Oilers ble fullstendig knust i Kristiansand

3. periode:

60 min.: Slutt på lidelsen for Oilers. 6.1 til Sparta (!). Da er miniturneringen over for deres del. Blir knust lørdag. Mange tunge bein.

59 min.. Måååål! 6-1! Ydmykelse for Oilers. Sander Thorsen. Svakt forsvarsspill av Haglund. Går på rauå og Thoresen kommer alene gjennom.

59 min.: Ett minutt igjen av en kamp Oilers vil glemme fort.

58 min.. Mååååål! 5-1! Sparta setter den i åpent nett. Grønberg. Tangen Henriksen med assist.

56 min.: Oilers tar ut keeper med 3.23 igjen.

56 min.:: Strandborg kommer alene med fire mann, men klarer å holde pucken å spille den videre. Skudd og blokkering! Sterkt. Oilers tar timeourt.

55 min.: Mååååål! 4-1. Tommy Kristiansen! Styrer den inn fra Morley. Bra overtall denne gangen.

54 min.: Tangen Henriksen får to minutter. Holding. Oilers i overtall. Et overtall som ikke har fungert i dag.

53 min.: Oilers fulltallige. Holder ut.

52 min.: Oilers fire på isen. Sveum fly forbannet på dommerne. Mener de ikke fikk med seg en høy kølle mot ham.

51 min.: Ny utvisning. Jeppe Meyer denne gangen. Folksomt i fryseboksen. Slashing. Fem mot tre på isen i et minutt nå.

50 min.: Kristian Østbø ryker på to pluss ti minutter. Takling mot hodet. Såsvært tvilsomt ut. Strandborg setter seg med ham. Oilers i undertall i 2 minutter. Kampen over for Østby - som er rasende på dommerne.

48 min.: Jeppe Meyer i tverrligger!

47 min.: Skudd fra Talge. Rett på Lillegrend. Brassart med en god sjanse like etter.

45 min.: Oilers har vært meget svake, men jeg tror to kamper på mindre enn 24 timer blir litt for hardt.

43 min.: .: Måååål! 4-0 Sparta! Tangen Henriksen får pirket den inn. Game over for Oilers. Meisingset med assisten.

43 min.: Avventende Oilers-utvisning. Der tas den. Haglund Mathisen som ryker ut. Slashing.

42 min:. Sparta fulltallige. Oilers meget svake i overtall.

41 min.: Oilers stive etter pausen. Ikke i gang og får ikke overallet til å sitte. Sliter med å etablere.

41 min.: Siste periode er i gang. Oilers i overtall - etter at 2. periode ble avblåst med avventende utvisning på Lilleberg for holding. Kan de få hull direkte og skape match?

2. periode:

40 min.: Perioden over. Sparta får samtidig en utvisning helt på tampen av perioden. Det kan være muligheten for Oilers. Var avventende - så Oilers får to minutter i overtall direkte.

38 min.: Måååål! 3-0 Sparta. Samuel Salonen knaller inn pucken. Klassisk! Han har poeng på alle målene og nå scoret han selv.

38 min.: Morley med to minutter. Oilers i undertall.

37 min.: Ville vært litt typisk for utviklingen her om Sparta får en scoring når Oilers ikke makter å sette en puck.

35 min.: Nye gode muligheter for Oilers. Nå kjører de kampen. Beina virker friskere.

32 min.: Brassart og Roest tilbake på isen.

31 min.: Bra spill av Oilers. Talge krysser over til Meyer som kommer fra dypet. God redning.

30 min.. Roest og Brassart barker sammen. Begge ut for roughing i 2 minutter. Der skulle dommerne grepet inn tidligere.

30 min.: Oilers har i langt større grad tatt over matchen nå. Fortjener fort et mål snart.

28 min.: Talge får en stor sjanse! Lillegrend med en strålende redning på skuddet som er på vei mot krysset fra kloss hold. Lynkjapp med snappen.

27 min.: Litt mer tendenser til gruff foran Lillegrend. Tenner litt til denne kampen nå virker det som.

26 min.: Litt bråk med Hoff-brødrene i rundvandt. Roest roer det ned. Ingen utvisninger.

24 min:: Lillegrend ute og sykler! Ikke kontroll og pucken bak ham. Oilers-spillerne står i kø for å score, men Falk Larssen får pucken bort.

23 min.: ikke det helt store fra Oilers så langt i andre perioden heller. Tunge bein her etter kampen i går.

21 min.: Mååååål! 2-0 Sparta! Martin Grønberg! Puck fra bak mål fra Salonen og ut på bladet til Grønberg. Målet kommer i sekundene etter at Oilers hadde blitt fulltalligel

21 min.: Spillet i gang igjen. Oilers i undertall fra start.

1. periode:

20 min:. Pause. 1-0 til Sparta. Fortjent egentlig. Svak periode av Oilers. Sparta har spilt mye i overtall. Sparta vil starte 2. periode i overtall også.

19 min: Kristiansen to minutter for holding. Soleklar. Oilers i undertall igjen.

18 min.: Kissel og Morley nære, men pucken spretter feil.

17 min.: God sjanse til Oilers- Lillegrend henger med.

15 min.: Sveum tilbake på isen. Da er det nok ikke så alvorlig. Bare litt vondt.

14 min.. Måååål! 1-0 til Sparta! Sander Thoresen fra distanse. De Vries sideforskyver og han kliner pucken i motsatt hjørne. Flott mål. Oilers ble rullet opp i undertall der.

13 min:. Oilers fire på isen.

13 min.. Klavestad roter det til like foran egen keeper og stor sjanse til Sparta. Samtidig får Kristiansen 2 minutter for en tullete krysstakling. Oilers i tre mot fem i ni sekunder.

12 min.: Sparta har slitt med å etablere i overtallet så langt.

11 min.: Sveum tar et kanonskudd fra Roest i siden. Må av isen. Kan det ha gått et ribbein?

11 min: André Bjelland Strandborg får to minutter. Dermed Oilers i undertall. Roest tilbake for Sparta etter smellen i ansiktet.

11 min.: Lillegrend med en kvalifisert redning fra Haglund!

11 min.: Sparta fulltallige. Rotete overtall fra Oilers. Slet litt med å etablere. Kissel nærmest med et skudd som ble blokkert av en Sparta-back på vei opp mot krysset.

9 min.: Utvisning Sparta. Emil Martinsen Lilleberg får for interference. Oilers med nytt overtall. Passet nok greit. Sparta var i ferd med å ta litt over. Gode i forecheck.

7 min.: Farlig Sparta-skudd. Forsøk på styring, men Rooseboom de Vries tar den.

5 min.: Sparta-kaptein Roest får en kølle i øreregionen. Ned for telling. Går av isen. Ikke noen utvisninger.

5 min.: Sparta er fulltallig.

4 min.: Trøkk fra Oilers i overtall, men så får Sparta en god overgang. Karlsen med et farlig skudd.

3 min.. Anders Tangen Henriksen får 2 minutter for krysstakling. Oilers får testet overtallet sitt.

2 min.: Hurrød med en OK mulighet for Oilers. Så kommer overgangen, men de Vries redder igjen. God start fra den unge keeperen til Oilers.

1 min.. Dobbelredning fra de Vries i Oilers-målet. Sparta kjører på i starten.

1 min.: Kampen i Kristiansand er i gang! Den andre i oppkjøringen for Oilers.

Før kampen:

Oppkjøringen til den noe koronautsatte sesongen er i gang og etter en trek 1. periode viste et redusert Oilers seg som meget slagkraftige mot Storhamar fredag.

Spesielt imponerte Tommy Kristiansen. En lettere utgave av sarpingen herjet med motstanderen.

– Dette var gøy! Jeg føler jeg kan gå og gå uten på bli sliten. Det har vært min tøffeste sommer noensinne treningsmessig og man er alltid spent før første kamp. Derfor var dette en herlig følelse. Det føles som om ingen kan stoppe meg, sa Kristiansen til RA.

Det som også imponerte i årets første kamp var ungguttene til Oilers. Spesielt backen Jeppe Meyer storspilte.

I dag får også en annen unggutt sjansen. Keeperen Theo Rooseboom de Vries står fra start ettersom klubbens normale andrekeeper Jonas Wang Wikstøl er ute med hjernerystelse. Roosenboom de Vries spilte tidligere for U-avdelingen i Oilers, men har nå vært noen år i Sverige.

Om den gode tendensen fortsetter lørdag gjenstår å se. Sparta er på papiret en langt svakere motstander enn Storhamar. Vi følger kampen via sendingen til Aftenbladet/VG+.

Oilers stiller slik med Theo Rooseboom de Vries i mål:

1. rekke: Østby, Klavestad - Søberg, Kissel, Morley.

2. rekke: Sveum, Meyer - L. Hoff, Brassart, Hurrød.

3. rekke: Ulriksen, Aarthun - M. Hoff, Talge, Kristiansen.

4. rekke: Strandborg, Haglund, Wetteland.

