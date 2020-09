Følg RA Sporten på Facebook !

Før kampen:

Landslagspausen er over, og Vikings første kamp er mot Kristiansund. Det er rett over en måned siden lagene møttes på SR-Bank Arena. Den gangen var det laget fra Nordmøre som tok med seg alle poengene, etter en jevn kamp som endte 1-2.

Siden den gang har ikke Viking tapt en eneste kamp. De to neste kampene endte uavgjort mot Aalesund og Stabæk. I Drammen ble det seier mot Godset, og før landslagspausen ble Molde slått på SR-Bank Arena i det som beskrives som årsbeste for de mørkeblå.

Det skjer ting på overgangsmarkedet. Tidligere denne uken ble Viking og greske PAOK enige om overgang for venstrebacken Adrian Pereira. Stavanger-gutten forlater byen for å spille i den greske toppligaen, og får muligheten til å kvalifisere seg for spill i Champions League. Det åpner opp for Rolf Daniel Vikstøl.

