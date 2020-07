Følg RA Sporten på Facebook !

Andre omgang:

90. min.: Kampen er slutt, Sandnes Ulf vinner 4-3 i Landros trenerdebut. En målrik kamp, med mye offensiv fotball og et helt nytt Sandnes Ulf.

90. min.: En Øygarden-spiller blir liggende etter en duell med Landu Landu. Det var ikke uventet. Han har vært involvert i alt det fysiske i kveld.

90. min.: Nok en gang stikker Ringberg ned langs høyresiden og slår et innlegg. Ender med innkast for Sandnes Ulf.

90. min.: Sødlund blir liggende utenfor egen 16-meter. Får hjelp fra medisinsk.

90. min.: Øygarden prøver på et innlegg, men det blir utspark fra Heigre.

90. min.: Det er lagt til fire minutter.

90. min.: Reppesgård Hansen tar plass på midtbanen. Defensivt smart trekk fra Landro, som velger å bruke forsvarsspilleren til å stoppe Øygarden på midten.

89. min.: Eriksen blir byttet ut. Inn kommer Christer Reppesgård Hansen. Her skal Landro kontrollere seieren inn.

87. min.: MÅÅÅL 4-3 Kent Håvard Eriksen header inn ledermålet for Sandnes Ulf! Sander Ringberg er servitøren, like etter sttraffen han laget.

84. min.: Mål 3-3 Bjarte Haugsdal tar straffen, og sender den til høyre. Vestly Heigre går motsatt vei, og utligningen er et faktum.

83. min.: Straffe til Øygarden! Ringberg feller en Øygarden-spiller.

82. min.: Den lokale juryen har valgt Magnus Retsius Grødem som dagens Sandnes Ulf-spiller. Tomålsscoreren har levert en strålende kamp, fram til han ble byttet ut.

80. min.: Byttene skjer etter at Øygarden igjen prøver å spille seg opp på sin høyreside. Den går ut, og Heigre får utspark fra femmeteren.

80. min.: Kapidzic og Grødem forlater banen. Inn kommer Tadesse og Effiom.

78. min.: Ringberg leker seg langs høyresiden, igjen! Vinner en duell, kommer seg nedover. Drar seg forbi backen også, slår innlegget. Det blir ikke noe ut av det, men han viser nok en gang hva han kan bidra med for Landros menn.

78. min.: Horenus Tadesse, som ble klar for Ulf i går, gjør seg klar til å byttes inn. Det samme gjelder Maxwell Effiom.

77. min.: Når han får litt tid kommer han seg opp igjen.

76. min.: Grødem får seg en smell, og blir liggende rundt midten.

75. min.: Tomålsscoreren til Øygarden, Peter Godly Michael, blir tatt av banen. Inn kommer Andreas Fantoft.

72. min.: Sødlund tar den raskt, sparker opp mot Kapidzic. Han header den, men den går rett i klypene til Borger Thomas. Eriksen var klar ved siden av.

72. min.: Gult kort til Øygardens kaptein, Bjarte Haugsdal.

72. min.: Ulf kommer seg raskt ut.

72. min.: Hjørnespark til Øygarden.

70. min.: Gult kort til Landu Landu.

69. min.: Landro snakker tydelig til dommeren, ender med en "fist bump".

69. min.: Gult kort til Michael i neste stopp av spillet.

68. min.: Landu Landu i duell med tomålsscorer Michael. Øygarden spilleren får seg selv en smell.

66. min.: Grødem slår ballen inn mot Kapidzic. Han taper hodeduellen mot målvakt Borger Thomas, som blir liggende. Kommer seg opp igjen.

64. min.: Øygarden gjør tre bytter. Peter Negaard, Aune Heggebø og Sader Marthinussen går av. Inn kommer Thor Kristian Økland, Mathias Dahl Abelsen og Even Vetås.

63. min.: Sødlund trekker ut som vingback på venstresiden etter at Jonsson gikk av. Hummelvoll-Nunez tar plassen som høyre indreløper.

61. min.: Ari Mohr Jonsson går av, inn kommer Johannes Hummelvoll-Nunez.

59. min.: For første gang etter pausen er Øygarden framover. Det som skulle vært et innlegg går rett ut.

57. min.: Sander Ringberg løper forbi alt og alle på høyresiden! Prøver på et innlegg til Kapidzic på bakerste stolpe, men han er ikke rask nok til å holde følge. En liten X-faktor på den unge nordlendingen Ringberg.

54. min.: Landu Landu bruker tid på å komme seg på beina igjen. Har vært involvert i mye. Svært sannsynlig at han blir byttet ut snart.

52. min.: MÅÅÅL 3-2 Magnus Retsius Grødem smeller ballen rett i mål! Ulf tar ledelsen, og for et frispark fra Grødem. Elleville jubelscener på Øster Hus Arena. For en åpning på omgangen fra Sandnes Ulf.

51. min.: Ulf stormer fram, og Eriksen blir taklet. Det blir frispark fra rundt 20 meter.

48. min.: Mååål 2-2 Magnus Retsius Grødem utligner for Sandnes Ulf! Kent Håvard Eriksen drar seg ned langs høyresiden og sender ballen skrått bakover til Bryne-gutten, som sender ballen rett i mål.

46. min.: Andre omgang spilles nå!

46. min.: Sandnes Ulf gjør et bytte i pausen. Jasmin Bogdanovic forlater banen. Inn kommer Sander Ringberg. Den lynraske vingen har vært ute med skade siden treningskampen mot Viking. Øygarden setter inn Andreas van der Spa, ut går Maduka Udeh.

Første omgang:

45. min.: Det er pause på Øster Hus Arena. Sandnes Ulf ligger under 1-2. Det har vært en offensiv og sjanserik omgang for Sandnes Ulf. Med litt marginer på sin side ville Kent Håvard Eriksen vært tomålsscorer. Fasiten etter første omgang sier null. Ari Mohr Jonsson scoret Ulfs eneste mål i første halvdel, og har vært desidert best blant de lyseblå så langt.

45. min.: Det er lagt til ett minutt.

45. min.: Innlegg fra målscorer Jonsson, til Eriksen. Heades mot mål, men Thomas slenger seg.

44. min.: Enormt mange sjanser på Øster Hus Arena. Det ville ikke vært unaturlig med flere mål. Det er to offensive lag som møtes.

43. min.: Eriksen serverer Sødlund, som skyter! Den blir blokkert.

41. min.: Nok en gang blir Landu Landu taklet. Frispark denne gangen. Har vært involvert i det meste av det fysiske så langt.

39. min.: Ulf får ikke noe ut av corneren, men beholder ballen. Holder spillet i gang, på offensiv halvdel.

38. min.: Landu Landu blir liggende på egen halvdel. Ulf stikker raskt i angrep, og Eriksen skyter! Blir hjørnspark til Ulf.

35. min.: Mål 1-2 Nok en gang er det Michael som sender Øygarden i ledelsen. Stikker gjennom, og får pasningen som gjør jobben vanskelig for Pål Vestly Heigre.

34. min.: Øygarden prøver å spille seg gjennom, men klarer ikke komme inn i 16-meteren.

30. min.: Ulf er på vei fram, men Salte mister ballen. Rask overgang for Øygarden, Ulf står kompakt. Får ikke skapt noe.

29. min.: Frispark til Sandnes Ulf, i egen 16-meter.

28. min.: Øygarden får frispark like til høyre for 16-meteren. Slår en innleggsvariant, og Ulfs Sødlund sender den ut med brystet. Man må ha selvtillit for å gjøre den manøveren!

25. min.: Mååål 1-1 Ari Mohr Jonsson scorer, etter å ha vært skadet hele oppkjøringen! Eriksen får sjansen først, to ganger. Deretter ender ballen hos den færøyske backen, som smeller ballen forbi Borger Thomas i Øygarden-målet.

22. min.: Cornervarianten fra Jonsson blir for lang.

22. min.: Ulf stormer i angrep, og Jablinski vinner et hjørnespark på høyresiden.

19. min.: Det blir innlegg fra Grødem, og ballen forsvinner raskt ut fra 16-meteren. Ulf er aggressive i gjenvinningsfasen, og Bogdanovic står høyt. Belønnes med å vinne ballen tilbake.

18. min.: Landu Landu blir tatt på 30 meter, og det blir frispark. Grødem gjør seg klar.

15. min.: Skudd fra målscorer Michael, men den går utenfor.

12. min.: Mål 0-1 Peter Godly Michael sender Øygarden i ledelsen. Header inn hjørnesparket. Det målet kom definitivt mot spillets gang.

12. min.: Det blir nytt hjørnespark til Bergenslaget.

11. min.: Øygarden kommer til sin første sjanse. Bogdanovic slenger seg i 16-meteren for å blokkere en pasning, og det blir hjørnespark.

9. min.: Sandnes Ulf dominerer på kunstgresset! Sødlund slår et innlegg som går rett på mål. Det er et helt annet Sandnes Ulf så langt, enn det som har spilt treningskampene det siste halvåret.

8. min.: Sødlund drar seg pent gjennom og skyter ut via en Øygarden-spiller. Hjørnespark.

7. min.: For en sjanse til Sandnes Ulf! Hvordan kan Eriksen bomme der? Jonsson slår en lang ball opp mot Eriksen, som drar ut keeperen og setter ballen i stolpen!

4. min.: Tord Salte slår en lang pasning, høyt mot Sanel Kapidzic. Går utenfor. Sandnes Ulf har vært aggressive så langt.

2. min.: Ari Mohr Jonsson tar frisparket, fra rundt 25 meter. Slår et fint innlegg, som Eriksen header utenfor.

1. min.: Ulf går rett i angrep, og Eriksen blir slengt ned. Frispark til de lyseblå!

1. min.: Kampen er i gang på Øster Hus Arena! Kent Håvard Eriksen har sparket i gang OBOS-ligasesongen for Sandnes Ulf, foran 200 tilskuere.

Før kampen:

Det er omsider klart for første seriekamp på Øster Hus Arena. Koronasituasjonen har utsatt seriestarten med tre måneder.

LES KOMMENTAR: Opprykksfesten utsettes trolig for Sandnes Ulf

Steffen Landros Sandnes Ulf møter Øygarden, i det som blir trenerens første offisielle kamp med sin nye klubb. Forrige sesong trente han Øygardens forgjenger, Nest-Sotra. En viktig kamp å vinne for den ambisiøse treneren.

LES OGSÅ: Ulf har hentet ny spiller

Oppkjøringen til de lyseblå har vært preget av mange skader. Nøkkelspillere har vært ute, og skadelisten er fortsatt lang. Det skjer når Landro har den bredeste stallen i Ulfs historie disponibel.

LES OGSÅ: Landro er møkklei treningskamper

For å forsterke seg gjennom sommeren er Horenus Taddese hentet på lån fra eliteserieklubben Kristiansund.

LES OGSÅ: Halgunset skal undersøkes videre

Signaturen til Sandnes Ulf vil under Landro være formasjonen 3-5-2, og det er ingen overraskelse at de stiller i den formasjonen. Han har nemlig brukt treningskampene til å kjøre inn laget i sin spillestil og filosofi.

LES OGSÅ: Bønder i byen

Disse spillerne har Steffen Landro plukket ut til å starte sesongen for Sandnes Ulf (3-5-2): Pål Vestly Heigre-Kevin Jablinski, Tord Salte, Jasmin Bogdanovic-Espen Hammer Berger, Magnus Retsius Grødem, Christian Landu Landu, André Sødlund, Ari Mohr Jonsson-Sanel Kapidzic, Kent Håvard Eriksen.