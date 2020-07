Følg RA Sporten på Facebook !

Andre omgang:

90. min.: Ballen går rett i muren, og dommeren blåser av kampen. Viking vinner sin første seriekamp for sesongen! Kampen endte 2-0.

90. min.: Austbø kommer seg på beina, og Viking stiller med nesten hele laget i mur.

90. min.: En skade på Austbø er det siste Viking trenger nå. Tredjekeeper Erik Arnebrott har tatt en pause fra fotball og andrekeeper Arild Østbø er allerede skadet.

90. min.: Austbø blir liggende. Bokser ballen, og Høiland blokkerer neste skudd. Viking-keeperen har tydelige smerter og holder seg til ryggen. Medisinsk personell kommer inn på banen, og Sandefjord venter på frispark fra 17 meter.

90. min.: Dommeren synes Austbø bruker for lang tid på å finne ballen, og belønner Viking-keeperen med gult kort.

90. min.: Yecora prøver på et skudd fra 16 meter, men den går utenfor.

90. min.: Fire minutter tilleggstid på SR-Bank Arena.

90. min.: Sandefjord prøver å lobbe ballen over Austbø, men han har kontroll. Nydelig keeperspill!

89. min.: Den lokale juryen har kåret debutanten Henrik Heggheim til dagens Viking.

89. min.: Viking ser ut til å kontrollere inn seieren.

88. min.: Torsteinbø er frekk og leken. Drar seg forbi en Sandefjord-spiller på høyresiden, og blir tatt i neste trekk. Frispark.

87. min.: Prøver kort variant igjen, men det kommer raskt et innlegg som går langt.

87. min.: Hjørnesparket blir en kort variant, Bell og Høiland spiller sammen rundt flagget. Blir ny corner.

86. min.: Sola-gutten Sebulonsen er involvert på direkten. Sender en pasning til Høiland, som blir tatt. Viking vinner tilbake ballen, og får hjørnespark.

85. min.: Berisha forlater banen, inn kommer Sebastian Sebulonsen. Sandefjord bytter inn Stefan Mladenovic, ut går Vidar Ari Jonsson.

84. min.: Det beste Viking-angrepet på lenge. Ender med at Bytyqi skyter, men den blokkeres.

83. min.: Vevatne stopper Yecora, som er på vei gjennom i 16-meteren.

81. min.: Austbø fortsetter å være offensiv i feltet. Slår ballen ut til kast. I neste situasjon får Torsteinbø ballen bort.

79. min.: Marcos Yecora og Lars Markmanrund kommer inn for Sandefjord. Sivert Gussiås og Erik Brenden går av.

78. min.: Innlegg fra Sandefjord, som Torsteinbø header kontrollert til Austbø. Etter det andre Viking-målet har det ikke vært noen store farligheter fra Viking. Det er tydelig at gjestene jakter mål.

76. min.: Enorm sjanse fra Sandefjords Gussiås. Går rett over målet.

75. min.: Austbø er omgangens store spiller så langt. Viking-keeperen har en fortid i Sandefjord, hvor han spilte fra 2011 til 2013. Virker å ha full kontroll på sine gamle lagkamerater.

72. min.: Sandefjord presser på for en redusering her på SR-Bank Arena. En het Austbø er grunnen til at de er målløse så langt.

71. min.: Viking kommer seg ut. Bytyqi markerer seg på offensiv halvdel, men det blir for lite med to mørkeblå mot fire røde.

70. min.: Det kommer et hardt skudd fra Sandefjord, med en distanse på rundt 20 meter. Austbø slenger seg og får den ut til hjørnespark.

70. min.: Målscorer Kristoffer Løkberg klappes av banen. Inn kommer Zymer Bytyqi.

68. min.: Iven Austbø leverer det som kan bli årets redning! Sandefjords Erik Næsbak Brenden header et innlegg, og Viking-keeperen slenger seg gjennom nærmest hele målet. Enorm prestasjon fra Randaberg-karen!

67. min.: Får ikke noe ut av corneren, og Austbø får sparke ballen fra femmeterstreken.

66. min.: Det er tydelig at gjestene skal prøve å hente seg tilbake. Er offensive, og vinner et hjørnespark.

63. min.: Sandefjord bytter to spillere. Lars Grorud og Kristoffer Hansen går av. Inn kommer Marcos Vales og George Gibson.

60. min.: MÅÅÅL 2-0 Veton Berisha header inn frisparket fra Joe Bell! For et mål. Endelig får Bell betalt for den gode høyrefoten, og Berisha for sin aggressivitet i feltet.

59. min.: Pereira blir taklet på venstresiden av Sandefjords 16-meter. Frispark til Viking!

58. min.: Sandefjord går rett i angrep. Austbø får ballen ut til corner.

57. min.: MÅÅÅL 1-0 Kristoffer Løkberg sender avgårde en suser, og Viking er i ledelsen! Nydelig pasning fra Høiland, som går helt opp til Berisha. Innlegg fra Berisha til Ibrahimaj, som ikke blir noe. Løkberg dukker opp og smeller avgårde sin tredje sjanse for dagen. Drømmetreff for trønderen!

54. min.: Torsteinbø bryter opp. Viking har vært gode i gjenvinningsfasen i kveldens kamp.

53. min.: Solid takling fra Løkberg. Får ikke gult denne gangen heller.

52. min.: På SR-Bank Arena viser Løkberg tekniske ferdigheter! Spiller pent med Furdal, og avslutter selv. Får ikke ballen forbi Storevik.

51. min.: Høiland er nær å heade ballen i mål! Innlegg fra Torsteinbø, men den heades utenfor fra innbytteren.

50. min.: Ibrahimaj er centimetere fra å nå et innlegg. Viking presser høyt, og skaper mye.

48. min.: Pereira kommer seg opp igjen, og debutant Heggheim avbryter et Sandefjord-angrep.

47. min.: Kaos etter hjørnesparket. Det blir en mange skudd, men Sandefjord-spillerne blokkerer. Pereira blir liggende i feltet.

46. min.: Løkberg kommer til kampens første sjanse! Skyter fra 16 meter, men den går ut til hjørnespark via en Sandefjord-fot.

46. min.: Tommy Høiland sparker i gang siste halvdel av kampen. Det ble ikke gjort noen bytter i pausen.

Første omgang:

45. min.: Pause. Første omgang er ferdigspilt. Sandefjord har hatt en stor sjanse, utenom det har Viking vært gode. Det har vært en annen aggressivitet fra de mørkeblå i dag enn tidligere i sesongen. På stillingen 0-0 kan alt skje i andre omgang på SR-Bank Arena.

45. min.: Det er lagt til ett minutt.

45. min.: Sandefjord er på vei framover. Pereira stopper forsøket på midtbanen, men får frispark mot seg.

42. min.: Veton Berisha spurter hjemover på venstresiden, til stor applaus fra de 200 utvalgte tilskuerne. Med den farten er mulighetene store under neste års Boysen Memorial på Bislett om han vurderer skifte av idrettsgren.

41. min.: Nydelig kombinasjonsspill fra Berisha og Høiland på offensiv 16-meter. Mister ballen i et lekent forsøk på å spille Pereira gjennom fra venstre.

40. min.: Bell og Pereira kriger på egen halvdel. Til slutt får Pereira frispark, og Viking kan trekke framover.

38. min.: Høiland vinner ballen på midten. Prøver å få til en pasning, men har for få gode alternativer.

37. min.: I gjenvinningsfasen er Bell enorm! Bruker fysikken sin til å vinne ballen på offensiv halvdel. Glimrende spill av newzealenderen.

35. min.: Bersiha flyttes ut på venstresiden, og en ekstremt spillesugen Høiland jager Sandefjord som midtspiss.

34. min.: Østensen får hjelp av medisinsk personell, og skal forlate banen. Tommy Høiland kommer inn for Viking!

33. min.: Det blir ikke noe ut av frisparket. Østensen ser ut til å ha store smerter. Får vi se et bytte med Høiland allerede?

32. min.: Østensen blir liggende, og Berisha blir tatt i påfølgende situasjon. Viking er på offensiv banehalvdel, og Sandefjords Lars Grorud får gult kort. Østensen kommer seg opp og hinker seg videre mot 16-meteren. Bell skal ta frisparket.

29. min.: Vevatne stopper Gussiås på midtbanen. Viking får flyttet laget hjemover, mens Sandefjord får kast.

28. min.: Farlig sjanse for Sandefjord. Austbø forhindrer at gjestene går i ledelsen på første forsøk, og heldigvis for Viking blir det andre forsøket offside.

27. min.: Berisha blir spilt gjennom! Han blir avblåst for offside, nok en gang. Der var muligheten stor for en Viking-scoring alene med keeper.

25. min.: Lang ball fra Viking. Hodeduell for Berisha, mot Sandefjord-keeper Storevik, i 16-meteren. Den vinner keeperen.

24. min.: Viking skaper farligheter. Er på vei til å bryte gjennom, men det blir avblåst for offside. Bjarne Berntsen gir tydelig beskjed fra benken om at Furdal burde gått selv og skutt.

22. min.: Sandefjords Alcaraz taper en fysisk duell mot Vevatne. Sandefjord vil ha straffe, dommeren vinker spillet videre.

20. min.: Nok en overgang for Viking. Østensen blir taklet rundt midtbanen, på venstresiden. Sandefjords Vidar Ari Jonsson får gult kort. Helt korrekt.

19. min.: Den 19 år gamle debutanten, Henrik Heggheim, med sin første skikkelige involvering i eliteserien. Bryter av et Sandefjord-angrep, og Viking starter en overgang. Innlegg mot Berisha, som er på full fart inn i 16-meteren. Storevik plukker opp ballen.

15. min.: Hovedpersonen selv, Bell, tar frisparket fra 30 meter. Prøver på en pen variant til Ibrahimaj, som stikker ned mot dødlinjen på venstresiden. Får ikke kontroll på ballen.

15. min.: Joe Bell viser hvorfor han ble hentet til Viking. Den råsterke midtbanespilleren drar seg gjennom noen Sandefjord-spillere, før han blir tatt. Får frispark.

13. min.: Det er et aggressivt Viking på banen. Sulten etter tre poeng er tydelig.

12. min.: Viking prøver seg på et kort utspark. Austbø sender ballen til Vevatne, inne i 16-meteren. Sandefjord presser høyt, og det blir en mislykket pasning fra Austbø til Pereira. Kast til Sandefjord.

10. min.: Pereira trekker inn mot midten, og serverer ballen til Østensen. Han mister balansen, og får ikke den.

9. min.: Sandefjords Alcaraz skyter fra distanse, men den går utenfor.

7. min.: Viking stormer i angrep. Vevatne slår en lang ball til Torsteinbø, som leker seg utenfor 16-meteren. Mister ballen, men Viking er aggressive i gjenvinningsfasen.

5. min.: Furdal prøver å spille gjennom Berisha, men bommer kraftig. Ballen går til utspark fra Sandefjords målvakt, Jacob Storevik. Tanken var god!

4. min.: Viking får ballen rett ut, ingen farligheter fra det rødkledde Sandefjord-laget.

4. min.: Hjørnespark til Sandefjord.

3. min.: Sandefjord setter fart, og Løkberg setter en takling på Sandefjords Alcaraz. Taklingen kommer alt for seint, og Vikings midtbanegeneral er heldig som slipper unna med en alvorsprat fra dommeren.

1. min.: Viking vinner ballen, og setter fart opp på venstresiden. Pereira legger ballen inn til Berisha, som entrer 16-meteren. Prøver på kombinasjonsspill med Østensen, men de mister ballen. Glimrende start fra de mørkeblå!

1. min.: Ruben Alcaraz tar avspark for Sandefjord. Kampen er i gang. Viking jakter sin første seier for sesongen på SR-Bank Arena.

Før kampen:

Åpningen på Viking-sesongen har ikke vært noe å skryte av. Det ble tap i serieåpningen mot Bodø/Glimt, tap mot Brann i Bergen, uavgjort hjemme mot Mjøndalen og tap mot Vålerenga lørdag.

Det defensive spillet har vært pekt på fra flere hold som grunnen til at Viking ikke har vunnet.

Nå venter Sandefjord, som står med fire poeng så langt.

På skadelisten til Viking er Arild Østbø, Jefferson de Souza, Yann-Erik de Lanlay, Sondre Bjørshol, Sondre Auklend og Runar Hove. I tillegg har backtalentet Herman Haugen blitt sendt til Ull/Kisa på utlån.

Bjarne Berntsen har valgt å bruke 19 år gamle Henrik Heggheim i midtforsvaret. Den lokale unggutten debuterer dermed i eliteserien.

Vikings lag (4-3-3): Iven Austbø-Fredrik Torsteinbø, Viljar Vevatne, Henrik Heggheim, Adrian Pereira-Joe Bell, Kristoffer Løkberg, Johnny Furdal-Ylldren Ibrahimaj, Veton Berisha, Even Østensen.

Benken: Trym Ur, Axel Oskar Andrésson, Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Sebastian Sebulonsen, Harald Nilsen Tangen, Rolf Daniel Vikstøl.