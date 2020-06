Følg RA Sporten på Facebook!

Første omgang:

40. min.: Frispark til Viking fra 40 meter. Ibrahimaj slår inn, men den går for langt. Ahamada får kontroll på ballen og setter spillet raskt i gang.

38. min.: Brann har hatt mer av initiativet de siste minuttene. Vevatne hindrer et innlegg fra Brann, i 16-meteren.

34. min.: Berisha ønskes velkommen tilbake i Bergen, blir slengt i bakken.

33. min.: Branns Koomson kommer alene med Autsbø, men han redder. Hove header ballen unna, i kjent stil.

31. min.: Torsteinbø mister ballen, men Viking får raskt kontroll.

30. min.: Østensen havner rett i begivenhetenes sentrum. Klarerer ballen ut.

30. min.: Der får Østensen lov å entre banen igjen. Hjørnespark til Brann.

29. min.: Det blir utspark fra mål, og Brann kommer opp på offensiv halvdel.

27. min.: Even Østensen får et bokseslag i bakhodet fra Brann-keeper Ali Ahamada. Dommeren reagerer ikke, mens Vikings fysioterapeut må ut på banen for å hjelpe den liggende spissen fra Hjelmeland.

26. min.: Nå har Viking tatt mer over kampen igjen. Har samlet sett vært det beste laget så langt, kun avbrutt av en liten periode med Brann-angrep.

22. min.: Brann presser Viking. Holder på ballen, men kommer seg ikke inn foran mål til noen farlige sjanser.

19. min.: Even Østensen drar med seg ballen langs forsvarsrekken til Brann, og skyter! Den går utenfor.

19. min.: Stor sjanse for Viking! Furdal spiller gjennom Berisha, som legger inn. Han blåses av for offside.

18. min.: Runar Hove fortsetter å rydde bakover. Viking-stopperen har stoppet noen overganger fra Brann.

16. min.: Nå har Brann overtatt mer av banespillet.

14. min.: Brann prøver å spille seg inn, men Hove rydder opp.

14. min.: Austbø har vært mye involvert i spillet så langt. Har vært aktiv som målspiller.

12. min.: Brann får frispark på 30 meter. Skyter, men Austbø har full kontroll.

11. min.: Løkberg blir utsatt for en knetakling. Kommer seg på beina igjen. Den så ikke god ut!

10. min.: Det har vært en god start for Viking.

8. min.: Nytt hjørnespark. Runar Hove er høyest i feltet når ballen kommer inn i feltet. Header ballen ut.

7. min.: Brann får ballen ut til kast.

6. min.: En Brann-spiller vinner duellen mot Runar Hove. Det ender i nok et hjørnespark.

6. min.: Viking er sterke i feltet på hjørnesparket. Får et nytt hjørnespark.

5. min.: Pereira sikrer et hjørnespark til Viking. God start på kampen.

4. min.: Berisha presser høyt. Nå også med resten av laget med seg. Så langt er ikke strekket for stort i Viking.

3. min.: Bytyqi får frispark mot seg på offensiv 16-meter.

1. min.: Viking er på vei til å spille seg opp, men Pereira slår en feilpasning. Ballen ender hos Iven Austbø som setter spillet i gang igjen.

1. min.: Kampen er i gang på Brann stadion. Viking spiller i dag i sine lysegrå bortedrakter. Løkberg tar avsparket.

Før kampen:

Viking møtte et offensivt Bodø/Glimt til serieåpning tirsdag. Selv om Viking scoret to mål holdt det ikke til poeng. Gjestene fra Nordland scoret fire ganger, og tok med seg alle poengene hjem.

Det defensive er blitt jobbet med gjennom treningsuken.

I januar ble Veton Berisha hentet tilbake til Viking. Han kom fra dagens motstander, Brann. Han har ennå ikke scoret sitt første mål, men håper det kan skje i kveld.

Denne uken har det skjedd mye i Viking. Sesongen har for alvor startet, og to dager etter seriestart inviterte Viking til pressekonferanse. Eirik W. Henningsen hadde sagt opp sin stilling som klubbdirektør, og Eirik Bjørnø er blitt ansatt.

Viking-trener Bjarne Berntsen håper på en reprise fra fjorårets kamp på Brann stadion. Det var i siste serierunde, og kalenderen viste desember. Viking vant kampen 5-1, kun én uke før cupgullet ble sikret.

Brann åpnet sesongen mot Haugesund. De vant kampen 2-1 etter scoringer fra Robert Taylor og Daniel Pedersen. Scoringen fra Brann-kaptein Pedersen kom seks minutter på overtid.

Yann-Erik de Lanlay ble hentet hjem til Viking før sesongen. Han skulle vært skadefri til den kommende ukens kamper, men det blir han ikke. Torsdag måtte han forlate gresset på Randaberg stadion med is rundt låret.

Keeper Arild Østbø er fortsatt ute med skade. Han pådro seg en skade i siden uken før seriestart. 19 år gamle Trym Ur er hentet opp i A-lagstroppen.

Oppkjøringen mot kampen har i all hovedsak skjedd på Randaberg. Der er det naturgress, som på Brann stadion.

Bjarne Berntsen har valgt ut samme oppstilling som tirsdagens kamp mot Bodø/Glimt. Viking stiller i 4-3-3, noe som burde være godt kjent for laget.



Vikings lag (4-3-3): Iven Austbø-Fredrik Torsteinbø, Runar Hove, Viljar Vevatne, Adrian Pereira-Ylldren Ibrahimaj, Kristoffer Løkberg, Johnny Furdal-Zymer Bytyqi, Veton Berisha, Even Østensen.