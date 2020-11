Følg RA Sporten på Facebook !

Før kampen:

Det er klart for ny kamp i eliteserien for Viking, og for et spesielt landslagsopphold det har vært. Etter smitteutbruddet på landslaget ble Veton Berisha innkalt til kampen mot Østerrike. Der var også tidligere Viking-spillere som Anders Kristiansen, Julian Ryerson og Kristian Thorstvedt.

Fire dager senere er Vikings toppscorer, Berisha, på plass i Sarpsborg. Før pausen avsluttet de mørkeblå med en kruttsterk 3-0-seier på SR-Bank Arena mot Rosenborg.

Til kampen er Runar Hove og Johnny Furdal framdeles ute med skader. Sebastian Sørlie Henriksen har ikke trent med A-laget etter returen fra et låneopphold. Han fikk en hjernerystelse da han spilte for Fram.

