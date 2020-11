Live: Sandnes Ulf tar imot Stjørdals-Blink

Følg RA Sporten på Facebook!

Før kampen:

Sandnes Ulf brøt ut av rekken med tap og uavgjort med å slå Sogndal 2-1 søndag. Seieren kom på overtid.

Et stort tap for de lyseblå er at André Sødlund forlot banen, kun 20 minutter etter han kom inn. Han pådro seg et tretthetsbrudd i foten, og er ferdigspilt for sesongen.

Stjørdals-Blink har vært motstander én gang for Sandnes Ulf. Det var i september. Kampen endte 5-4 til trønderne.

I deres forrige kamp endte det med poengdeling mot bunnlaget Øygarden.

