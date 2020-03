Live: Trettenes tangerte "Babu" foran halvtomme tribuner

Følg RA Sporten på Facebook !

2. periode:

36 min.: Kampen har tendenser til å være småamper.

35 min.: Lillehammer fulltallige.

34 min.: Oilers fulltallige. 30 sekunder med overtall nå.

34 min.: Stor sjanse for Vikingstad. Skudd like utenfor krysset.

34 min.: Meget god redning fra Holm etter slett forsvarsspill fra Oilers og kaptein Forsberg. Roter det til foran eget mål.

33 min.: Utvisning Lillehammer. Harms får to minutter for høy kølle.

32 min.: Zajac får to minutter for hekting.

30 min.: Lillehammer fulltallige.

28 min.: Oilers smeller til direkte i overtallet og scorer. Men dommerne vil se det på video, målet underkjennes! Offside i målgården.

28 min.: Tilløp til slagsmål etter en for tøff takling ved vantet. Her blir det utvisninger begge veier. Joakim Eidsa Arnestad får 2 minutter for sen takling og 2 minutter for roughing for Lillehammer. Brady Brassart 2 minutter for roughing for Oilers. Hjemmelaget i overtall.

27 min.: Det Oilers har vist i dag er bunnsolid så langt. Sluttspillhockey. Gjør ting enkelt.

27 min.: Oilers fulltallige. Meget solid undertall.

25 min.: Talge med to minutter for tripping.

24 min.: Måååååål! 2-0! Mathias Trettenes. Får en retur på blank etter skudd fra Kristiansen. Dermed har han tangert Rasmus "Babu" Gjesdals 55 poeng fra 1981/1982-sesongen!

24 min.: Kissel med et OK skudd fra skrått hold. Blokkering.

23 min.: Klavestad tramper inn fra kanten og prøver en frekkis i korthjørnet. Keeper henger med.

21 min.: Andre periode er i gang.

1. periode:

20 min.: Pause i DNB Arena. Lillehammer holder ut. Kun ett sekund uigjen av utvisningen når sirenen går. 21-11 i skudd.

18 min.: Utvisning Lillehammer med 1.58 igjen av perioden. Brendan Harms med to minutter for å interference på Holm.

16 min.: Lillehammer fulltallige. Overtallet fløt ikke helt.

14 min.: Utvisning Lillehammer. Persson får to minutter for interference. Trettenes rasende på ham. Må holdes unna. Oilers i overtall.

13 min.. Litt dødtid i kampen uten mye som skjer etter målet.

10 min.: Mååååååål! Patrick Ulriksen ordner 1-0 med en kanon fra åtte-ti meter. Vikingstad med assisten.

10 min:. Relativt solid start fra Oilers. 10-4 i skudd.

8 min.: Nydelig spill fra Oilers og skkydd i tverrligger fra Trettenes!

7 min.: Oilers holder greit ut undertallet.

5 min.: Utvisning Oilers. Kampens første undertall etter at kaptein Kristian Forsberg ryker på en slashing.

3 min.: Kristiansen spilles fri. Skudd rett på keeper Dackell.

1 min.: Ok sjanse for Oilers. Talge! Keeper redder. Så kontrer Lillehammer og er farlig frampå.

1 min.: Oppgjøret i gang i DNB Arena. MEEEGET glissent på tribunene! Aldri sett så få til en kamp i Get-ligaen her. Er det panikken som har grepet Stavanger med korona-frykten? Eller spiller det faktum at Oilers ikke har noe annet å spille for enn poengrekorden inn? Sannsynligvis en kombinasjon, men laget hadde fortjent bedre når de avslutter sesongen.

Før kampen:

Oilers har hatt en strålende sesong i grunnserien og avslutter den i DNB Arena lørdag.

Forutsetningene er greie. Laget er seriemestere og alt handler egentlig om å komme i gang før sluttspillet starter torsdag neste uke.

Så skal det etter kampen også velges motstand til sluttspillet.

Oilers vil med tre poeng ta totalen til 113 og sette rekord i ligaen.

Flere individuelle rekorder kan også ryke i siste runde.

Etter en litt treg periode hadde Oilers flere viktige spillere tilbake på is torsdag. Laget lignet også seg selv i større grad da Narvik ble slått 6-2.

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Zajac, Ulriksen - Kristiansen, Trettenes, Kissel.

2. rekke: Bryhnisveen, Sveum - Talge, Forsberg, Hoff.

3. rekke: Klavestad, Rokseth - Søberg, Brassart, Schwartz.

4. rekke: Strandborg, Kvål - Mathisen, Vikingstad, Hurrød.