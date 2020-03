Oilers kjørte over Narvik etter treg start

Følg RA Sporten på Facebook!

3. periode:

60 min:. Slutt i DNB Arena. 6-2. 63-10 i skudd.

59 min.: Kunne fort vært mer enn 6-2 her. Oilers helt overlegne etter en svak førsteperiode.

56 min.: Trettenes blåser nok en stor sjanse! Vil han ikke ha siddisrekorden?

56 min.: 3412 tilskuere oppgis. Ikke så mange inne her i dag. Er nok en del sesongkort som ikke er i bruk,

55 min.: 58-10 i skudd. Overkjørsel på den fronten.

52 min.: Narvik fulltallige.

51 min.: Trettenes i stangen!

50 min.: Utvisning Narvik. Lindström får 2 minutter for tripping.

50 min.: Trettenes misser alene med keeper!

49 min:. Stangskudd Narvik!

48 min:. Mathisen får en stor sjanse. Partanen tar den!

46 min.: Mååååååål! 6-2! Magnus Hoff kommer alene gjennom og gjør ingen feil!

45 min.: Ett målpoeng til nå fra Mathias Trettenes så er han historisk. Da har han 55 poeng i grunnserien og tangerer Rasmus "Babu" Gjesdal fra 1981/1982-sesongen.

44 min.: Mååååååål! 5-2! Der er det nok game over! Kissel igjen. Får stå udekket foran mål. Pass fra bak målet fra Trettenes og Kristiansen.

42 min.: Verdt å merke seg at Narvik har kommet tilbake en del ganger fra å ligge under i år. Oilers skal passe seg litt. Det er ikke game over.

41 min.: 3. periode er i gang.

2. periode:

40 min.: Pause. Meget solid periode.

39 min:: 27-3 til Oilers i skudd i denne perioden! Totalt enveiskjøring.

38 min.: Narvik fulltallige.

37 min:. Stor sjanse Talge!

36 min.: Ny utvisning Narvik. Christoffer Berger får to minutter for slashing.

36 min.: Oilers har vært mye, mye, mye bedre utover i 2. periode. Nå kjører de over Narvik.

34 min.: Måååååål! 4-2! Kissel prikker pucken i krysset fra skrått i overtallet. Assistert av Kristiansen og Zajac,

33 min.: Utvisning Narvik. Connor Hurley ryker ut i 2 minutter for tripping.

33 min.. Måååååååål! 3-2! Kristian Forsberg igjen på styring. Deilig comeback. Bryhnisveen med assisten.

33 min.: Oilers scorer, men dommerne vil se det på video. Kikker etter høy kølle.

32 min.: Hurrød skyter fra kloss hold. Partanen redder. Narvik sliter med å komme ut av egen sone nå. Nesten som overtall.

30 min.: Skudd like utenfor fra Oilers. De er mye mer på nå.

29 min.: Måååååål! 2-2! Rylan Schwartz får pucken på bakre etter en retur på skudd fra Zajac og setter den i åpent nett. Kissel får også assist.

28 min.: Oilers presser voldsomt. Narvik går på en 2 minutter for slashing. Samuel Åstrøm får den.

27 min.: Fet dobbelsjanse til Oilers. Partananen rydder opp for Narvik.

26 min.: 19-7 i skudd så langt.

23 min.: Talge farlig frampå på en styring.

22 min.. Oilers fulltallige.

21 min.: Andre periode i gang. Oilers er i undertall i et minutt til.

1. periode:

20 min.: Slutt på 1. periode. 14-6 i skudd. 1-2 i mål. Narvik starter 2. periode i overtall.

19 min.: Kristiansen får to minutter. Krysstakling. Oilers i undertall igjen.

19 min.: Siste minutt av en meget slett førsteperiode sett med Oilers-briller.

17 min.: Mååååål! 1-2! Narvik scorer i overtallet! Kåre Byrkjeland på en styring. Assistert av Murphy og Hurley.

16 min.: Miurphy tar for seg på ganske voldsomt vis mot Trettenes. Fansen vil ha boarding, men dommerne lar det passere. Så får en illsint Trettenes to minutter for krysstakling når han skal konfrontere Murphy. Narvik i overtall!

15 min.: På ingen måte noen stor førsteperiode av Oilers dette.

13 min.: Mååååål! 1-1! En kanon fra blå i nettet. Forsberg markerer comebacket på herlig vis! Captain Fantastic! Rokseth med assisten.

10 min.: Ny stor sjanse til Narvik på kontring! Hurley. Feberredning av Holm.

9 min.: Måååååål! 0-1! Nydelig kontring fra Narvik. Wade Murphy tar pucken med i fart. Kliner den i motsatt kryss og forbi Holm. Niskakangas med assist.

8 min.: God mulighet fra Brassart. Partanen henger med.

8 min.: Halvfarlig skudd fra Talge som skifter litt retning. Hoff lukter også på retur og styring, men keeper Partanen tar den og blokkerer.

6 min.: 5-1 i skudd til Oilers så langt. Naturligvis et kampbilde hvor hjemmelaget har mest puck og Narvik kontrer.

3 min.: Første store sjanse til Oilers! Zajac med skudd fra farlig posisjon. Så får Narvik en enda større sjanse like etterpå! Skudd i nettveggen fra skrått på åpent mål.

2 min.: Litt smågruff bak Narviks mål og buret nesten ut av stilling, men det detter på plass i sporene. Oilers har fyrt av kampens første skudd.

1 min.: Oppgjøret i DNB Arena er i gang. Nest siste i grunnserien i år.

Før kampen:

For Oilers betyr ikke serieavslutningen noe som helst plasseringsmessig. Klubben er mestere og har blitt det på suverent vis.

Det eneste som er spennende er om de setter ny poengrekord. Da kreves tre poeng både mot Narvik og i serieavslutningen mot Lillehammer lørdag.

Laget er nå i en prosess hvor de skal rigge seg best mulig for sluttspillet. I så måte er det svært gledelig at kaptein Forsberg og Vikingstad er klare igjen.

– Det begynner å bli sluttspillmodus over det ja. Dette er siste uken med forberedelser. Nå håper vi på to kamper hvor det flyter bedre spillemessig. Treningene er ikke like harde og det handler i større grad om å jobbe med detaljer, sa kaptein Forsberg til RA tirsdag.

Verdt å merke seg før kampen er også at Tommy Kristiansen, som har vært meget god etter sin karantene, er flyttet opp i førsterekken med Dan Kissel og Mathias Trettenes.

For motstander Narvik er mye mer på spill. De ligger ett poeng bak MS i kampen om den siste plassen i sluttspillet og behøver desperat poeng.

For Oilers vil denne duellen i bunnen muligens spille inn på kvartfinalen. All logikk tilsier at MS, med førsterekke med flere NHL-innslag, skal unngås i en kvartfinale. Dermed håper nok noen Narvik kan bli et alternativt valg. Om de ikke er i spill vil det overraske om ikke Oilers plukker seg Stjernen i kvartfinalen.

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Zajac, Ulriksen - Kristiansen, Trettenes, Kissel.

2. rekke: Bryhnisveen, Sveum - Talge, Forsberg, Magnus Hoff.

3. rekke: Klavestad, Rokseth - Søberg, Brassart, Schwartz.

4. rekke: Strandborg, Kvål - Mathisen, Vikingstad, Hurrød.