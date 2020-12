Følg RA Sporten på Facebook!

Før kampen:

Oilers har virkelig vært gjennom en snuoperasjon etter den elendige serieåpningen. Etter kamppausen i november var laget på niendeplass, mens nå er det femteplass for Todd Bjorkstrands menn. Oilers har våknet, og framstår mer som det maskineriet alle spådde før seriestart.

Dan Kissel er lagets beste poengplukker. Amerikaneren har 28 poeng så langt denne sesongen. Bak ham er David Morley, som har 20 poeng. Markus Vikingstad har vært en del av førsterekken etter Rudolfs Balcers ble skadet. Nå står Stavanger-gutten med ni målpoeng, og har vært blant Oilers' aller heteste spillere på isen den siste tiden.

På skadefronten er det gode nyheter for Oilers-fansen. Ludvig Hoff er tilbake i første kamp mot Narvik. I tillegg er Simen Talge ferdig med karantenen han fikk da han slåss mot Lillehammers Stein Andre Økelsrud Hagen.

Da det ble klart at Chad Costello var ferdigspilt for sesongen ga styret klarsignal til sportsdirektør Pål Haukali Higson for å hente en erstatter. Det arbeidet er i gang.

Skadesituasjonen har også gitt mange unge spillere sjansen i Fjordkraft-ligaen. Blant debutantene denne høsten er Christian Wetteland og William Kuisma, som har utført sine oppgaver godt.

Narvik ligger på niendeplass, og hadde en overraskende seier mot serieleder Frisk Asker før jul.

