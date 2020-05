Nå kan Zuccarello og Hovland dra til USA igjen

Følg RA Sporten på Facebook!

Det er den fungerende sjefen for USAs departement for innenlands sikkerhet (DHS), Chad Wolf, som fredag signerte en beslutning som igjen gir utenlandske profesjonelle utøvere adgang til USA etter at koronaviruset brøt ut i landet, melder CNN.

– Profesjonelle sportsbegivenheter gir sårt tiltrengte økonomiske fordeler, men like viktig er at de gir samfunnets stolthet og nasjonal enhet, sa Wolf i en uttalelse fra DHS.

– I dagens situasjon trenger amerikanere idretten sin. Det er på tide å åpne økonomien igjen, og det er på tide at vi får våre profesjonelle idrettsutøvere tilbake på jobb, sier Wolf videre.

Sikkerhetsdepartementet vil samarbeide med de ulike ligaene for finne ut hvilke idrettsutøvere, andre viktige medarbeidere, ektefeller og forsørgere som skal dekkes av ordningen. Inntil videre er drettene ishockey, tennis, golf, baseball og basketball omfattet.

Dette betyr at norske utøvere som Mats Zuccarello, Casper Ruud, Viktor Hovland og Kristoffer Ventura igjen kan slippe inn i USA.

