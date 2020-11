Oilers kjørte fullstendig over Narvik

Følg RA Sporten på Facebook!

3. periode:

60 min.: Slutt! Ender 0-8. Oilers fullstendig overlegne i alle spillets faser. Nå flyter det igjen for Oilers. Skudd 18-39.

58 min.: Johnsgård får to minutter for hekting. Oilers får avslutte i overtall her.

57 min.: Mååååååål! 0-8! Thomas Berg-Paulsen kliner pucken opp i nærmeste kryss etter pass fra Rokseth. Østby får også assist.

56 min.: Christensen ryker på 2 minutter for tripping. Oilers i overtall.

55 min.: Kissel kommer løs alene. Prøver mellom beina på keeper, men han redder.

54 min.: 18-28 i skudd.

51 min: Oilers holder greit ut igjen i undertall.

49 min.: Det varte bare i sekunder. Bryhnisveen med utvisning. Knetakling. 2 minutter.

49 min.: Fem mot fem igjen.

48 min.: Kristiansen på isen.

47 min.: Ny utvisning. Klavestad. Interference. Da blir det halvminuttet med fem mot tre for Narvik.

46 min.: Kristiansen ryker på en 2. minutter. Tripping.

44 min.: Balcers alene gjennom med Nygren, men misser denne gang. Prøver å dra ham ut.

44 min.: Mååååååål! 0-7! Rudolfs Balcers! Får pucken rett fra dropp fra Morley og kommer umarkert gjennom. Såååå enkelt.

44 min.: Kristiansen farlig framme på en retur, men Nygren redder.

42 min.: Måååååååål! 0-6! Dan Kissel! Får lett jobb etter raske pasninger fra Rokseth og Morley.

41 min.: Spillet i gang igjen.

2. periode:

40 min.: Slutt på perioden. Oilers har full kontroll her.

38 min.: Rumble på isen igjen.

36 min.: Oilers har tatt foten litt av gassen nå. Kanskje ikke så rart.

35 min.: Rumble får en puck i hodet. Må av isen. Går for egen maskin, men det så vondt ut.

34 min.: 11-18 i skudd totalt.

31 min.: Flere gode tilbud, men ikke ny scoring for Oilers. Narvik fulltallige.

29 min.: Balcers med stor sjanse. Blir slashet av Jessesen. 2 minutter. Oilers i overtall.

27 min.. Stor sjanse for Vikingstad og Rumble. Skudd like over.

26 min.: Oilers fullstendig overlegne. Kommer til å ta sin femte seier på rappen. Det kan vi alt slå fast. Det interessante her er hvor stor seieren vil bli.

25 min.: Måååååååål! 0-5! Markus Søberg setter fart inn fra kant i kjent stil og scorer sikkert. Balcers med assist.

24 min.: Narvik bytter keeper. Ut med Fröberg. Inn med Nygren

23 min.: Mååååååååål! 0-4! Markus Vikingstad tar saken i egne hender. Leter etter et pasningsalternativ fra bak mål, men stikker i stedet inn kjøkkenveien og setter den! Berg-Paulsen med assist.

21 min.: Joey Martin med en OK sjanse på direkten. Så kontrer Narvik og får en god mulighet. Holm ordner opp.

21 min.: Spillet i gang igjen.

1. periode:

20 min.: Pause etter 1. periode. 7-11 i skudd. Bunnsolid fra Oilers.

19 min.: Brassart med et godt skudd. Fullt kaos foran Fröberg, men keeper får kontroll på den til slutt.

18 min.: Oilers holder ut i undertall.

17 min.: Et par gode sekvenser og store sjanser i overtall for Narvik, men Oilers får renset unna.

16 min.: Så ryker Rumble ut i 2 minutter for holding. En vei tilbake for Narvik?

16 min.: Bunnsolid 1. periode så langt fra Oilers. Nå ruller de på sånn vi er vant med her!

14 min.: Mååååål! 0-3! Andreas Klavestad. Får tid på seg til å prikkskyte. Kommer glidende inn fra droppsirkelen. Balcers og Rokseth med assister.

13 min.. Kissel kommer alene gjennom med Fröberg. Litt skrått. Skyter i lengste. Keeper tar den. Rokseth med pasningen.

12 min.: Holm må skikkelig i aksjon for første gang. Rask med snappen og holder.

11 min.: En litt bedre periode fra Narvik nå. Har våknet noe etter time-out.

9 min.: Berg-Paulsen på vei alene gjennom, men presses bort av en Narvik-back. Bra forsvarsspill.

8 min.: 2-8 i skudd. Det forteller mye.

6 min.: Narvik tar time out alt nå. Blir fullstendig overkjørte.

6 min.: Måååååål! 0-2 Tommy Kristiansen! Rumble med en nydelig pasning til Kristiansen inne ved siden av målet. Han behøver to forsøk, men setter den på det andre. Østby med passet til Rumble først. Nydelig mål. Oilers er virkelig på her!

5. min.: 0-4 i skudd så langt.

4 min.. Martin med stor sjanse! Oilers ligger ganske så tungt på i starten her.

2. min.: Måååååål! 0-1 Rudolfs Balcers! Tungt skudd fra Rokseth. Balcers er der firekte på returen og setter den opp over skulder på keeper Fröberg. Drømmestart for Oilers!

1 min.: Utvisning Narvik. Tidligere Oilers-spiller Tine Klofutar ryker på 2 minutter for holding. Oilers med en god sjanse i overtall direkte.

1 min.: Kampen i gang i Nordkraft Arena!

Før kampen:

I stedet for å kjøre på med mer tradisjonelle rekker i forhold til rollefordelinger har Oilers fire rekker som alle i høyeste grad kan produsere poeng. Det er kanskje ikke så dumt mot en motstander som Narvik?

Blant annet kjører Todd Bjorkstrand på med en fjerderekke med Joey Martin, Tommy Kristiansen og Sander Hurrød.

Martin, som er tiltenkt en rolle i en av de to produksjonsrekkene normalt, er tilbake etter skade. Det var nylig også Tommy Kristiansen.

Ut over dette har Oilers mer eller mindre rekkene de har hatt suksess med i det siste. Simen Talge er ute grunnet skade og Christian Wetteland går inn i den lokale 3. rekken. Dessuten er Magnus Hoff igjen i Stavanger grunnet eksamen - og dermed ikke inne i 4. rekken.

At Oilers har klatret på tabellen i det siste bryr likevel ikke kaptein Dennis Sveum. Det eneste som betyr noe er at laget vinner - og at prestasjonene igjen er solide.

– Jeg viste faktisk ikke at vi hadde klatret såpass før du sa det nå. Så var det helt likt i fjor – da vi ledet med 15–20 poeng. Vi kan kun konsentrere oss om den neste kampen og få til best mulig prestasjoner i den. Samtidig er det selvsagt motiverende å høre at vi klatrer nå, sier Sveum.

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Rokseth, Klavestad - Kissel, Balcers, Morley.

2. rekke: Sveum, Bryhnisveen - Søberg, Brassart, Costello.

3. rekke: Rumble, Ulriksen - Wetteland, Vikingstad, Berg-Paulsen.

4. rekke: Østby - Hurrød, Martin, Kristiansen.