Live: Talge har gitt Oilers ledelsen på Hamar

2. periode:

34 min.. Enorm sjanse til Storhamar. Stangen! Der hang ikke Holm med.

33 min.: Storhamar trykker på litt mot 4. rekken til Oilers. De får sendt ut til icing.

30 min.. Hoff kaster seg ned og spiser puck. DEN gjorde vondt. Hjelpes av isen nå.

30 min.: Stor sjanse Thoresen! Over.

29 min.: Stor Morley-sjanse, men pucken glir av bladet.

29 min.: Hoff og Talge med fete tilbud!

28 min.: Storhamar holder unna! Fem mot fem igjen.

28 min.: Stangskudd Morley!

27 min.: Storhamar fire på isen.

27 min.: Strålende redning fra Kokman når Oilers etter mye pasninger klarer å spille Storhamar ut.

26 min.: Øksnes får 2 minutter. Slashing. Dermed 52 sekunder 5 mot 3 for Oilers. Gyllen mulighet.

26 min.: Storhamar får en kjempesjanse i undertal med Rønnild. Kissel kommer ut av intet på en voldsom retur og stanser ham. Strålende bakover av Kissel.

25 min.: Hafsmoe går på en to minutter. Tripping av Rokseth. Oilers får teste overtallet.

25 min.: Øksnes drar pucken over og skyter opp i nærmeste. Stang og ut!

24 min.: Rønnild blåser en enorm sjanse for Storhamar etter vås bakover hos Oilers.

23 min.: Fantastisk gjennvinningsjobb og forecheck av Tommy Kristiansen.

23 min.: Talge veldig tøff mot Andersson borte i vantet, men slipper unna.

21 min.: Ulriksen spiller gjennom Vikingstad på en overgang. God sjanse!

21 min.: Kampen i gang!

1. periode:

20 min.: Pause. 13-8 i skudd. 0-1 i mål. Oilers leder toppduellen og er akkurat nå på 3. plass på tabellen.

19 min.. Oilers fulltallige.

18 min.: En liten kanonade mot Holm. Bra overtall fra Storhamar så langt, men Oilers holder nullen.

17 min:: Martin med to minutter for hekting. Småbillig, men slår litt på en hanske. Sånn sett ok - selv om det var null kraft.

16 min.. Måååååååål! 0-1 ! Simen Talge etter et 3 mot 1 overgang. Får et nydelig pass fra Bryhnisveen fra bak mål i fase to. Gjør ingen feil der, Krabben!

16 min.: Morley med en nydelig pass ut til Vikingstad. God sjanse. Oilers har våknet litt mer nå.

15 min.: Rokseth med et skudd rett på Kokman.

15 min.: Så får Martin er godt tilbud! Kokman redder.

14 min.: Oilers ligger bare bakpå stort sett i denne førsteperioden. Går for trygghet og overganger. De har bare fått en virkelig god så langt.

13 min.: Oilers fulltallige.

12 min.: Stor sjanse for Thoresen på bakre! Klasse av Holm. Lynrask sideforskyvning.

11 min.: Søberg får 2 minutter for hekting. Undertall for Oilers.

9 min.: Begge lag fulltallige.

8 min.: Brassart kommer gjennom i stor fart. Prøver å løfte over skulderen til Kokman, men han redder. Oilers første fete sjanse.Kissel som satt opp overgangen.

8 min.: Ahlholm får en god mulighet på en backahnd etter svakt forsvarrspill av Oilers. Så får Jimmy Andersson en god sjanse like etter.

7 min.: Dahlstrøm og Martin krangler. Begge får to minutter. Usportslig oppførsel.

7 min.: Storhamar gode i forecheck. 5-2 i skudd så langt.

5 min.: Ny god sjanse til Storhamar. Hafsmo med skudd fra fint hold. Via en kølle og opp i nettet bak målet. Dropp.

4 min.: Oilers har ikke hatt veldig mye på by på offensivt så langt.

2 min.: Skade på Vikingstad. Kommer seg av isen, men har vondt. Nå behøver ikke Oilers mer på den listen. De har ni (!) ute.

2 min.: God redning fra Holm på en stor sjanse. Backhandpass fra Rønnild til Salsten i en overgang.

2 min.: Storhamar med litt farligheter på direkten her.

1 min.: Kampen i CC Amfi i gang!

Før kampen:

Oilers knuste hamarsingene på egen is i helgen, men nå er det duket for ny kamp. Denne gang i CC Amfi.

I "Fjøset" på Hamar blir ikke Andreas Klavestad å finne. Han har hanglet litt en tid og må nå stå over.

Ut over det er skadelisten langt som et vondt år. Oilers mangler Chad Costello (i alle fall ute til over jul), Thomas Berg Paulsen, Ludvig Hoff, Jonas Wikstøl, Jonas Haughom, Chris Rumble, Andre Bjelland Strandborg og Rudolfs Balcers.

På tross av alle problemene er Oilers i fryktinngytende form. Laget har ikke avgitt poeng etter landslagspausen og har på kort til gått fra nest sisteplass og fem poeng på tabellen til 4. plass og 30 poeng. Slår de Storhamar i kveld går de også forbi hamarsingene og inntar 3. plassen. Frisk leder på 43 poeng før kveldens runde.

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Rokseth, Meyer - Kissel, Vikingstad, Morley.

2. rekke: Sveum, Bryhnisveen - Talge, Brassart, Søberg.

3. rekke: Ulriksen, Østby - Magnus Hoff, Martin, Kristiansen.

4. rekke: Aarthun - Husebø, Hurrød, Wetteland.

