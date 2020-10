Oilers tapte også mot Vålerenga

Følg RA Sporten på Facebook !

3. periode:

60 min.: Slutt! 4-2 VIF! Tangering av klubbhistoriens svakeste sesongstart for Oilers!

59 min.: Søberg misser på åpent mål!

59 min.: Icing VIF lemper unna.

58 min.: Holm går ut. Martin får en god sjanse direkte, men Breivold redder.

57 min.: Tre små minutter igjen. Oilers får fortsatt ikke trykket VIF bak. Dette kan umulig gå for Oilers del.11-3 i skudd i perioden sier det meste.

55 min.: Fint lite som tyder på at Oilers kommer tilbake her. De er ikke i nærheten av å presse motstanderne slik vi er vant med å se.

53 min.: Rumble dunker til, men treffer Martin. Han må rett av isen.

53 min.. Oilers får plutselig en kjempesjanse. Kristiansen kommer alene gjennom. Skyter i tverrligger og over.

51 min.: Det står 10-1 i skudd i perioden. Oilers på full fart mot sin dårligste seriestart noensinne.

50 min.: Mååååål! 4-2! Nå rakner det for Oilers. Axel Sundberg løfter den i nettakket etter to raske avslutninger fra Spaberg Olsen.

49 min.: Måååål! 3-2 VIF! Oilers heldige. Skudd som treffer Olden og ikke år Holm. Så faller den ned til Thomas Olsen på åpent nett. Holm utspilt. Fortjent nok slik perioden har vært dog.

49 min.: Oilers fortsatt uten skudd i perioden- 6-0 i skudd.

48 min.: Konstroversiell sitiasjon hvor Murphy krasjer inn i Holm med en skøytte og pucken muligjens går inn. Mange tror det er mål.Holm blir liggende litt og det er antydning til gruff. Dommerne vil se det på video. Blir ikke mål.

47 min.: Oilers uten skudd så langt i perioden.

47 min.. Enorm sjanse til VIF! Spaberg Olsen kommer i en 2 mot 1 med Gunnarsson. Holm med en fantastisk redning.

43 min.: Mye upresist fra begge lag de første minuttene.

41 min.: VIF fulltallige.

41 min.: Spillet i gang igjen. Oilers i overtall i et lite minutt.

2. periode:

40 min.. Slutt på 2. periode. 2-2. 16-11 i skudd i perioden. Oilers starter 3. periode i overtall.

39 min.: Gunnarsson får to minutter for holding. Dermed får Oilers avslutte perioden i overtall.

37 min,.: Kissel kommer plutselig fri! Skyter i lengste, men keeper tar den.

36 min.. Dropp nede ved Breivold. Et par litt roligere minutter nå.

34 min.: Underholdende, men begge lag er svake defensivt.

32 min.: Store sjanser for Oilers. Først Morley. Så kommer Martin på en stor sjanse like etter på - før Morley bommer på pucken nesten på blank. Wow! Her er det Hawaai så det holder nå. Utrolig det ikke blir mål.

31 min.: Kristiansen tilbake på isen. Oilers fulltallige.

31 min.: Spaberg Olsen finter seg fri og skyter. Rett på Holm.

30 min.: 19-15 i skudd etter halvtimen. Fyrverkeri av en kamp.

29 min.: Kristiansen med to minutter. Holde motstanders kølle. Oilers i undertall.

29 min.: Murphy misser alene med Holm! Oilers-keeperen på vei ut for å støte, men trekker seg. Rekker så vidt å komme tilbake og få ut en fot.

28 min: VIF fulltallige. Femte overtall uten mål i dag fra Oilers.

27 min.: Kissel prøver kjøkkeveien! Nære!

26 min.: Eidstedt med sin fjerde utvisning for kampen! Oilers i overtall igjen.

26 min.: Stor sjanse fra Martin!

25 min.: Vif med et klart initiativ i noen minutter her nå. Mye å gjøre for Holm.

24 min.: Olden nære igjen. Via Østby og over mål.

23 min.: Mååååål! 2-2! Andreas Klavestad får stå på blå og sikte. Bang sier det! Håndleddskudd. Klistret i hjørnet.

22 min.: Lagene er fulltallige.

22 min.: Mååååål! 2-1! Vif opp i ledelsen på en overgang. Røymark finner Olden som kliner den inn i krysset. Flott mål.

21 min: Andre periode i gang. Spill fire mot fire. Både Berg-Paulsen og Eidstedt fikk 2 minutter.

1. periode:

20 min.: Pause - og så gruff Strøm og Kristiansen. Paulsen også involvert. Tror Berg-Paulsen fikk to minutter der for roughing. De må vi komme tilbake til. Skudd 9-11. Fyrverkeri av en første periode.

19 min.: Vif fulltallige.

19 min.: Oilers og Ludvig Hoff scorer. Pucken fri bak venstre beinet til Breivold, men dommerne har alt blåst for blokkering. Aiai! Der ble Oilers ranet for et mål.

18 min.: Nok en utvisning! Wade Murphy for tripping. Vifs tiende utvisnigsminutt i 1. periode!

17 min.: Oilers fulltallige. Endelig et undertall de ikke slipper inn i. Ligaens svakeste lag der så langt.

15 min.: Så ryker Oilers på en utvisning for delay of game! Morley kommer seg ikke på isen i tide. Sløvt! Undertall nå.

15 min.: Svært underholdende første kvarter.

13 min.: VIF fulltallige og nok en gang får en motstander komme alene gjennom mot Holm rett fra fryseboksen! Tredje kamp på rad nå. Dette må Oilers følge bedre med på. Heldigvis rydder de opp.

13 min.: Oilers kjører på i overtall, men VIF gode til å forsvare seg.

12 min.. Morley og Hoff nære!

11 min.: Ny utvisning! Eidstedt får 2 minutter for tripping. Nytt overtall Oilers. Koker godt her. Litt som i gamle dager mellom VIF og Oilers. Bare publikum som mangler.

10 min.: Hurrød svært nære sitt andre mål for A-laget til Oilers!

8 min.: Kissel prøver seg igjen! Denne gangen er Breivold med. Helt kokos i åpningen her. Underholdende!

8 min.: Mååååål! 1-1! Røymark i udertall. Nesten blåkopi av målet til Kissel noen sekunder i forveien. Rett opp i krysset.

7 min.: Måååååål! Kissel! 0-1! Bare drar seg gjennom alt og kliner pucken opp i krysset forbi Breivold. Bryhnisveen og Martin med assister.

7 min.: Oilers i spill fire mot tre nå.

7 min.: Så får VIF to minutter for å ha en spiller for mye på isen. Det får de fordi Sørvik står skadet og støtter seg til vantet. Mye rart her. Den kunne dommerne også spart seg for. De skulle bare blåst av. Sørvik var helt groggy.

6 min.: Kristiansen inne foran mål og klasker køllen i snappen på keeper Breivold. Da blir det selvsagt bråk. To VIF-spillere rett på ham. Eidstedt får to minutter for roughing. Kristiansen får for slashing og roughing. Dermed ryker overtallet ut. Tullete av dommerne å gi Kristiansen for roughing - all den tid han bare forsvarer seg. Den der kommer kun fordi han heter Tommy Kristiansen. Da er overtallet spolert og Oilers skal snart spille i undertall.

5 min.: Røymark ryker ut i 2 minutter for hekting. Dermed får Oilers sjansen i overtall. Dette trente de mye på i går i DNB Arena.

4 min.: VIF har sett best ut de første minuttene her. Oilers litt passive.

3 min.. VIF brenner en enorm mulighet når Karterud skal slå en enkel pasning gjennom, men misser upresset.

1 min.: Kampen i gang i Nye Jordal Amfi!

Før kampen:

Blant endringene trener Todd Bjorkstrand har tatt er å sette Dan Kissel ned fra sin vante plass i 1. rekken til den andre kostellasjonen.

Samtidig flyttes Ludvig Hoff opp med Joey Martin og David Morley.

At det kom enkelte grep var kanskje ikke overraskende. Oilers var meget svake da de tapte 4-2 hjemme for Lillehammer torsdag.

LES OGSÅ: Slik forklarer Oilers-treneren hvorfor laget sliter

Da fungerte verken spill fem mot fem, undertall eller overtall. Førsterekken var heller ikke veldig god.

Oilers får tilbake Andreas Klavestad på isen etter skade sist.

Taper laget mot VIF vil det bety tangering av den svakeste sesongstarten noensinne i klubbhistorien.

Todd Bjorkstrand vil selsvagt unngå det, men han mener det ikke skjer ved å tenke resultat.

– For meg handler det ikke om å vinne eller tape. Det handler om å spille på rett måte. Gjør vi det vil det gi oss gode muligheter til å slå Vålerenga, slår den metodiske Oilers-treneren fast.

LES OGSÅ: Morley - Vi har en stor jobb å gjøre



Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Sveum, Rumble - Hoff, Martin, Morley.

2. rekke: Østby, Meyer - Kissel, Strandborg, Søberg.

3. rekke: Ulriksen, Bryhnisveen - Talge, Vikingstad, Kristiansen.

4. rekke: Klavestad - Hoff, Berg-Paulsen, Hurrød.

LES OGSÅ: Nå har Balcers signert ny NHL-kontrakt