Følg RA Sporten på Facebook !

Før kampen:

Viking spilte mot Odd onsdag, og det endte med 3-0-tap.

LES OGSÅ: Viking-spillerne i fritidskarantene, slik reagerte Løkberg

Til kampen i Skien var Viking-keeper Iven Austbø byttet ut med Arild Østbø. Under fredagens trening ønsket ikke Bjarne Berntsen å si noe om hvem som vokter buret mot Rosenborg.

LES KOMMENTAR: Et skifte som kan ha kostet

For Viking må Joe Bell stå over oppgjøret. Han har karantene grunnet for mange gule kort. Kaptein Viljar Vevatne er tilbake fra karantene.

LES OGSÅ: To Viking-ansatte smittet av korona

Rosenborg har ikke tapt en eneste kamp etter Åge Hareide overtok laget. Den tidligere Viking-treneren gjester SR-Bank Arena for første gang etter returen til RBK.

LES OGSÅ: - Det eneste vi lyktes med var å spare folk

-