Oilers tapte i seriepremieren på Hamar

3. periode:

60 min:. Slutt! Oilers taper i første serierunde. Det gjør de fullt fortjent. Skudd 37-28. Det forteller det meste.

59 min.: Måååål! 4-2! Patrick Thoresen. Avventende utvisning på Brassart for slashing. Så smeller Thoresen pucken inn i seks mot fire.

59 min.: Siste minutt av ordinær tid.

58 min: Aiaiai! Så får Brynhisveen to minutter! Det var ikke planen. Tripping. Nå må de gamble med å ta ut Holm å spille fem mot fem uten keeper. Der røyk nok kampen for Oilers.

58 min.: To minutter igjen. Når tar Oilers ut Holm?

57 min:. Zettergren får en enorm sjanse alene, men blåser den! Ombestemmer seg. Ville først skyte, så finner han ut at han skal prøve en pasning alene med Holm. Englevakt for Oilers. Kun 2.30 igjen nå.

56 min.: Lundell Noer skyter over. Dropp i midtsonen.

55 min.: Storhamar overlever en lang periode fem mot tre! Der skulle Oilers tatt sjansene sine! Aiai!

55 min.: Ahlholm på isen. Storhamar er fire på nå.

54 min.: Kristiansen blåse en stor sjanse!

53 min.: Kjempesjanse til Kissel. Får pucken umarkert i skuddsektor, men skyter rett på Kokman. For dårlig!

53 min.: Ny utvisning Storhamar! Seks på isen. Djupvik Løvlie ut. Oilers får nå 1.29 i fem mot tre! Det er nok nå de må gjøre det.

53 min.: Djupvik Løvlie kommer alene gjennom i undertall, men strålende defensiv jobb av Østby.

53 min.: Berg Paulsen nære ved å finne Vikingstad i scoringsposisjon, men Ahlholm kaster seg fram og slasher. To minutter på Alholm! Ny sjanse i overtall for Oilers. Syvende overtall i kveld for Oilers. De har scoret på to av dem.

52 min.: Står 26-14 i skudd til Storhamar totalt. Et greit bilde på kampen. Hjemmelaget har fått lov til å ha alt for mye puck.

51 min.: Måååååål! 3-2. Joey Martin! Skyter via leggskinnet til en Storhamar-spiller og i mål. Østby med assisten.

51 min.: Enorm sjanse for Morley. Skyter i nettveggen på åpent mål.

50 min.: Utbisning Storhamar! Jimmy Andersson får for interference. Nå bør Oilers gripe sjansen her. Tiden i ferd med å renne litt ut,.

49 min.: Kaos foran Holm. Dommerne vet ikke om puck er blokkert eller fri, men velger å blåse.

48 min.: Så får Kissel to minutter for hekting. Ikke bra.

47 min.: Oilers leder 6-4 på skudd i perioden, men har ikke klart å tilrive seg noe massivt press på den mpåten som behøves for å ta inn to mål. En svak innledning på sesongen så langt.

45 min.: Oilers snytes for en mulighet i overtall.

44 min.: Brassart med en frekk tunnell og skudd rett på Kokman.

43 min.: Morley med en god sjanse for Oilers. Så et farlig skudd til Storhamar fra Jimmy Andersson.

42 min.: Kristiansen frampå, men hindres.

41 min.: Morley med en OK sjanse.

41 min:: Tredje periode i gang. Spill fire mot fire i et lite minutt. Oilers må opp flere hakk her. Å kontre funker åpenbart ikke. Storhamar gir dem ingen overganger. Da må de nå klare å legge press på.

2. periode:

40 min.. Pause. Svak periode av Oilers. 14-6 i skudd til hjemmelaget i perioden og 2-1 i scoringer.

39 min.: De la Rose i tverrligger!

39 min.: Der smeller det! Berg Paulsen takler Øksnes etter at det er blast. Så er det slagsmål med ham og Engeland Andersen involvert. 2 mintter usportslig på Berg Paulsen. 2 minutter for roughing på Andersen.

38 min.:Storhamar fulltallige. Svakt, svakt, svakt overtall av Oilers. Tre avslutninger og en baklengs.

37 min:. Mååååål! 3-1! Andreas Øknsnes og Storhamar kontrer og presterer å komme tre mot to. Knaller pucken inn nede til venstre for Holm. Nå er Oilers i kjempetrøbbel på Hamar!

37 min.: Storhamar renser unna.

36 min:: Ny utvisning! Lundell Noer igjen! For holding. Publikum på Hamar raser, men den så soleklar ut.

36 min.: Måååååål! 2-1! Jacob Lundell Noer gjør ingen feil mot Holm på straffen. Skyter hardt og opp i hjørnet etter et par dragninger.

36 min.: Storhamar fulltallige. Så får de pucken rett fra boksen og alene med Holm. Meyer må lage straffe!

34 min.: Ny utvisning Storhamar! Lundell Noer for slashing.

33 min.: Sjanse til Lundell Noer. Holm redder. Storhamar kjører litt mer nå.

32 min.: Storhamar med en sjanse nå! Bølger her. 10-3 i skudd til Storhamar så langt i perioden.

31 min.: Stor sjanse ved Kissel og Morley!

31 min.: Stor sjanse for Djupvik Løvlie! Holm redder.

30 min.: Mååååååål! 1-1! David Morley! Kaster seg inn på en retur etter et Kristiansens skudd. Meget fin bevegelse fra Tommy i forkant hvor han glir ut for å kunne motta for skudd.

29 min.: Elvsveen får 2 pluss ti minutter for boarding! Dermed får Oilers nok en god mulighet her. Hafsmoe setter seg også. Spill fem mot fire nå.

29 min.: Ludvig Hoff med en OK sjanse for Oilers.

27 min.: Stor sjanse for Storhamar etter en styring. Utenfor, men hadde den truffet mål ville det nok vært mål. Thoresen involvert.

26 min.: Oilers nære å utnytte en defensiv feil hos Storhamar, men fortsatt er de ikke i målprotokollen denne sesongen.

24 min.: Oilers fulltallige. Ble kun ett skudd på mål for Storhamar i det.

23 min.: Kanon fra Ahlholm, men utenfor.

22 min.: Brynhisveen med 2 minutter for holding. Dermed er Oilers i undertall igjen.

21 min.: Oilers får ikke noe ut av de 42 sekundene i overtall. Storhamar fulltallige.

21 min.: Spillet i gang igjen.

1. periode:

20 min.: Pause. Oilers lugger i overtall, ,en har 42 sekunder i overtall i starten av 2. periode også. Skudd i perioden 11-13.

19 min.: Kristiansen frampå og priker, men ikke scoring.

18 min.: Der får de renset unna. Øksnes med to minutter for tripping. Oilers avslutter perioden i overtall.

18 min.. Storhamar fulltallige, men Oilers fortsetter i overtall med avventende. Holm ute.

17 min.: Avventende utvisning på Storhamar.

17 min.. Oilers kommer ikke til de store sjansene i overtallet.

16 min.: Jonathan Hafsmoe får to minutter for holding. Oilers får sesongens første overtall.

15 min.: Morley drar seg inn. Halvfarlig, men Kokman redder.

13 min.: Talge plukker opp pucken og skyter utenfor fra litt skrått. Oilers ser bedre ut nå her.

12 min.: Joey Martin presenterer seg. OK sjanse for Oilers, men redning fra Kokman.

11 min.: Oilers kommer seg unna med 1-0 i sekken. Nå står det plutselig 11-2 i skudd her.

10 min.: Storhamar peprer Oilers i overtall. De skal være glade om de slipper unna dette med en i sekken.

9 min.: Måååååål! 1-0! Patrick Thoresen. Superstjernen er nådeløs fra skrått hold. Rett opp i krysset. Via skulderen til Holm. Dermed kommer Østby ut på isen igjen, mens Brynhisveen må sette seg for 2. minutteren som var avventende. To nye minutter i undertall for Oilers.

8 min.: Ny avventende utvisning på Oilers...

7 min.: Østby lemper pucken ut, men slår den over vantet. Får to minutter. Oilers i undertall.

6 min.: Kampens første store sjanse! Engeland Andersen og Edvardsen nære på. Holm redder Oilers.

4 min.: Litt sånn klassisk toppkamp. Bra med tempo og intensitet. Ingen tar unødig risiko. Oilers leder 2-1 i skudd så langt.

2 min.: Rolig innledning her. Ingen av lagene som har dundret ut i strupen på det andre på noen måte.

1 min.: Endelig er hockeyen tilbake! Pucken er nå også droppet for Oilers i det som nå heter Fjordkraft-ligaen!

Før kampen:

Oilers har hatt en litt varierende oppkjøring resultatmessig, men har blant annet slått kveldens motstander i turneringen i Kristiansand. Da så Oilers gode ut - selv om de ikke hadde fullt lag.

Det har Oilers heller ikke i seriepremieren. Både Chad Costello og Chris Rumble mangler. Costello er ikke spilleklar og Rumble ønsket man å gi en uke til.

I rekkesammensetningene som er oppgitt er det verdt å merke seg en skikkelig toppet 1. rekke med poengmaskinene Dan Kissel, Joey Martin og David Morley.

Man kan også sette et stort utropstegn bak den svært fysiske 3. rekken med Simen Talge, Markus Vikingstad og Tommy Kristiansen. Her bør det være masser av både kilo og mål i spill.

Hvor listen ligger før seriestart behøver ingen å lure på. Oilers går for nytt gull.

– Vi har de faste målene for det vi holder på med. Vi skal være i toppen i seriespillet og være i finalen. Det ultimate målet er å vinne. Vi vet vi har en klubb og et mannskap som skal være i posisjon til å kjempe om det sier sportsdirektør Pål Higson.

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Ulriksen, Østby - Kissel, Martin, Morley.

2. rekke: Sveum, Meyer - Ludvig Hoff, Brassart, Søberg.

3. rekke: Brynhisveen, Klavestad - Talge, Vikingstad, Kristiansen.

4. rekke: Aarthun - Berg-Paulsen, Strandborg, Hoff.

