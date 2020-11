Oilers med storseier borte mot Lillehammer

Følg RA Sporten på Facebook!

3. periode:

60 min.: Slutt i Kristins Hall! Imponerende 6-1 seier til Oilers. 32-27 i skudd. Mye tyder på at mesterne har våknet!

57 min.: 31-26 totalt i skudd. Det handler mest av alt om at Oilers kjørte fullstendig over Lillehammer den første perioden og la seg bakpå etterpå. Det har vist seg som et greit trekk.

56 min.: Pucken låst oppe i rundvant til venstre for Partanen. Oilers vil bare få tiden til å gå og klarer å få bort masse sekunder.

54 min.: Transportetappe her nå. Kampen bare ruller og går uten at noen prøver seg på veldig mye.

52 min.: Må være en deilig følelse for Bjorkstrand/Kaunis/Pisar også dette. Ikke enkle arbeidsbetingelser i starten her med spillere som kom sent inn, skader og masse omstendigheter de ikke kunne styre. Men nå ser dette virkelig ut som et maskineri igjen. Det skal bli meget interessant å se om Oilers kan jakte inn lag etter lag på tabellen.

52 min.: Lillehammer fulltallige.

51 min. Talge farlig frampå, men Partanen blokkerer. Snaue halvminuttet igjen av de fem minuttene med overtall.

50 min.: Soleklart årsbeste fra Oilers dette. Det vil overraske meg mye om dette laget ikke vil ta veldig mye poeng framover sånn de nå ser ut.

49 min.: Mååååååål! 1-6! David Morley! Hans andre. Kissel vinner pucken. Spiller til Rumble som finner Morley på bakre. Han kliner den lett inn.

48 min.: Oilers litt på halv maskin i starten av overtallet. Seieren er nok i boks uansett.

47 min.: Fem pluss video på Marthinsen ja. Rett i dusjen der. Da får Oilers 5 minutter overtall uansett om de scorer eller ei.

47 min.: Aiaiai! Saftig takling fra tidligere Oilers-spiller Marthinsen på Bryhnisveen. Backen fullstendig omtåket etter at Marthinsen fullfører. Tipper det blir dusjen på Marthinsen. Går brutalt inn. Bryhnisveen med hodet først i vantet.

46 min.: Mååååååål! 1-5! Markus Søberg! Kanonovergang. Kommer mutters alene med Partanen og setter den iskaldt inn under keeper. Brassart med pasningen.

45 min.: Stor sjanse for Ellingsen og Cangelosi. Holm holder. Han har vært Oilers bestemann så langt i dag. Enkelte redninger i kategori klasse. Etter den dominerende 1. periode til Oilers har de lagt seg mer bakpå og stolt på overganger og keeperen.

43 min.: Pucken lempes på Holm - som blokkerer enkelt.

43 min.: Liten tvil om at Oilers skal spille safe i denne perioden. Ligger bakpå og kontrollerer. Lav risiko er nøkkelordet.

41 min.: Da er 3. perioden i gang.

2. periode:

40 min.: Lillehammer får ikke flere hull på Oilers. Pause nå. 17-7 i skudd til Lillehammer i perioden.

38 min.: Aiaiai! Spetakkel med Balcers involvert etter en boarding. Han ryker på 2 minutt for roughing, 2 for boarding og ti for usportslig. Fosse hos Lillehammer får 2 for roughing. Da avslutter Lillehammer med to minutter med fem mot fire.

38 min:. Mååål! 1-4! Martin Ellingsen! Pucken blir gravd fram bak mål og legges ut til blå for skudd. Ellingsen først på returen. Men dommerne skal de det på video. Godkjent! Cangelosi med assist. Da er det fortsatt liv i det.

38 min.: Lillehammer har løftet seg litt opp og får trykke litt på Oilers - som ligger bak og venter på overganger nå. Det er smart nok.

35 min.: Østby får stå alene og lade for skudd. Keeper tar den. Østby faktisk på isen for første gang denne kampen. Kan det være en skade i spill på ham også mon tro?

34 min.: Oilers fulltallige! Strålende løst spill i undertall. Dette er bunnsolid.

33 min.: Måååååååål! 0-4! Kissel fisker og får pucken. Kommer mutters alene med Partanen. Nydelig pass fra Rokseth. Iskald avslutning.

33 min.: Holm kommer seg opp og står videre. Kissel ut på isen. Fire mot fem nå.

33 min.: Kjemperedning av Holm - som blir liggende på isen. Har han skadet seg eller er han rutinert her? Krise om Holm også ryker ut. Oilers har nok skader. Unge Roseboom de Vries er helt uprøvd på dette nivået.

32 min.: Klavestad ryker ut i 2 minutter. Holding. Nå er det 1.11 i 5 mot 3 for Lillehammer.

32 min.: Stor sjanse Lillehammer! Mathinsen scorer, men dommerne har alt blåst. Blir nok noen utvisninger også. Kaos foran Holm.

31 min.: Og der kommer feilen. Avventende utvisning. Kissel ryker ut for slashing. Ironisk applaus fra de få tilskuerene som er her. Ikke fornøyde med dømmingen så langt.

30 min.: Ikke like mye fyrverkeri fra Oilers i den første perioden, men nå handler det om å male på og ikke gjøre dumme feil.

29 min.: Lillehammer farlige på en overgang, men Henrik Holm blokkerer pucken greit.

28 min.: Det kladder fortsatt litt i overtallet. Lillehammer fulltallige.

27 min.: 9-20 i skudd så langt i kampen.

26 min.: Emil Nyhus får to minutter. Holding. Kan Oilers klare å sette en i overtall nå? Om vi skal peke på et minus så langt i kveld er det spillet i overtall.

24 min.: Lillehammer holder unna. Oilers klarer ikke å utnytte nesten fire minutter i overtall.

22 min.: Lillehammer omtrent fulltallige så får de nok en utsvisning. Bull for å skyte pucken ut av spill.

21 min.: Spillet i gang igjen. Oilers i overtall.

1. periode:

20 min.: Pause. Årsbeste i første periode!

19 min::Oilers fulltallige.

19 min.: Så ryker Lillehammer på en utvisning med sekunder igjen av den til Oilers. Nyhus for hekting. Dermed får Oilers starte neste periode med nesten to minutter i overtall. Samtidig har Morley en stor sjanse til 4-0 i situasjonen.

19 min.: Solid undertall så langt.

18 min.: Utvising Oilers. Sveum får to minutter for tripping. Nå får de avslutte perioden i undertall. Skal de gi Lillehammer lillefingeren nå? Sveum er forbannet. Mener han ikke skal ha utvisningen.

17 min.: Måååååål! 0-3! David Morley! Får stå på åpent nett. Kissel med assisten. Oilers ser plutselig ut som et mesterlag igjen!

15 min.. Det første kvarteret er årsbeste av Oilers. Med margin. Fysikken og tyngden virker å være tilbake. Det kommer som et resultat av at kollektivet nå beveger seg som en enhet .- ikke i alle retninger når de presser. Så kan dette selvsagt snu. Selvtilliten i Oilers sitter neppe dypt.

14 min:: Balcers i stangen!

13 min.: Ny stor sjanse til Oilers. Pucken går nesten inn via en Lillehammer-back.

13 min:. Holmstrøm og Talge i trynet på hverandre. Ingen utvisninger.

11 min.: Bryhnisveen skyter utenfor og Brassart får returen ut igjen i perfekt posisjon. Kommer for raskt på ham. Stor sjanse!

10 min.: 2-7 i skudd så langt.

9 min.: Nystuen med Lillehammers første sjanse. Holm redder.

8 min.: Lillehammer fulltallige. Oilers rotet det siste minuttet i overtall der.

7 min.: Oilers roter pucken bort og sliter med å etablere. Bra forecheck fra Lillehammers fire.

6 min.: Kissel med et skudd like utenfor krysset!

6 min.: Martin Gran med hekting på Dan Kissel i overgang. Nå får Oilers testet overtallet sitt.

5 min.: Lillehammer tar timeout allerede! Torsteinsson ikke fornøyd.

5 min.:Mååååål! 0-2! Chris Rumble legger pucken nydelig i krysset! Talge setter ham opp. Berg-Paulsen med assist også. Oilers rundspiller LIllehammer i starten her. WOW!

4 min.: Chad Costello med en god sjanse og Brassart farlig frampå på retur!

4 min.: Oilers ligger tungt på Lillehammer her! Minner om Oilers slik vi er vant med å se Oilers. En bunnsolid start på denne kampen.

2 min.: Måååååål! 0-1! Markus Vikingstad får en nydelig pass fra bak målet fra Berg-Paulsen og setter den sikkert fra kloss hold. Pangstart! Talge får også assist.

1 min.: Litt rot bak målet til Oilers, men Holm får blokkert.

1 min.: Kampen er i gang i Kristins hall - eller Eidsiva Arena som sponsornavnet nå er på den gamle OL-arenaen.

Før kampen:

Den eneste endringene som er gjort i lagoppstillingen er at Chris Rumble flyttes opp fra sjuende back til tredje backpar. Kristian Østby får denne gangen rollen som sjuende back.

Ut over det stiller Oilers nøyaktig samme rekker som sist. Det betyr samtidig at tunge navn som Joey Martin, Tommy Kristiansen, og Ludvig Hoff er ute av spill.

Assistentrener Juha Kaunismäki er trygg på at tre nye poeng er realistisk mot Lillehammer.

– Vi tapte for dem i treningskamp før sesongen og vi tapte for dem hjemme. Nå skal vi vinne, sier Kaunismäki.

Før kampen ligger Lillehammer på 4. plass med 17 poeng. Oilers er på 8. plass med 9 poeng.

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Ulriksen, Klavestad - Kissel, Balcers, Morley.

2. rekke: Sveum, Bryhnisveen - Søberg, Brassart, Costello.

3. rekke: Rokseth, Rumble - Talge, Vikingstad, Berg-Paulsen.

4. rekke: Østby - Hoff, Hurrød, Wetteland.