Første omgang:

12. min.: Ulf-keeper Markus Vassøy Nilsen med en uheldig involvering. Sender en pasning ut, men den går rett i føttene på Harald Nilsen Tangen.

10. min.: Nok en stor Viking-sjanse! Joe Bell slår inn et frispark fra 35 meter, og Even Østensen er nær å få en tå på den.

8. min.: Bytyqi med innlegg fra Vikings høyreside. Blir blokkert, men Viking beholder kontroll på ballen. Her er det 22 sultne Viking-bein som jakter startplass mot Bodø/Glimt.

6. min.: Stor sjanse for Viking! Sondre Auklend glir forbi Sandnes-spillerne og serverer Bytyqi, som skyter. Den går utenfor nærmeste stolpe.

5. min.: Et voldsomt Ulf-press fra start på en solfylt SR-Bank Arena.

4. min.: Corner til de lyseblå. Berntsen legger inn, men Viking får ballen unna.

3. min.: Viking-trener Berntsens nevø, Adrian Berntsen, slår et innlegg for Sandnes Ulf. Inn fra venstre, men går ut til utspark fra Viking-keeper Arild Østbø.

1. min.: Auklend blir felt, frispark fra 40 meter.

1. min.: Jostein Ekeland tar avspark for Sandnes Ulf mot sine gamle lagkamerater. Kampen er i gang!

Før kampen:

Viking spilte uavgjort mot det tapende laget fra fjorårets cupfinale, FK Haugesund. Gårsdagens kamp endte 1-1, og det var Viljar Vevatne som scoret Vikings mål.

Kaptein Vevatne er nå på delt førsteplass på toppscorerlisten under treningskampene. Han befinner seg på toppen sammen med Sola-gutten Sebastian Sebulonsen. Den lokale duoen har scoret tre mål hver.

I kampene etter koronaoppholdet har Viking-trener Bjarne Berntsen prøvd seg fram med 4-4-2.

Sandnes Ulf har kun spilt en kamp etter oppholdet, mot Viking forrige lørdag. Kampen mellom lagene vant Viking 3-1.

I Ulf-leiren har flere spillere rast ned i vekt under Steffen Landro.

Nå ønsker de lyseblå å revansjere seg. En av dem som ikke starter for Sandnes Ulf er kaptein Kent Håvard Eriksen. RA vet at han måtte bli hjemme fra trening tidligere i uken grunnet sykdom i familien. Spillerne lever under strenge karanteneregler.

Vikings lag (4-3-3): Arild Østbø-Herman Haugen, Axel Óskar Andrésson, Sebastian Sørlie Henriksen, Rolf Daniel Vikstøl-Sondre Auklend, Joe Bell, Harald Nilsen Tangen-Zymer Bytyqi, Even Østensen, Jefferson de Souza.

Sandnes Ulfs lag (3-5-2): Markus Vassøy Nilsen - Espen Hammer Berger, Kevin Jablinski, Ingvald Halgunset - Simone Colina, Magnus Retsius Grødem, Christian Landu Landu, André Sødlund, Adrian Berntsen - Jostein Ekeland, Sanel Kapidzic.