straffe. Morley må score for Oilers. Misser!

10. straffe. Holmstrom for Lillehammer. Scorer!

9. straffe: Hurrød finter ut keeper og scorer! Nyyydelig!

8. straffe: Cangelosi misser for Lillehammer.

7. straffe: Søberg misser for Oilers. Prøver å dra ut keeper.

6. straffe: Dineen misser for LIK. Utenfor.

5. straffe: Martin Misser for Oilers

4. straffe. Gran misser for Lillehammer!

3. straffe: Morley scorer for Oilers. Frekkis!

2. straffe: Holmstrom scorer for Lillehammer! Lavt og hardt.

1. straffe: Kissel starter for Oilers. Skyter utenfor.

Sudden Death:

65 min.: Klart for straffeslag!

64 min.. Kristiansen misser en enorm sjanse helt på slutten.

64 min.: Så er en LIK-spiller bortpå Holm. Rønningen. Oilers får 40 sekunder i overtall til slutt her.

64 min.: Enorm sjanse for Kissel og Brassart. Kommer alene gjennom!

63 min.: Kissel farlig frampå!

62 min:.Henrik Holm får et tilbakespill fra Kristiansen - og slår tunnell på Lillehammer-spilleren som kommer mot ham for å checke!

61 min.: Ingen store sjanser i første bytt.

61 min.: Spillet i gang. Tre mot tre. Duket for drama.

3. peirode:

60 min.: Slutt på ordinær tid. Duket for Sudden Death. SKudd 35-29. Første spilleforlengelsei år såvidt jeg husker for Oilers del.

59 min.: Ebber mot Sudden Death dette.

58 min.: Oilers snytes for en klokkeklar utvisning for seks på isen hos Lillehammer. To tvilsomme mål mot - og den. Skjønner om det er frustrasjon der.

57 min.: Søberg kommer løs, men skuddet for enkelt mot Partanen.

55 min.: Stor sjanse for Kissel!

54 min.: Måååååål! 2-2! Lillehammer setter den i sekvensen etter straffen. På retur. Martinsen. Men en klar boarding i forkant som ikke blir tatt.

54 min.: Holm redder straffen fra Cangelosi!

54 min.: Straffe til Lillehammer! Den var bllig! Etter en slash fra Østby.

53 min.: Lillehammer trykker stadig mer på her. Bjorkstrand tar timeout.

52 min.: Powerbreak her nå.

50 min.: Oilers har falt litt dypere nå. Leter etter overganger.

49 min:. Holm i aksjon for Oilers. Blokkering. Han har vært solid igjen i dag.

49 min.: Fikk sms fra Simen "Krabben" Talge her etter utvisningen. Mener det var greit nok med dusjen. Lillehammer-spilleren kjente nok noen av de treffene, mente han.

47 min.. Kissel nære på pass fra Morley. Så kontrer Lillehammer. Holm redder.

46 min:. Brassart med et meget farlig skudd! Han er stadig hetere her nå.

43 min.: Da er også Lillehammer fulltallige.

42 min.. Så går Lillehammer på en utvisning. Martinsen. Slashing på Vikingstad. Fire mot fire i 37 sekunder nå. Så overtall Oilers.

41 min.: Fire mot fem nå. Enorme sjanser til Lillehammer.

41 min.: Oioi. Ny utvisning. Oilers med 30 sekunder i tre mot fem nå.

41 min: Spillet i gang. Oilers i undertall.

2. periode:

40 min:. Pause. Oilers må starte 3. periode med et lite minutt i undertall. 11-8 i skudd denne perioden.

39 min.: Utvisning Oilers. Bryhnisveen får to minutter for slahsing.

39 min.: Måååååååååååål! 2-1! Brady Brassart nok en gang på en retur. Dommerne tar en kikk på video, men målet står. Kristiansen med assisten.

37 min.: Skudd i stang fra Lillehammer.

36 min.: Oilers fulltallige. Får en kjempesjanse direkte når Brassart kommer inn, men Oilers går i offside. For hete på grøten.

34 min.: Brassart får to minutter for knetakling. Oilers i undertall.

33 min.: Lillehammer fulltallige. Svakt overtall.

31 min.: Utvisning Lillehammer. Bakken får to minutter for interference.

30 min.: Halvspilt i DNB Arena.

28 min.: Så smeller det mellom Talge og Hagen. Flere velplasserte slag deles ut. Begge i dusjen. Fem pluss video.

28 min.: Lillehammer fulltallige.

28 min.: Oilers misser to ganger på åpent mål! Helt kaos foran Partanen. På den siste skal Bryhnisveen kline den inn, men knekker i stedet køllen!

27 min.: Det kladder også i overtall.

26 min.: Utvisning Lillehammer. Brendan Ellis får to minutter for slashing. Oilers får sjansen til å rette opp en svak start i overtall.

26 min.: Morley med en ok avslutning etter en overgang. Partanen tar den. Dropp.

24 min.: Oilers er ikke helt på i starten her.

23 min.: Redning fra Holm på et skudd som skifer litt retning - men det mistet også fart.

21 min.: Kristiansen med et OK skudd på backhand. Retur fra Partanen, men det ryddes opp.

21 min.: Kampen i gang igjen. Oilers med fire sekunders overtall - uten at det ble noe av det.

1. periode:

20 min:: Pause. 15-11 i skudd.

18 min.: Utvisning Lillehammer. Vår gamle venn Spencer Humphries ryker ut i 2 miinutter for krysstakling. Oilers i overtall ut perioden om det ikke skjer mer ureglementerte ting eller mål kommer.

17 min.: Meget bra redning fra Holm på skudd i lengste.

16 min.: Strandborg får pucken fra bak mål. Alene med Partanen, men får ikke nok fart i avslutningen på backhand.

15 min.: 12-8 i skudd så langt. Oilers fører mye av spillet. Lillehammer kontrer helst.

14 min.: Lillehammer fulltallige.

13 min.:: God sjanse til Oilers og Martin fra kloss hold, men ikke mål.

12 min.: Andreas Martinsen ryker på 2 minutter for en interference mot Bryhnisveen.

11 min.: Hurrød med en backhandavslutning rett på Partanen. Nydelig spill i forkant.

10 min.: Kule av et skudd fra Meyer fra blå. Like utenfor. Internasjonalt format på det skuddet til unggutten. Der har han spisskompetanse.

10 min.: Oilers med et bra trøkk med 1. rekken her nå.

8 min.: Oilers får en fet mulighet to mot en - etter en god pass fra Holm - men unge Husebø går i offside.

7 min.. Ny god sjanse til Oilers. Mer på nå. Står 6-5 i skudd.

6 min.: Mååååååål! 1-1! Der sitter den for Oilers. Nydelig mål av Brady Brassart. Assistert av Søberg og Bryhnisveen.

4 min.: Mats Homdrom får to minutter for holding. Oilers i overtall nå.

4 min.: Talge med skudd like utenfor krysset!

3 min.: Måååååål! 0-1! Stian Nystuen setter den fra kloss hold i overtall. Overtallet var i realiteten fem mot tre ettersom David Morley lå nede med skade på isen uten at dommer blåste. Så ut som en klar interference.

2 min.: Jeppe Meyer med to minutter for tripping. Oilers i undertall.

2 min.: Ny god sjanse til Lillehammer. Holm rydder opp.

1 min.. Lillehammer med en OK sjanse på overgang, men solid backspill fra Østby hindrer en sjanse alene med keeper Holm.

1 min.: Kampen i gang i DNB Arena!

Før kampen:

Oilers har slitt enormt med skader den siste tiden og etter tapet mot Storhamar tirsdag fryktet Juha Kaunismäki at så mange som 12 spillere kunne mangle til dagens oppgjør.

Den situasjonen har bedret seg ganske så solid med både Markus Vikingstad, Tommy Kristiansen, André Bjelland Strandborg og Chris Rumble tilbake i spill. Magnus Hoff rakk ikke å bli klar.

LES OGSÅ: Higson: - Situasjonen er langt bedre

Samtidig fikk Oilers et nytt forfall i Daniel Bøen Rokseth. Han er syk.

Oilers hadde vunnet åtte på rad og spist seg opp i tetstriden før de tapte mot Storhamar.

LES OGSÅ: Vikingstad melder seg klar

En seier i dagens kamp mot tabellnaboen Lillehammer vil sørge for at Oilers holder seg foran. Ved tap går Lillehammer forbi og skyver Oilers ned på 5. plass.

LES OGSÅ: Oilers på spillerjakt

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Meyer, Rumble - Morley, Vikingstad, Kissel.

2. rekke: Bryhnisveen, Sveum - Kristiansen, Brassart, Søberg.

3. rekke: Østby, Ulriksen - Wetteland, Strandborg, Husebø.

4. rekke: Haughom - Talge, Martin, Hurrød.