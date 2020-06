Norsk landslagsspiller deltar i Floyd-protester

Følg RA Sporten på Facebook!

– Jeg dro til byen for å vise min støtte til demonstrantene, og avsky mot et system som opp gjennom historien har forsterket vold, misbruk og raseprofilering. Det samme systemet har beskyttet dem som har drept svarte mennesker med straffrihet, sier Kamara til NRK.

Kamara spiller for MLS-laget DC United, som er hjemmehørende i Washington. Han var på banen i begge seriekampene før koronaviruset satte en stopper for videre spill. Han ble værende i USA etter at landet ble stengt ned.

Han sier han reagerte med sinne og frustrasjon da han første gang så videoen av pågripelsen av Floyd. Politimannen som satte kneet i Floyds nakke i Minneapolis er siktet for drap.

– Neste dag så jeg den igjen, denne gangen fylte tårekanalene seg opp. Idet han sa «I can't breathe», så slet jeg selv med å puste, forteller Kamara.

Han forteller at han lytter mye til lagkameratenes historier om rasisme og frustrasjon over det amerikanske systemet.

– Det gjør meg utrolig trist at det er sånn. Jeg ønsker aktivt å bidra til endringene.

