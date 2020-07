Følg RA Sporten på Facebook !

Andre omgang:

73. min.: Per-Ciljan Skjelbred forlater banen for Rosenborg. Den hjemvendte trønderen erstattes av Carlo Holse etter sine første minutter for Rosenborg siden 2011.

72. min.: Det neste hjørnesparket får Rosenborg kontoll på. Kommer seg ut.

72. min.: Sebulonsen header hjørnesparket ut via keeper.

71. min.: Fortsatt er Sola-gutten Sebulonsen involvert. Kommer seg fri på venstresiden, legger inn mot Høiland. Det blir corner.

71. min.: Sebulonsen spilles gjennom, men får for dårlig vinkel til å overliste RBK-målvakten.

70. min.: Høiland har tatt rollen som midtspiss, med de Lanlay på venstresiden og Bytyqi på høyre. Sebulonsen er inne som indreløåer.

67. min.: Første sjanse kommer raskt for de Lanlay, som header utenfor i sin første kamp tilbake for Viking.

67. min.: Trippeltbytte for Viking. Yann-Erik de Lanlay, Tommy Høiland og Sebastian Sebulonsen kommer inn. Ut går Ylldren Ibrahimaj, Johnny Furdal og Veton Berisha.

65. min.: Heggheim slår en feilpasning igjen. Ceide får kontroll på ballen.

65. min.: Berisha går i klinsj med Reitan, på egen halvdel. Frispark til Rosenborg. Nå virker Berisha frustrert.

63. min.: Viking er på vei fram med hele laget. Pereira slår en pasning til Furdal, som stopper opp. Ballen går til utspark.

62. min.: Børven kommer gjennom på Rosenborgs høyreside, er forbi Torsteinbø. Dommerne stopper opp, det er offside.

61. min.: Viking får ikke noe ut av det.

60. min.: Furdal serverer Bytyqi, som skaper omgangens første store Viking-mulighet. Skyter ut til corner.

59. min.: Nytt RBK-frispark på Vikings venstreside av 16-meteren. Helland slår inn, men Viking-kaptein Vevatne header den unna.

58. min.: Viking-laget som kom ut fra garderoben har ikke minnet om slik de framsto i første omgang. Fra å være det førende laget har de gitt fra seg initiativet i kampen.

56. min.: Mål 2-0 Even Hovland header inn hjørnesparket fra Helland. Pereira taper en duell mot Åsen, og ballen går til bakerste stolpe hvor Hovland dobler ledelsen for hjemmelaget.

55. min.: Helland tar et frispark fra RBKs høyreside. Østbø slår innlegget ut til corner.

54. min.: Hjørnesparket heades inn på mål, hvor Viking-keeper Østbø redder på streken.

54. min.: RBKs Helland prøver seg med et langskudd. Går ut til corner via Furdal.

53. min.: Torsteinbø vinner ballen på egen 16-meter. Poteten, som for tiden spiller back, har hatt en travel aften på jobb.

51. min.: Viking får ikke noe ut av den andre corneren.

50. min.: Bell gjør en kort kombinasjon med Bytyqi på hjørnesparket, og legger inn til Berisha. Header ut via en Rosenborg-spiller.

50. min.: Viking flytter laget fram, og Pereira spilles gjennom av Furdal. Sparker ballen ut til corner via en RBK-forsvarer.

49. min.: Andre omgang har Viking åpnet med mye lavere press enn det som var tilfellet før hvilen. Rosenborg får trille mye ball.

47. min.: Viking skapte mest sjanser i første omgang, med god margin. Nå jakter Viking utligning mot Rosenborg, som kun har ett byttestopp igjen.

46. min.: Trønderen Kristoffer Løkberg sparker i gang siste halvdel av kampen for Viking.

Første omgang:

I pausen: Veton Berisha er tydelig til TVNorge i pausen: – Mulighetene er der. Vi er klart bedre enn Rosenborg, sier Berisha om sjansene for poeng.

45. min.: Det er pause, og Viking ligger under 1-0 på Lerkendal. Viking har skapt de største sjansene, og styrt det meste av spillet. Det var likevel Rosenborg og Helland som fikk kampens foreløpig eneste scoring.

45. min.: Med 40 sekunder igjen av overtiden prøver Løkberg å servere Berisha på åpent mål. Rosenborg-keeperen tar pasningen.

45. min.: Hjørnesparket slås inn, RBK får ballen ut.

45. min.: Det er lagt til to minutter.

45. min.: Pereira slår inn til Ibrahimaj, som prøver å avslutte. Ballen går ut til hjørnespark via innbytter Valsvik.

43. min.: Heggheim mister ballen på midtbanen. Ceide setter fart, men Heggheim rekker tilbake for å skjerme ballen ut. Det blir utspark fra Østbø. Den situasjonen er farlig.

40. min.: Mål 1-0 Pål André Helland tar forbi Pereira og skyter fra skrått hold. Ballen går forbi Arild Østø, og Rosenborg leder mot Viking.

39. min.: Berisha kommer alene med Julian Faye Lund, men klarer ikke å score! Overgangene skjer raskt, og sekunder etterpå er Rosenborg alene med Østbø. Viking-keeperen redder. Rosenborg beholder ballen.

38. min.: Joe Bell får gult kort etter å ha revet i drakten til Ceide. Han klager ikke på advarselen fra dommeren.

36. min.: Viking har virkelig tatt tilbake initiativet i kampen.Det blir mye nesten, men det er Viking som skaper farligheter.

34. min.: Det blir ikke noe ut av corneren, men Bytyqi smeller til med et skudd fra 20 meter. Den får Rosenborg kontroll på.

33. min.: Berisha spilles gjennom, er på vei alene mot keeper. Får ikke kontroll på ballen, og det blir hjørnespark.

31. min.: Hvordan kan det ikke bli mål? Furdal skyter i Rosenborgs 16-meter, Hovland blokkerer, og Ibrahimaj smeller ballen i stolpen! Enorm sjanse for Viking.

31. min.: Gustav Valsvik kommer inn for Rosenborg. Reginiussen gir seg for dagen. Dermed har RBK byttet to ganger allerede. De har kun ett byttestopp igjen, i tillegg til pausen.

30. min.: Reginiussen gir kapteinsbindet til Per-Ciljan Skjelbred.

29. min.: Furdal får hjelp fra medisnisk, mest sannsynlig etter duellen med Helland.

29. min.: Nok en gang må Reginiussen ta en pause. Mye tyder på at det blir et nytt bytte på Lerkendal.

28. min.: Feilpasning fra Furdal. Helland får ballen, men da gjør Viking-spilleren opp for seg. Bruker kroppen til å stoppe RBK-spilleren.

27. min.: Berisha drar seg inn i 16-meteren og skyter! Hovland slenger seg og blokkerer skuddet.

26. min.: Da er Reginiussen tilbake på gresset.

25. min.: Han kommer seg opp igjen, men må forlate banen på grunn av hjelpen han fikk fra medisinsk.

24. min.: Reginiussen blir sittende. Han holder seg til ankelen. Skal det bli Rosenborgs andre bytte i første omgang på grunn av skader?

24. min.: Viking prøver å spille opp på høyresiden. Ibrahimaj taper en duell mot Hovland. Det blir kast.

22. min.: Veton Berisha kommer inn i 16-meteren til Rosenborg, lang ball. Klarer ikke å vinne duellen og skyte.

21 min.: Igjen blokkerer Heggheim ballen ut til hjørnespark. Denne gangen var det Ceide som prøvde på innlegg.

20. min.: Rosenborg sperrer av venstresiden til Viking. Det gjør jobben vanskelig for Pereira og Bytyqi.

19. min.: Helland vinner en fysisk duell mot Pereira, og Rosenborg stomer fram. Blir avblåst i neste trekk.

18. min.: Viking prøver å spille seg fram. Bytyqi får en uheldig berøring, og det blir kast til Rosenborg igjen.

18. min.: Østbø tar utspark, sikter på Torsteinbø på høyresiden. Ender med kast til Rosenborg.

18. min.: Rosenborg har tatt initiativet i kampen.

17. min.: Innbytter Åsen header corneren utenfor. Farlig sjanse!

16. min.: Helland mot Heggheim. Rosenborg-angriperen prøver på et innlegg, men Stavanger-gutten står opp og blokkerer ut til hjørnespark.

15. min.: Rosenborg prøver på et innlegg, men Berisha header den ut.

14. min.: Torsteinbø feller Ceide til høyre for egen 16-meter. Frispark til Rosenborg.

12. min.: Berisha får seg en smell i hodet mot RBKs Hovland. Kommer seg på føttene igjen.

11. min.: Bytyqi og Pereira prøver på noen kombinasjoner på venstresiden av 16-meteren. Det mislykkes, og Rosenborg får utspark.

8. min.: Viking er det førende laget på Lerkendal. Viking angriper, og ballen ender hos Pereira. Drar seg inn, men må skyte med høyrefoten. Det passet ikke godt for den formsterke venstrebacken.

7. min.: Furdal prøver å spille opp Bytyqi på venstresiden, som taper duellen mot Rosenborgs Reitan.

5. min.: Gjermund Åsen kommer inn for Anders Konradsen. Dermed er første byttepause gjort for Rosenborg allerede.

5. min.: Det tar tid før Rosenborg får byttet. Viking har ballen, og holder den i spill.

3. min.: Rosenborgs Konradsen forlater banen. Er tydelig uvel.

2. min.: Pereira prøver på en lang ball mot Furdal, som ikke når fram.

1. min.: Rosenborg tar avspark, og kampen er i gang på Lerkendal.

Før kampen:

Haugesund er fellesnevneren mellom Viking og Rosenborg før kveldens kamp. Viking snudde formen mot Haugesund, og vunnet to strake kamper. Rosenborg har på sin side vært inne i en god periode, men gikk på et tap borte mot Haugesund i forrige serierunde.

Lagene møttes i november, da ble det 2-2 på SR-Bank Arena. Kampen på Lerkendal i fjor ble også spilt i juli. Det ble en mørk aften for Viking, da trønderne vant 5-1.

Etter en særdeles svak åpning på sesongen har Viking-trener Bjarne Berntsens menn løftet seg den siste tiden.

I forrige kamp, hjemme mot Sarpsborg 08, spilte Adrian Pereira seg til en tier på børsen. Det er første gang en Viking-spiller har fått ti av ti siden Peter Ijeh på egenhånd senket Brann i 2006, i den skjebnesvangre kampen som sikret at Viking unngikk nedrykk.

Yann-Erik de Lanlay kom hjem til Stavanger, og tilbake til Viking, i vinter. Etter nesten fem sesonger for Rosenborg ser det ut til at 28-åringen kan få sin første kamp tilbake mot gamleklubben. Vingen har slitt med skader gjennom vinteren, og ble denne uken friskmeldt. Han starter kampen på benken.

En som ikke blir skadefri på en stund er Runar Hove. Den store midtstopperen testet seg på løping, men fikk tilbakefall.



Vikings lag (4-3-3): Arild Østbø-Fredrik Torsteinbø, Henrik Heggheim, Viljar Vevatne, Adrian Pereira-Kristoffer Løkberg, Joe Bell, Johnny Furdal-Zymer Bytyqi, Veton Berisha, Ylldren Ibrahimaj.

Benken: Trym Ur, Axel Oskar Andrésson, Tommy Høiland, Yann-Erik de Lanlay, Sebastian Sebulonsen, Harald Nilsen Tangen, Rolf Daniel Vikstøl.