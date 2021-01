Live: VIF leder mot Oilers

Følg RA Sporten på Facebook!

1. periode:

18 min.: Utvisning VIF! Strøm før to minutter for holding på Morley.

18 min.: Oilers må like bort utvisningene her om de skal fortsette sin gode trend. Det er det liten tvil om.

17 min.: Oilers fulltallige.

15 min.: Mååååål! 1-0. Tobias Lindstrøm opp i nærmeste kryss etter pass fra Karterud og Ekelund.

15 min.: Rokseth skyter pucken over vantet! To minutter på ham også. 1 minutt med 5 mot 3 for VIF nå.

14 min.: Bryhnisveen med to minytter for Oilers. Høy kølle. Nytt undertall.

14 min.: Strøm med en kanon i stang!

13 min.: Roymark med et farlig skudd. Like over.

12 min.: 4-5 i skudd. Skikkelig toppkamp så langt.

10 min.: Bryhnisveen får måket unna i det Oilers blir fulltallige igjen. Sterkt! Det var langt tid i undertall.

9 min.: Holm mister spaken i noen sekunder, men får tak i den igjen! Farlig situasjon.

8 min.: I det Oilers blir fulltallige ryker de på en ny utvisning. Avventende. Slashing på Martin. Vif får spille i en sekvens med keeper ute, men så får Oilers brutt og utvisningen effektueres. Dermed blir det over fire minutter sammenhengende i undertall for Oilers - om det ikke blir mål eller nye utvisninger.

7 min.: God redning fra Holm fra Spaberg Olsen.

6 min.: Oilers med 2 minutter. Ulriksen for å holde motstanders kølle. Undertall.

6 min.: Lindstrøm med en god sjanse for VIF. Prøver seg opp i nærmeste kryss på backhand, men Holm sideforskyver bra etter tversoverpasningen.

5 min.: 2-5 i skudd så langt. Oilers ligger tungt på. VIF sliter med å komme ut av egen sone innledningsvis.

3 min.: Oilers har sett friske ut i starten!

2 min.: VIF fulltallige.

1 min.: Kjemperedning fra Søberg fra Martin! God overgang av Oilers etter et brudd i overtallet. Forrykende åpning her.

1 min.: Overtall Oilers etter 29 sekunder. Eidstedt ryker på 2 minutter for VIF. Tripping.

1 min.: Farlig skudd fra Eidstedt på direkten! Hom redder.

1 min.: Kampen i gang i Nye Jordal!

Før kampen:

Bortelaget kommer til Vålerengas nye storstue etter å ha knust daværende serieleder Frisk med 7-1 borte.

Kontrastene er store. VIF fikk grisebank av Narvik i forrige runde.

På tabellen begynner det også å bli åpent.

Det som var over 20 poeng ned til Oilers er etter 23 og 24 spilte kamper snart spist opp. Ingen lag har tatt flere poeng enn Oilers etter landslagspausen i høst.

Det gjør at det nå er sju poeng opp til Storhamar på tabelltopp for Oilers. Samtidig har laget en kamp mindre spilt enn Storhamar.

Det er seks poeng opp til Frisk og tre til VIF.

Vinner de i kveld er de likt med VIF, men vil ha en kamp til gode.

I lagoppstillingen til Oilers er det ingen store overraskelser denne gangen. Simen "Krabben" Talge er tilbake på laget etter å ha blitt vraket mot Frisk og Narvik. Samtidig mangler Kristian Østby i startoppstillingen.

Klubben leter fortsatt etter en ny utlending etter at Chad Costello ble langtidsskadet.

Oilers stiller følgende lag med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Rokseth, Klavestad - Kissel, Vikingstad, Morley.

2. rekke: Sveum, Bryhnisveen - Ludvig Hoff, Brassart, Kristiansen.

3. rekke: Ulriksen, Rumble - Hurrød, Martin, Søberg.

4. rekke: Meyer - Talge, Strandborg, Magnus Hoff.

