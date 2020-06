Følg RA Sporten på Facebook!

Andre omgang:

90. min.: Kampen er over. Viking taper 2-4 i serieåpningen mot Bodø/Glimt.

90. min.: Sondre Auklend er nær å score, like etter vi meldte at det ikke ble skapt noe særlig. Får tåen på ballen, men får den ikke forbi Nikita Haikin.

90. min.: Hove transporterer ballen til midtbanen, spiller videre til Torsteinbø. Viking klarer ikke å skape noe særlig på overtid, så langt.

90. min.: Vevatne kommer seg over midten og legger inn på motsatt til Veton Berisha. Han når ballen med hodet, men klarer ikke styre den i retning målet.

90. min.: Glimt gjør tre bytter. Inn kommer Victor Boniface, Sebastian Tounekti og Sammy Skytte. Ut går Ulrik Saltnes, Sondre Fet og Kasper Junker.

90. min.: Det er lagt til fire minutter ekstra spilletid.

90. min.: Østensen prøver å sende en pasning til debutant Auklend, men den går ut til kast.

89. min.: Nå stormer Viking i angrep, men Berisha er i offside.

88. min.: Vevatne prøver å klarere ballen i egen 16-meter. Går rett til en Glimt-spiller. Det er mye som ikke stemmer bakerst hos Viking.

86. min.: Viking ligger under med to mål, og kan fortsette hente seg tilbake. Ulempen for Viking er at Glimt har god ballkontroll.

85. min.: Austbø prøver å spille opp Pereira, som er på motsatt banehalvdel. Ballen går alt for langt for backen.

84. min.: Zinckernagel forlater banen, inn kommer Ola Solbakken.

83. min.: Glimt scorer igjen, med hendene. Det blir annullert, og da har lagene fått hver sin annullerte scoring.

81. min.: Mål 2-4 Philip Zinckernagel øker ledelsen for Bodø/Glimt. Viking-forsvaret åpner seg som en låvedør. Til slutt er det Zinckernagels skudd som går i mål. Der var Vikings bakre ledd helt utspilt.

80. min.: Det hadde vært interessant å se en statistikk på hvor mye Berisha har løpt i dag. Er som en mygg på offensiv banehalvdel.

79. min.: 17-åringen blir tatt av Fet, får ingenting. Sender Glimt-spilleren i bakken etterpå.

78. min.: Auklend (17) får sin første ballberøring i eliteserien. Glimt-backen takler ballen ut.

77. min.: Glimt prøver å spille seg gjennom, får hjørnespark.

74. min.: Det kan se ut til at Viking har lagt om til 4-4-2. Berisha og Høiland er på topp. Det spilles med diamant, og Auklend står høyt, med Bell lavt.

72. min.: 17 år gamle Sondre Auklend kommer inn, og får sin debut. Inn kommer også Tommy Høiland og Joe Bell. Furdal, Bytyqi og Løkberg forlot banen. Det er Joe Bells første seriekamp for Viking.

69. min.: Mål 2-3 Sondre Brunstad Fet sender Glimt i ledelsen. Viking ligger under i serieåpningen, som de har ledet to ganger. Glimt får skape flere sjanser, blant annet et stolpeskudd. Fet jobber på en retur, og sender Bodø-laget i ledelsen for første gang i kampen.

67. min.: Johnny Furdal dominerer i gjenvinningsfasen. Nå presser Viking høyt! Sklir ballen ut. Ibrahimaj følger opp like etter.

67. min.: Det kommer et forsøk på å spille gjennom Zinckernagel, men Austbø er rask og får slengt seg etter ballen ute i feltet.

65. min.: Glimt startet omgangen best. Etter utligningen har Viking vært mer involvert i det som skjer.

65. min.: Løkberg sklir mot ballen og får sparket den mot midtbanen, fra venstresiden på egen halvdel. Viking-spillerne har offervilje og innsats.

63. min.: Østensen ble liggende, fikk hjelp og er tilbake i spill igjen.

61. min.: Marius Høibråten kommer inn for Glimts Marius Lode, som ble liggende på banen.

59. min.: Viking-spillerne roper på straffe. Mener at Glimt-spiller brukte armen i egen 16-meter. Dommeren vinker spillet videre.

57. min.: Mål 2-2 Jens Petter Hauge scorer og utligner for Glimt. Glimts andre utligning for kampen.

56. min.: Bytyqi kommer til innlegg fra høyre, Østensen er høyest i luften og header! Den går ut, men Østensen er nær sin andre scoring for dagen.

55. min.: Bodø/Glimts Jens Petter Hauge får gult kort.

54. min.: Corneren tas, men den heades ut til nytt hjørnespark.

53. min.: Zinckernagel prøver på innlegg, Pereira blokkerer den ut til corner.

52. min.: Berisha er på høyresiden og legger inn med Bytyqi. Østensen prøver seg, med mye selvtillit. Går ikke i mål.

51. min.: Viking lever farlig her nå. Glimt kommer til en stor sjanse, men det blir blåst av for offside. Det er ingen tvil om at gjestene jakter en utligning.

49. min.: Zinckernagel tar corneren for Glimt, men den heades til utspark fra Austbø.

49. min.: Austbø slår ut til nok et hjørnespark. Tredje på rad her nå.

48. min.: Hjørnesparket går til ny corner for Bodø/Glimt. Mye skriking i boksen nå.

47. min.: Hove fortsetter å være solid defensivt. Følger en Glimt-spiller helt til dødlinjen, i 16-meteren. Hjørnespark.

46. min.: Gjestene går rett i angrep. Viljar Vevatne blir liggende i feltet, det blir blåst mot Glimt.

46. min.: Bodø/Glimt tar avspark. Andre omgang spilles nå. Ingen av lagene har gjort noen bytter så langt. Det er fem disponible bytter per lag, men maksimum tre pauser i spillet for å bytte.

Første omgang:

I pausen: Even Østensen stiller opp til intervju hos Eurosport: – Jeg handlet bare på instinkt, sier Østensen om hælflikken til TV-kanalen.

45. min.: Det er pause. Viking tar pause som serieleder, på stillingen 2-1. For en innholdsrik omgang på SR-Bank Arena. Den annullerte Berisha-scoringen og målene blir stående som høydepunkter, Det er godt å ha norsk fotball tilbake!

45. min.: Målscorer Østensen takler en Glimt-spiller og blir belønnet med gult kort.

45. min.: Det er lagt til ett minutt.

44. min.: Nok en stor Viking-sjanse på SR-Bank Arena! Denne gangen er det Berisha.

44. min.: Gult kort til Patrick Berg.

42. min.: MÅÅÅL 2-1 Even Østensen scorer, og det er kanskje årets fineste mål allerede i første serierunde! Blir servert fra Pereira og scorer med utsiden av foten. Ballbanen minnet om en pitch på golfbanen. Nydelig scoring fra Østensen.

41. min.: Glimt kommer på overgang. Får sparket ballen inn fra høyre, men Runar Hove forhindrer en Glimt-sjanse. I neste trekk sparker Pereira ballen ut via en Glimt-spiller. Austbø får satt i gang spillet.

40. min.: Pereira tar hjørnesparket. Det går ut til ingenting.

39. min.: Viking får kast utenfor spillerboksen. Løkberg setter raskt i gang, kaster ned på siden. Viking sikrer hjørnespark.

36. min.: For en mulighet fra Furdal! Burde sendt Viking i ledelsen, men går utenfor. Samspill fra Pereira, som kaster til Furdal. Den offensive midtbanespilleren legger ballen tilbake til Pereira, som gir ballen fra seg med hælen til Ibrahimaj, som legger inn. Furdal får et uheldig treff på ballen like utenfor femmeteren. .

32. min.: Viking jakter ny ledermålet. Prøver på noen kombinasjoner med Bytyqi, Ibrahimaj, og Berisha. Kommer ikke gjennom.

31. min.: Det er kun 200 tilskuere i Jåttåvågen, men de lager tidvis litt stemning. Definitivt bedre lyd enn om tribunene hadde vært tomme. Bodø/Glimt-reservene står for klappingen hver gang de gulkledde oppnår noe. Kristoffer Løkbergs dirigering på midtbanen høres selvsagt, men den hadde muligens kommet gjennom også med fullsatte tribuner.

29. min.: Viking stormer i angrep! Bytyqi og Ibrahimaj herjer på høyresiden, men får ikke noe ut av det.

28. min.: Glimt går rett i angrep, er nær å få en tå på ballen, som hadde sendt laget fra Nordland i ledelsen. Går ut.

27. min.: Mål 1-1 Ulrik Saltnes utligner for Bodø/Glimt. Får stå alene i feltet og skrur ballen forbi Austbø. Løkberg plukket ikke opp løpet.

26. min.: Målscorer Torsteinbø smeller ballen inn fra høyresiden, full av selvtillit. Berisha header, men får den ikke i mål denne gangen. Glimt setter i gang spillet, og Torsteinbø bruker selvtilliten på midtbanen. Der smeller han ned en Glimt-spiller, det blir frispark.

24. min.: Glimt med nok en sjanse, også denne gangen går ballen utenfor målet. Utspark fra Austbø.

21. min.: MÅÅÅL 1-0 Fredrik Torsteinbø sender Viking i ledelsen! Ylldren Ibrahimaj sender hjørnesparket inn, og Torsteinbø header ballen rett i nettet.

20. min.: Bytyqi legger inn fra høyre, Østensen er plassert til venstre i feltet. Får ikke headet ballen videre til noen målfarlige sjanser. Viking fortsetter å krige og belønnes med hjørnespark.

18. min.: En aktiv Iven Austbø springer langt ut for å stoppe et kontringsforsøk fra Bodø/Glimt!

17. min.: Pereira havner i en farlig situasjon. Skal takle ballen via en Glimt-spiller til utspark, så rekker den gule spilleren ballen. Glimt får slått innlegg. Viking får avverget.

15. min.: Glimt går rett i angrep, og Hauge kommer til avslutning. Går utenfor.

14. min.: Veton Berisha header ballen i mål! Dommerne blåser, målet er annullert. Det var offside.

13. min.: Viking får ballen med seg fram. Even Østensen får muligheten fra ti meter, keeper redder og det blir hjørnespark. Pasningen fra Johnny Furdal var det klasse over.

12. min.: De siste minuttene har Glimt styrt spillet, så sender Marius Lode en upresispasning som fører til kast for Viking.

9. min.: Glimts Sondre Brunstad Fet får muligheten fra distanse og skyter! Ballen går over Viking-målet.

8. min.: Bodø/Glimt begynner å vise litt av hva som bor i dem. Viking får ikke like fritt spillerom som kampens fem første minutter.

6. min.: Runar Hove bruker den enorme fysikken på å avverge en farlig kontring fra Glimts Jens Petter Hauge. Glimt beholder ballen, og spiller inn i 16-meter. Iven Austbø plukker opp ballen utenfor egen femmeter.

4. min.: Det har vært en solid start på sesongen for Viking. Har vært det førende laget så langt. Mye energi, og rett i angrep.

2. min.: Viking er nær å score. Østensen og Berisha er kun centimetere fra å dunke inn et innlegg fra høyresiden. God åpning fra Viking!

1. min.: Johnny Furdal leker på venstresiden! Slår innlegget, som blir noe for høyt.

1. min.: Kristoffer Løkberg tar avspark i årets eliteserie, ballen går rett bak til Runar Hove. Sesongen er i gang!

Før kampen:

199 dager etter at Viking avsluttet eliteserien 2019 er det endelig klart for eliteseriefotball på SR-Bank Arena igjen.

Den seks måneder lange sesongoppkjøringen har gitt norsk fotball godt trente spillere. Oppkjøringen har blitt delt i to. Det var normalt oppkjøring til 12. mars, da stengte Norge ned. Etter det gikk del to i gang, og Viking har terpet kampformen de siste ukene.

LES OGSÅ: Østbøs skade er avklart

Forrige onsdag var Viking på besøk i Haugesund, for å møte den tapende NM-finalisten FKH. Kampen endte uavgjort, og Viljar Vevatne scoret Vikings eneste mål. Midtstopper Vevatne, som i år bærer kapteinsbindet for Viking, er toppscorer i oppkjøringen sammen med Sebastian Sebulonsen.

Torsdag vertet Viking opp med gode offensive prestasjoner mot Sandnes Ulf. Det var 22 Viking-bein på kunstgresset som viste at de ønsket spilletid. Det førte til at Bjarne Berntsen fikk hodebry før laguttaket til seriestart.

LES OGSÅ: 200 slipper inn på stadion

Kampen mot Sandnes Ulf førte til at Even Østensen og Zymer Bytyqi har spilt seg inn på serielaget. Østensen scoret to mål mot de lyseblå.

Gjennom sesongoppkjøringen har Viking-trener Berntsen lekt med forskjellige formasjoner. Til seriestarten ser det ut til at han følger RAs sportsleder Espen A. Iversens råd om å holde seg til 4-3-3.

LES KOMMENTAR: Derfør bør Berntsen velge 4-3-3

I 2020 vil det være mulig å gjøre fem bytter på laget. Det kan gi et endret kampbilde dersom det brukes taktisk. På denne måten kan et lag bli mer offensivt, eller parkere bussen og sikre resultatet. Her vil Bjarne Berntsens tunge fotballerfaring komme godt med.

LES OGSÅ: Slik tror Viking-profilene det går i år

På benken sitter Trym Ur klar dersom Iven Austbø blir skadet. Ur startet sesongen som fjerdekeeper i Viking. Erik Arnebrott tok en pause fra fotball, og Arild Østbø skadet seg under lørdagens trening. Det gir muligheter for den lynskarpe målvakten fra Tau.

LES OGSÅ: Superreserven vurderer medisinstudier ved siden av fotballen

Ved siden av Ur sitter 17-åringen Sondre Auklend. Den unge midtbanespilleren briljerte mot Sandnes Ulf, og kan være nær sin eliteseriedebut.

Bodø/Glimt var motstander da Johnny Furdal debuterte i eliteserien 23. juni 2019. Da var Furdal 33 år gammel. Etter 3-4 tapet på SR-Bank Arena i juni 2019 jakter Viking nå sin revansje.

LES OGSÅ: 33-åringen debuterte

Viking stiller med følgende lag (4-3-3): Iven Austbø-Fredrik Torsteinbø, Runar Hove, Viljar Vevatne, Adrian Pereira-Ylldren Ibrahimaj, Kristoffer Løkberg, Johnny Furdal-Zymer Bytyqi, Veton Berisha, Even Østensen.

Benken: Trym Ur, Joe Bell, Tommy Høiland, Sebastian Sebulonsen, Sondre Auklend, Rolf Daniel Vikstøl, Jefferson de Souza