Mener Thorstvedt burde hatt rødt for «alvorlig stygt spill»

Følg RA Sporten på Facebook !

Dommeravdelingen i Belgias Fotballforbund har konkludert med at Genk-proffen Kristian Thorstvedt skulle vært utvist i lokalderbyet mot St. Truiden lørdag.

Det fremgår av en uttalelse publisert på det belgiske forbundets nettsider.

Thorstvedt fikk gult kort da han taklet St. Truiden-spiller Steve De Ridder tre minutter ut i annen omgang i lørdagens oppgjør. Dommeravdelingen mener nordmannen var svært heldig som ikke fikk marsjordre.

«Thorstvedt er for sent ute. Han treffer Steve De Ridder med knottene over ankelen», heter det i uttalelsen.

«Selv om intensiteten ikke er høy, forventer vi et rødt kort på grunn av alvorlig stygt spill. Å beskytte den fysiske integriteten til spillerne er tross alt viktig», står det videre.

I vurderingen framgår det samtidig at det ikke kunne forventes at VAR skulle gripe inn, all den tid «dommeren ikke gjorde en klar og åpenbar feil ved å gi gult kort».

Thorstvedt blir ikke straffet for episoden i ettertid.

Lørdagens lokalderby endte med en sterk 2-1-seier til Genk på bortebane. Théo Bongonda ble matchvinner med sine to scoringer.

Thorstvedt og lagkameratene klatret til fjerdeplass på tabellen. Kun ett poeng skiller opp til serieleder Brugge.

(©NTB)