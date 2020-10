Følg RA Sporten på Facebook !

Før kampen:

Det har vært en enormt innholdsrike uke så langt for Oilers. Etter helgens tap mot Vålerenga, som var det tredje tapet på fire kamper denne sesongen i Fjordkraft-ligaen, har det kommet flere gode nyheter for Oilers-fansen.

LES OGSÅ: Derfor kom Hurrød til Oilers

Mandag trente Chad Costello i DNB Arena for første gang. Amerikaneren viste da det enorme skuddet sitt for første gang.

SE VIDEO: Skuddet til Chad Costello hørtes nok helt til Tjensvollkrysset

LES OGSÅ: Oilers nye stjerneangriper endelig på plass i DNB Arena

LES OGSÅ: Slik er formen til Costello etter noen dager på isen

Senere på ettermiddagen ble det klart at Rudolfs Balcers returnerer til Oilers på en korttidskontrakt. Fredag signerte han NHL-kontrakt med Ottawa Senators, som besluttet å låne ham ut til Oilers inntil videre. Det er ennå uklart når han vil returnere til Nord-Amerika. Det er første gang en aktiv NHL-spiller kommer til Stavanger siden Eric Nystrom ble hentet under lockouten i 2012/13-sesongen. Balcers er bosatt i Stavanger når han ikke er i Nord-Amerika.

LES OGSÅ: NHL-spiller klar for Oilers

LES OGSÅ: Dette sier lagkameratene om Balcers

Til kveldens kamp i DNB Arena kommer Stavanger-guttene Anders Tangen Henriksen og Even Myreng Kjellesvik. Begge er nå i Sparta, og møter Oilers for første gang i seriespill denne sesongen. Trønderen Svein-Petter Falk-Larssen har også vært flere sesonger i Oilers, og spiller nå for Sarpsborg-kluben. Faktisk tok Tangen Henriksen og Myreng Kjellesvik NM-sølv på U20-nivå med Rudolfs Balcers.

LES OGSÅ: Slik går det med Rokseth

-