Følg RA Sporten på Facebook!

Andre omgang:

51. min.: På vei framover demper Berisha ballen, dommeren blåser for hands.

49. min.: Kristiansund angriper, og Henrik Heggheim klarerer ballen!

48. min.: Bell legger frisparket rett til Mbaye.

48. min.: Sebulonsen takles utenfor innbytterbenken. Frispark.

47. min.: Viking åpner omgangen friskt. Pent kombinasjonsspill mellom Bell, Furdal og Sebulonsen. Klarer ikke få et skikkelig skudd fra situasjonen.

46. min.: Berisha tar avspark, og andre omgang har startet på SR-Bank Arena.

Første omgang:

45. min.: Viking leder 1-0 til pause, etter scoring fra Veton Berisha. De mørkeblå har allerede benyttet en av de tre tillatte byttepausene, da Kristoffer Løkberg gikk av med skade. Inn kom Sebastian Sebulonsen.

45. min.: Det legges til ett minutt.

43. min.: Kristiansund kommer seg framover i banen. Viking-keeper Arild Østbø plukker ned innlegget fra venstre.

42. min.: Sebulonsen skyter fra 20 meter, Mbaye slenger seg og redder!

41. min.: Han blir raskt invovlert igjen. Får ballen fra Torsteinbø, og prøver å bryte gjennom 16-meteren. Minner litt om Tripic når han prøver. Ballen kommer for langt foran, og går til utspark.

41. min.: Innbytter Sebulonsen har ballen på høyresiden. Vinner et innkast.

39. min.: Det blir nytt hjørnespark. Kort variant fra Bell til Bytyqi, som gir ballen tilbake. Innlegget kommer, men Viking får ikke et nytt hull på Mbaye.

39. min.: Ballen legges inn i boksen, der header Vevatne den ut via keeper. Hjørnespark!

38. min.: Ny duell mellom kamphanene. Rene river ned Berisha. Belønnes med gult kort.

37. min.: Kristiansunds Rene går tydelig etter Berisha. Sender ham inn i Kristiansunds innbytterbu. Blir ingenting.

36. min.: Spillet må stoppes. Bytyqi ble sparket i ansiktet!

35. min.: Gode involveringer fra Viking-spillerne. Kommer gjennom Kristiansund etter nydelig kombinasjonsspill. Ibrahimaj avslutter, men den går utenfor.

33. min.: Der kom byttet. Løkberg gir tydelige instruksjoner til Sola-gutten.

32. min.: Sebastian Sebulonsen har fått drakten på seg. Løkberg sliter tydelig med foten.

31. min.: Så langt har Viking vært flinke til å variere presset. Gjør det uforutsigbart for Kristiansund.

29. min.: Torsteinbø legger inn fra høyre, og Ibrahimaj er nær å treffe ballen. Bytyqi rekker den før dødlinjen, men det blir utspark fra Mbaye.

28. min.: Den tas av Bell, men Viking får ikke skapt noen farligheter. Kristiansund angriper, Løkberg får frispark etter duellen mot Faris.

27. min.: Corner til Viking!

26. min.: Det er ikke bare Bell som bruker kroppen, det gjør også Løkberg. Gjestene vil ha frispark, men Viking stormer i angrep.

24. min.: Joe Bell bruker den enorme fysikken sin til å presse Kristiansund. Viking vinner ballen, og Torsteinbø skyter fra rett utenfor 16-meteren. Pen lobb, men går over mål.

23. min.: Torsteinbø bruker tid på å komme seg opp igjen etter en duell i 16-meteren. Utspark fra Østbø, og høyrebacken er på beina igjen.

22. min.: Kristiansund klarer ikke å skape noe på det påfølgende hjørnesparket.

21. min.: Arild Østbø markerer seg. Stor sjanse for Kristiansund, men keeperen redder. Får god hjelp av Viking-kaptien Vevatne.

20. min.: Berisha tar et løp på venstresiden, får ballen fra Bytyqi. Målscoreren legger inn, ballen havner hos Løkberg. Vikings trønder skyter over mål.

19. min.: Joe Bell legger frisparket rett i hendene til Mbaye.

18. min.: Viking spiller fint på offensiv halvdel, men mister ballen. Pereira presser Amidou Diop, og får en hånd i ansiktet. Frispark til Viking.

16. min.: Langt utspark fra Mbaye, går ut rett ved Bjarne Berntsen på Viking-benken.

14. min.: Farlig innlegg fra høyresiden til Kristiansund. Faris er på, men Viking-forsvaret er våkent. Går til utspark fra Østbø.

12. min.: Mååål 1-0 Veton Berisha header inn corneren fra Joe Bell! For et hjørnespark fra midtbanespilleren. Berisha blir dermed Vikings toppscorer så langt denne sesongen.

11. min.: Bell tar corneren, og det blir nytt hjørnespark.

11. min.: Hjørnespark til Viking etter at Bytyqi prøvde på innlegg fra venstre.

9. min.: Det er bortelaget som har ballbesittelsen nå. Spiller seg inn i Vikings 16-meter, fra venstresiden. Bell får ballen unna!

8. min.: Kristiansund prøver på et innlegg, men Viking får ballen ut!

7. min.: Vikings Bell er litt for tøff med Hopmark. Frispark til Kristiansund fra 30 meter.

6. min.: Enorm ro fra Kristiansund-keeperen. Mbaye står og finter på streken! Får ballen ut, selv om Ibrahimaj er i kroppen på ham.

5. min.: Fin variant fra Joe Bell på frisparket! Legger en lav ball inn fra høyre, til Berisha. Han skyter, men Kristiansund-forsvaret står i veien.

4. min.: Bell bryter Kristiansunds angrepsforsøk, Heggheim snapper opp ballen og setter fart. Ibrahimaj stomer fram på høyresiden, men blir tatt av Dan Ulvestad. Gult kort til Kristiansund-forsvareren.

3. min.: Bytyqi får avsluttet fra 16 meter, men får ikke godt treff på ballen. Den går langt over målet til Kristiansunds Mbaye.

2. min.: Høyt press fra Viking. Bytyqi og Berisha løper ned Kristiansund, som ender med å sparke ballen ut til kast.

1. min.: Gjestene sender ballen til forsvaret og spiller ballen opp. Pemi Faris kommer til kampens første skudd, fra distanse. Østbø har kontroll.

1. min.: Kristiansund tar avspark. Kampen er i gang!

Før kampen:

Etter to strake seiere i eliteserien måtte Viking se seg slått 3-0 av Rosenborg torsdag. Nå jakter Bjarne Berntsens menn revansj mot Kristiansund.

LES OGSÅ: Vikings bakdel

Oppladningen til kampen skjedde på Ranheims hjemmebane fredag. Viking-treneren var tydelig på at hviletiden måtte brukes, med over et døgn kortere mellom kampene enn kveldens motstander.

LES OGSÅ: Viking på keeperjakt - hadde prøvespiller på besøk

Keeper Arild Østbø har voktet buret etter Start-kampen, da Iven Austbø ble skadet. Tredjekeeper Trym Ur har vært på benken til nå, men Viking tester ut en britisk keeper.

LES OGSÅ: Viking-talent forlenger låneoppholdet

Etter kampen mot trønderne hadde Viking gått fra å holde nullen i to kamper, til å score null mål. Bjarne Berntsen mente det var for dårlige avslutninger. I kveld får de sjansen til å rette opp i det.

LES OGSÅ: Berisha om sjansesløsingen

For fjerde kamp på rad stiller Bjarne Berntsen med samme startellever.

Viking (4-3-3): Arild Østbø-Fredrik Torsteinbø, Henrik Heggheim, Viljar Vevatne, Adrian Pereira-Kristoffer Løkberg, Joe Bell, Johnny Furdal-Ylldren Ibrahimaj, Veton Berisha, Zymer Bytyqi.

Benken: Trym Ur, Tommy Høiland, Rolf-Daniel Vikstøl, Axel Oskar Andrésson, Yann-Erik de Lanlay, Sebastian Sebulonsen, Harald Nilsen Tangen, Sondre Auklend, Jefferson de Souza.