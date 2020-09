Live: Sandnes Ulf tar imot Kongsvinger

Følg RA Sporten på Facebook !

Før kampen:

Det var vært pause i OBOS-ligaen siden 30. august. Da var Sandnes Ulf i Oslo og møtte Grorud til kamp. Den endte 1-1, og det ble dermed poengdeling. Det skjedde kun dager etter Sandnes Ulfs hjemmeseier mot Raufoss.

Etter en solid start på sesongen er Ulf på fjerdeplass i OBOS-ligaen. Før kveldens kamp har de lyseblå bare ett tap på Øster Hus Arena i serien.

Siden forrige kamp har Horenus Tadesse og Sanel Kapidzic forlatt klubben. Tadesse har returnert til eliteserieklubben Kristiansund etter et låneopphold, mens Kapidzics korttidskontrakt er utgått. Med et åpent overgangsmarked er Landro, i kjent stil, tydelig på hva han ser etter.

Mye ligger til rette for at Magnus Retsius Grødem er tilbake som Kent Håvard Eriksens spissmakker. Den unge Bryne-gutten har scoret nest flest mål for Sandnes Ulf denne sesongen, med sine fem. Kun Eriksen har flere med sine seks scoringer.

Kongsvinger kommer til oppgjøret med samme form som Sandnes Ulf. I sine siste to kamper har laget seier mot Ullensaker/Kisa og uavgjort mot Sogndal.

