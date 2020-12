Følg RA Sporten på Facebook!

Før kampen:

Det er klart for sesongens siste hjemmekamp for Sandnes Ulf. Den lyseblå sesongen har vært svært varierende. Etter en solid start, langt over det som var forventet av omgivelsene, gikk laget gjennom en tøff periode i september og oktober.

OBOS-ligaen er såpass jevn denne sesongen. Derfor er ikke Sandnes Ulf avskrevet etter formduppen. I november ble det to tap, to seiere og en uavgjort. Det er nok til at de lyseblå ligger på sjetteplass med to kamper igjen å spille, det er den siste kvalifiseringsplassen.

Med en heldig avslutning har Sandnes Ulf mulighet å kapre femteplassen. Før kampen har også syv lag sjanse å ta igjen de lyseblå, blant dem er Jerv. Det er åpent, men Steffen Landros menn har en klar fordel med 37 poeng mot puljen på 36 poeng like bak.

