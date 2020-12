Følg RA Sporten på Facebook!

Før kampen:

Oilers møter et spillesugent Sparta, som gikk 27 dager uten å spille kamper. Årsaken til det lange oppholdet var koronasmitte i laget.

Tirsdag sikret Oilers en kontrollert hjemmeseier mot bunnlaget Grüner. En av tre veldig positive ting var at Stavanger-gutten Christian Wetteland (20) scoret sitt første mål på seniornivå.

LES OGSÅ: Åpnet målkontoen

Den andre er at det løsnet for Joey Martin. Den 32 år gamle canadieren har hatt en vanskelig start på sesongen, og scoret sitt andre mål siden oktober. Rekken med ham, Markus Søberg og Sander Hurrød storspilte mot Grüner.

LES OGSÅ: Martins scoring var viktig for ham

William Kuisma (18) fikk debuten sin for Oilers, og var den niende spilleren fra Stavanger som spiller for laget denne sesongen. Den defensivt smarte vingen skaffet Oilers overtall i et av sine første skift på A-laget, og spilte en god kamp.

LES OGSÅ: 18-åringens drøm gikk i oppfyllelse

Spartas oppvarming til kampen var mot Vålerenga tirsdag. Det endte med seier på straffeslag. Tre av fire mål i ordinær tid kom i overtall.

LES OGSÅ: Offensiv duo er ferdige i Oilers

Tommy Kristiansen, Andreas Klavestad og Kristian Østby er alle oppvokst i Sparta og Sarpsborg. For Sander Hurrød og Henrik Holm betyr trolig kampen også en del, da de kommer fra nabobyen Fredrikstad. Rivaliseringen mellom byene er sterk.

-