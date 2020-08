Følg RA Sporten på Facebook !

Første omgang:

45. min.: Det er pause på Øster Hus Arena, og Sandnes Ulf leder 2-1 over KFUM.

43. min.: Mååål 2-1 Johannes Hummelvoll-Nunez header inn den påfølgende corneren, og sender Sandnes Ulf i ledelsen!

42. min.: Hjørnespark på Ulfs venstreside. Sødlund tar det. Ballen ender hos Taddese på 16-meteren, som skyter ut via en KFUM-spiller.

41. min.: Hummelvoll-Nunez er plassert litt bak Eriksen når Ulf presser. Grødem får bevege seg tilnærmet fritt som offensiv midtbanespiller.

40. min.: Frispark til Sandnes Ulf fra 40 meter. Hadzic sparker den inn i feltet, men der er Pedersen og bokser den ut.

38. min.: Hjørnespark for KFUM, som presser nå. Header den utenfor.

36. min.: Mål 1-1 Håkon Hoseth smeller til med et skudd fra rundt 30 meter. Klar kandidat til årets mål i OBOS-ligaen. Pål Vestly Heigre er sjanseløs.

34. min.: Sødlund takler Hoseth og får gult kort.

33. min.: KFUM virker desperate, skyter fra distanse. Hardt skudd, men går lang utenfor.

31. min.: Mååål 1-0 Kent Håvard Eriksen sender Sandnes Ulf i ledelsen! Tadesse vinner ballen på midtbanen, og setter fart. Spiller gjennom Eriksen på venstresiden av 16-meteren, og Ulf-veterenen skyter ballen forbi Pedersen. Helt rolig, som alltid.

29. min.: KFUM spiller seg inn i 16-meteren, men Svindland gjør en svak avslutning! Går utenfor.

28. min.: Ulf angriper. Innlegg fra høyre, som Grødem header! Blir avblåst, dommeren mener Bryne-gutten var for fysisk i duellen mot KFUM-forsvareren.

27. min.: Ringberg har kontroll på Sanyang, som sender ballen ut utspark. Vingbacken har vært overraskende god defensivt i dag.

25. min.: Sandnes Ulf har vært nærmest scoring så langt, mens KFUM har styrt banespillet.

23. min.: Ulf-kaptein Berger sklitakler ballen ut. Har vært brukbart med fysikk så langt i kampen. Det er nok også grunnen til at Landu Landu i oppvarming for hjemmelaget. Den fysiske midtbanespilleren har nærmest fungert som en dørvakt for Landros menn.

22. min.: Sparker den ut til innkast for Sandnes Ulf. Ringberg skal kaste.

22. min.: Frispark til KFUM, helt ute på deres høyreside, 20 meter fra hjørneflagget.

19. min.: Sødlund får sjansen helt alene med keeper, men er ikke i balanse. Får ikke sparket ballen.

19. min.: Nydelig utsidepasning fra Grødem til Eriksen, men den blir litt for hard!

17. min.: KFUM-målvakten er 30 meter fra eget mål for å heade unna ballen. Snakk om aktiv målspiller!

15. min.: Frispark fra 40 meter igjen, for Sandnes Ulf. Får ikke skapt noen farligheter før de blir avblåst for aktiviteten i feltet.

14. min.: En fin pasning går fra Ulf-forsvaret til Kent Håvard Eriksen, som vinner duellen mot KFUM-forsvaret.

12. min.: Sandnes Ulf spiller med Hummelvoll-Nunez som Eriksens spissmakker i kveldens kamp. Det er en ny rolle i Ulf-sammenheng for spilleren som har vært skadet gjennom store deler av den lange sesongoppkjøringen.

10. min.: Hadzic tar et frispark fra 40 meter, som igjen går for langt. Ringberg følger opp, og gir Reppesgård Hansen muligheten. KFUM-målvakt Pedersen har kontroll.

8. min.: Grødem blir taklet, og mister ballen rundt midtbanen.

7. min.: Corneren går langt, fra Hadzic.

6. min.: På motsatt vingback er det nydelig spill! Sander Ringberg finter ut Agouda og legger en nydelig ball framover mot Eriksen. Det kriges, og ender til slutt opp med corner.

4. min.: Hadzic mister markeringen sin av Moula, som får løpe alene ned på Ulfs venstreside. Det var nok ikke slik Hadzic hadde håpet å starte kampen for de lyseblå. KFUM får ikke skapt noe farlig ut fra innlegget, som ender med utspark fra Heigre.

2. min.: Det er gjestene fra Oslo som triller ballen fra start. Sandnes Ulf har ikke fått sette opp et skikkelig angrepstrekk ennå.

1. min.: KFUM sparker i gang kampen på Øster Hus Arena.

Før kampen:

Mandagens Sandnes Ulf-kamp endte ikke slik de lyseblå hadde håpet. Da kampen mot Tromsø på Alfheim var ferdigspilt ble resultatet 5-0.

Det er andre gang denne sesongen at Sandnes Ulf taper, forrige gang ble det 4-0 borte mot Strømmen. Tromsø er et sterkt lag denne sesongen, og er ubeseiret.

LES OGSÅ: Ulf-spiller til Finland

Et lag som er ubeseiret er Sandnes Ulf, på Øster Hus Arena. I seriesammenheng har gaukene tatt ti av tolv mulige poeng i byens nye storstue. Det er kun uavgjortkampen mot Lillestrøm som holder laget tilbake fra full pott.

Lillestrøm var forrige motstander for KFUM. Det endte med seier til LSK, i en kamp hvor Simen Rafn avgjorde. Han har vært vist til benken store deler av sesongen, og viste seg tilliten verdig da han fikk sjansen mot KFUM.

LES OGSÅ: Dette er skadestatus i Sandnes Ulf: Én nærmer seg klar

Magnus Retsius Grødem er toppscorer for de lyseblå, som han er utlånt til fram til neste sommer. Bryne-gutten har virkelig fått fart på karrieren under trener Steffen Landros ledelse.

Skadelisten til Ulf er lang. Likevel er Sanel Kapidzic tilbake mot KFUM. Han sto over kampen mot Tromsø på grunn av skade, men trente fullt under formasjonstreningen torsdag. Han starter på benken.

LES OGSÅ: Føler seg trygg på Øster Hus Arena

Sandnes Ulf (3-5-2): Pål Vestly Heigre-Tord Salte, Espen Hammer Berger, Christer Reppesgård Hansen-Sander Ringberg, André Sødlund, Horenus Tadesse, Magnus Retsius Grødem, Adnan Hadzic-Johannes Hummelvoll-Nunez, Kent Håvard Eriksen.

Benken: Markus Vassøy Nilsen, Ari Mohr Jonsson, Kevin Jablinski, Christian Landu Landu, Sanel Kapidzic, Jasmin Bogdanovic og Claes Kronberg.

KFUM (4-3-3): Alexander Pedersen-Håkon Hoseth, Mansour Gueye, Christopher Lindquist, Jørgen Paulov Hammer-Robin Gravli Rasch, Remi-André Svindland, Mohammed Mahnin-Abdul-Basit Ouro, Agouda, Alagie Sanyang, Yannis Maxitas Moula.